ملخص السوق: أسهم التكنولوجيا تُبقي الأسواق الأوروبية متماسكة 💡

تتداول مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم الجمعة دون اتجاه واضح، حيث انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.13%، ومؤشر داكس (DE40) بنسبة 0.16%، بينما حافظت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) على مكاسب طفيفة (+0.12%). ويُعزى الحذر في السوق بشكل رئيسي إلى الحرب المستمرة مع إيران وضغطها على أسعار الطاقة، مما يُترجم إلى ارتفاع التضخم ومراجعات لتوقعات أسعار الفائدة في منطقة اليورو. ويحذر المحللون الاستراتيجيون بشكل متزايد من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة قد يُؤدي إلى سيناريو هبوطي للأسهم الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن متوسط ​​توقعات المحللين لنهاية العام لمؤشر ستوكس يوروب 600 يبلغ 624 نقطة فقط، ما يشير إلى إمكانية ارتفاع أقل من 1%، إلا أن الصورة المتعلقة بتعديلات ربحية السهم لا تزال إيجابية. فقد شهدت ربحية السهم المتوقعة لمؤشر ستوكس 600 ارتفاعًا مطردًا لسنوات، ويتوقع المحللون نموًا في ربحية السهم بنسبة تتجاوز 10% في عام 2026، مدعومًا بقطاع الطاقة وانتعاش الاستهلاك. وإذا استمر هذا المسار، فسيكون المحللون تحت ضغط لمراجعة توقعاتهم السعرية بالزيادة، ما قد يقلل الفجوة بين الأسعار الحالية والتوقعات. المصدر: بلومبيرغ فاينانشال إل بي.

لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط أعلى من 98 دولارًا للبرميل (+0.20%)، ما يزيد المخاوف بشأن هوامش الشركات والقدرة الشرائية للمستهلكين. ويستقر الدولار الأمريكي (USDIDX) مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.08%، بينما انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى 1.1604. في ظل هذه الظروف التجارية، انخفض سعر الذهب انخفاضًا طفيفًا (-0.21%)، مما يشير إلى أن السوق لم يشهد بعد إقبالًا كبيرًا على الملاذات الآمنة.

ويُعدّ قطاع التكنولوجيا الأفضل أداءً في مؤشر يورو ستوكس 50، حيث ارتفع بنسبة تصل إلى +2.07%، مساهمًا بشكل ملحوظ في حركة المؤشر.

المصدر: XTB

يشهد القطاع الصناعي (+0.75%) والقطاع المالي (+0.56%) أداءً جيدًا. في المقابل، يُعد قطاع الطاقة الأضعف أداءً اليوم، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 1.48%، ويعود ذلك إلى الضغط الواقع على شركتي توتال إنيرجيز (-1.51%) وإيني (-1.41%). كما سُجلت خسائر في قطاعي الرعاية الصحية (-0.22%) والمرافق العامة (-0.15%).

المصدر: XTB

معلومات الشركات

أعلنت مجموعة ريتشمونت، المالكة لعلامة كارتييه، عن نتائجها السنوية، والتي لاقت ردود فعل متباينة من السوق: إذ ارتفعت أسهم المجموعة في البداية بأكثر من 5% قبل أن تتراجع في نهاية المطاف بنسبة 1.9%. وارتفعت مبيعات المجموعة إلى 22.42 مليار يورو (+4.8% على أساس سنوي)، وبالأسعار الثابتة للصرف، بلغ النمو +11% مقابل توقعات المحللين البالغة +9.78%، متجاوزةً بذلك التوقعات بشكل واضح. وكانت دور المجوهرات هي الأبرز أداءً، حيث ارتفعت مبيعاتها بالأسعار الثابتة للصرف بنسبة 14% مقابل توقعات بلغت 13%، مع هامش ربح تشغيلي للقطاع بلغ 30.5%. إلا أن هذه النتائج طغت عليها تقلبات أسعار الصرف، حيث بلغ الربح التشغيلي 4.49 مليار يورو مقارنةً بـ 4.60 مليار يورو التي توقعها السوق، وانخفض هامش الربح التشغيلي للمجموعة إلى 20.0% من 20.9% قبل عام. اقترحت شركة ريتشمونت توزيع أرباح بقيمة 3.30 فرنك سويسري للسهم الواحد (متوسط ​​التوقعات: 2.93 فرنك سويسري)، وهو ما وصفه محللو فونتوبل بأنه تأكيد على جودة الشركة وثقة الإدارة في أرباحها المستقبلية، فبالرغم من تقلبات أسعار الصرف، يعتقدون أن الشركة لا تزال من الشركات الرائدة في قطاع متقلب.

وقفز سهم دويتشه بوست ( DHL ) بأكثر من 4% بعد رفع دويتشه بنك لتصنيفه، معتقدًا أن دورة مراجعات الأرباح التنازلية قد انتهت وأن المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي واشتداد المنافسة مبالغ فيها.

وشهد سهم شركة بويغ الإسبانية لمستحضرات التجميل انخفاضًا قياسيًا بنسبة 15% بعد انهيار مفاوضات الاندماج مع إستي لودر. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن إستي لودر قد كلفت جيه بي مورغان بإعداد حزمة تمويل بقيمة 5 مليارات يورو لعملية استحواذ محتملة.

انخفض سهم بنك يوليوس باير بأكثر من 10% عقب تقرير أرباح مخيب للآمال، حيث جاءت تدفقات صافي الأصول ضعيفةً دون توقعات المحللين، على الرغم من ارتفاع السهم بنسبة 9% على أساس سنوي حتى يوم الخميس.