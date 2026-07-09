ملخص السوق: عودة تدفقات رأس المال إلى قطاع التكنولوجيا؛ ارتفاع أسهم شركة ASML بنسبة 2.5% 🚀

افتُتحت الجلسة الأوروبية وسط عودةٍ إلى التفاؤل بشأن المخاطرة، على الرغم من تصاعد حدة الصراع الأمريكي الإيراني. فقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.61%، والعقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 0.15%. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى التوتر في الشرق الأوسط، حيث أعلن الرئيس ترامب إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران، ما دفع الولايات المتحدة إلى شنّ غارات جوية جديدة على أهداف إيرانية ردًا على الهجوم على ناقلات النفط في مضيق هرمز، الأمر الذي أثار موجة من النفور من المخاطرة منذ يوم الأربعاء.
على الرغم من ذلك، تشهد المؤشرات الأوروبية انتعاشًا يوم الخميس، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.5%، بينما ارتفع كل من مؤشر كاك 40 الفرنسي ومؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6%، في حين انخفض مؤشر فوتسي 100 اللندني بنسبة 0.2%، متأثرًا بتراجع أسهم شركة أسترازينيكا. بعد ارتفاع حاد بنسبة 6% يوم الأربعاء، لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط مرتفعاً، رغم تراجعه الطفيف صباح الخميس وسط توقعات باستئناف محتمل للمفاوضات، حيث يتداول حالياً قرب 77 دولاراً للبرميل. ويحافظ الدولار الأمريكي على أعلى مستوياته الأسبوعية، إذ يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عند مستوى 100.9-101.2 نقطة، مدعوماً بالطلب على الأصول الآمنة وتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي استجابةً للتأثير التضخمي لارتفاع أسعار النفط، بينما يتعرض الين الياباني لضغوط خاصة، حيث يختبر مستوى 162.5-162.7 مقابل الدولار.
في سوق الأسهم الأوروبية، يقود قطاعا التكنولوجيا والمواد المكاسب، حيث ارتفعت أسهم ASML بنسبة 2.6%، وSiltronic بنسبة 10.5%، وSoitec بنسبة 4.5%، مدعومةً بتقارير تفيد باحتمالية حصول شركات الذكاء الاصطناعي الصينية على رقائق H200 من Nvidia. في المقابل، يُعدّ قطاع الرعاية الصحية الأسوأ أداءً، إذ انخفض بنحو 1.5% نتيجةً لتراجع أسهم AstraZeneca، بينما لا يزال قطاعا الأغذية والاتصالات تحت ضغط. ويشهد مؤشر IBEX الإسباني انتعاشًا بنسبة 1.1% بعد انخفاضات سابقة مرتبطة بتصريحات ترامب حول سياسة الناتو. المصدر: XTB
معلومات الشركة
- انخفض سهم شركة أسترازينيكا بنسبة تتراوح بين 9 و10%، مسجلاً أسوأ يوم له منذ مارس 2020، بعد فشل دواء واينوا (بالتعاون مع شركة أيونيس) في تحقيق الهدف الرئيسي من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعلاج اعتلال عضلة القلب النشواني (ATTR-CM)، مما أثار الشكوك حول مصداقية إدارة الشركة في تصميم التجارب السريرية.
- كما تراجعت أسهم شركة أيونيس للأدوية بنسبة تتراوح بين 12.5 و13.8%، في حين ارتفعت أسهم منافسيها، ألنيلام وبريدجبيو، اللتين تمتلكان علاجات جاهزة للتسويق لاعتلال عضلة القلب النشواني، بنسبة تتراوح بين 11 و16% على التوالي، حيث عزز فشل واينوا من مكانتهما في السوق.
- تنصح شركة هوغو بوس مساهميها برفض عرض الاستحواذ المقدم من مجموعة فريزر، بحجة أن السعر المقترح البالغ 38 يورو للسهم (بعلاوة قدرها 4.3% فقط) لا يعكس قيمة الشركة وإمكاناتها.
- شهدت شركة إس كيه هاينكس طلبًا يفوق العرض بأكثر من سبعة أضعاف قبل طرح أسهمها في البورصة الأمريكية يوم الجمعة، بينما ارتفعت أسهم الشركة في سيول بنسبة 5.3%.
- صعدت أسهم نوردكس بنسبة 5% بعد الإعلان عن زيادة في طلبات المشاريع خلال الربع الثاني لتصل إلى 3054 ميغاواط، مدفوعةً بالطلب القوي من الولايات المتحدة، في حين قفزت أسهم كومبيوتاسنتر بنسبة 11.1% بفضل نتائج فاقت التوقعات، مدعومةً بالطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
- تطلق نوفو نورديسك دواء أويقلي، وهو حقنة أنسولين تُعطى مرة واحدة أسبوعيًا، في الهند، على أمل تسريع توسعها في سوق مرضى السكري، الذي يضم أكثر من 100 مليون مريض، على الرغم من استمرار الشركة في مواجهة منافسة من إيلي ليلي وشركات الأدوية الجنيسة المحلية.
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