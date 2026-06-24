ملخص السوق: أسهم شركات الدفاع في حالة ذعر 🚨 انخفاض سهم راينميتال بنسبة 13%

- قد تتخلى ألمانيا عن خطتها لبناء ست فرقاطات من طراز F126، وتستبدلها بشراء ثماني سفن أصغر من طراز Meko A-200، مما يثير شكوكًا حول حجم عقود الدفاع المستقبلية.
- وتضررت شركة راينميتال بشدة، حيث انخفضت أسهمها بنسبة تصل إلى 14%، إذ كان من المتوقع أن تصبح المقاول الرئيسي للبرنامج، الذي قد تصل قيمته إلى 12.8 مليار يورو.
- وامتدت ضغوط البيع لتشمل قطاع الدفاع الأوروبي الأوسع، مع تزايد تساؤلات المستثمرين حول حجم الإنفاق العسكري المعلن الذي سيتحول في نهاية المطاف إلى إيرادات لشركات المقاولات الدفاعية.
- قد تتخلى ألمانيا عن خطتها لبناء ست فرقاطات من طراز F126، وتستبدلها بشراء ثماني سفن أصغر من طراز Meko A-200، مما يثير شكوكًا حول حجم عقود الدفاع المستقبلية.
- وتضررت شركة راينميتال بشدة، حيث انخفضت أسهمها بنسبة تصل إلى 14%، إذ كان من المتوقع أن تصبح المقاول الرئيسي للبرنامج، الذي قد تصل قيمته إلى 12.8 مليار يورو.
- وامتدت ضغوط البيع لتشمل قطاع الدفاع الأوروبي الأوسع، مع تزايد تساؤلات المستثمرين حول حجم الإنفاق العسكري المعلن الذي سيتحول في نهاية المطاف إلى إيرادات لشركات المقاولات الدفاعية.
افتتحت الأسهم الأوروبية جلسة الأربعاء بحذر، حيث تداول مؤشرا ستوكس 50 وستوكس 600 بالقرب من مستويات الاستقرار بعد موجة البيع السابقة التي قادتها أسهم قطاع التكنولوجيا. ولا يزال المستثمرون يركزون على تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتقرير أرباح شركة مايكرون المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، والذي قد يُلقي الضوء على آفاق قطاع أشباه الموصلات. في الوقت نفسه، تعرضت أسهم شركات الدفاع الأوروبية لضغوط كبيرة بعد تقارير تفيد بأن ألمانيا قد تتخلى عن خططها لبناء ست فرقاطات من طراز F126، والتي كانت ستُمثل أكبر برنامج مشتريات بحرية للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
- ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، تدرس برلين إلغاء برنامج F126 الذي تبلغ قيمته مليارات اليورو واستبداله بشراء ثماني فرقاطات أصغر من طراز ميكو A-200.
- وكانت شركة راينميتال من بين الأسهم الأكثر تضررًا، حيث كان من المتوقع أن تصبح المقاول الرئيسي في برنامج F126، الذي قد تصل قيمته إلى 12.8 مليار يورو.
- كان من المقرر أن تتولى الشركة العقد من شركة بناء السفن الهولندية "دامين نافال" بعد سنوات من التأخير، على الرغم من عدم حصولها على الموافقة النهائية من لجنة الميزانية الألمانية.
- وامتدت ضغوط البيع لتشمل قطاع الدفاع الأوروبي الأوسع، حيث انخفضت أسهم "هينسولدت" بنسبة 2.9%، و"رينك" بنسبة 4.0%، و"ساب" بنسبة 2.6%، و"ليوناردو" بنسبة 3.5%، و"بي إيه إي سيستمز" بنسبة 1.6%.
- يعكس هذا الانخفاض تراجعًا في ثقة المستثمرين بأسهم شركات الدفاع في عام 2026، حيث يتزايد تشكيكهم في حجم الإنفاق العسكري المعلن الذي سيتحول في نهاية المطاف إلى إيرادات من المقاولين.
- كما أن إعادة هيكلة برنامج "إف 126" ستشكل انتكاسة لطموحات ألمانيا الدفاعية، نظرًا لتعهد برلين ببناء "أقوى جيش تقليدي في أوروبا" بحلول عام 2039.
المصدر: xStation5
راينميتال تفقد ميزة ضمان العقد
تعرضت شركة راينميتال لضغوط شديدة بعد تقارير تفيد بأن ألمانيا قد تلغي صفقة شراء ست فرقاطات مضادة للغواصات من طراز F126، وتحول الطلبية إلى شركة TKMS. وانخفض سهم الشركة بنسبة تقارب 17% عند أدنى مستوى له خلال اليوم، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل 2025. بالنسبة للمستثمرين، تتجاوز المشكلة مجرد الخسارة المحتملة لعقد كبير. فقد بدأ السوق يشكك في افتراض أن التزامات ألمانيا بالإنفاق الدفاعي ستترجم تلقائيًا إلى نمو في إيرادات أكبر شركات المقاولات الدفاعية. في الوقت نفسه، يضع المستثمرون في الحسبان بشكل متزايد احتمالية التهدئة التدريجية للنزاعات في كل من الشرق الأوسط وأوكرانيا، مما يقلل من الحماس للارتفاع السابق الذي شهده قطاع الدفاع.
ووفقًا لمحللي مورغان ستانلي، قد يؤدي إلغاء البرنامج إلى شطب حوالي ملياري يورو من قيمة أصول راينميتال. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة لأن الإدارة كانت، بحسب التقارير، واثقة من ضمان العقد قبل العطلة البرلمانية الصيفية. في غضون ذلك، ارتفعت أسهم شركة TKMS بنسبة تصل إلى 12%، مما يشير إلى أن المستثمرين لا يتوقعون بالضرورة انخفاضًا في الإنفاق الدفاعي الألماني بشكل عام، بل يعكسون تحولًا في الشركات التي يُرجح أن تستفيد من العقود المستقبلية.
ويُشكل الاكتتاب العام المزمع لشركة KNDS في فرانكفورت وباريس مصدر ضغط إضافي. ومن المتوقع أن يعرض المساهمون الحاليون - الدولة الفرنسية وشركة Wegmann & Co - حصة 20% في الشركة. بالنسبة للمستثمرين، يُتيح هذا الاكتتاب فرصة أخرى للاستثمار في قطاع الدفاع الأوروبي، وقد يُقلل من تركز تدفقات رأس المال في شركة Rheinmetall وحدها.
المصدر: xStation5
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