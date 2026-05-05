ملخص السوق: أسواق الأسهم الأوروبية ترتفع 🚀 البنوك والدفاع والتكنولوجيا في دائرة الضوء 💡

افتتحت المؤشرات الأوروبية تداولات يوم الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ. ويتصدر مؤشر ITA40 الإيطالي قائمة الرابحين بارتفاع يقارب 2%، بينما ارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 الأوروبي بنحو 1.5%، ومؤشر DAX بنسبة 1.3%. ويعود السبب الرئيسي وراء هذه المكاسب إلى النتائج الفصلية القوية للبنوك الأوروبية، ولا سيما أرباح بنك UniCredit القياسية، في حين أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يُلقي بظلاله على المعنويات؛ ففي يوم الاثنين، تبادلت الولايات المتحدة وإيران إطلاق النار في الخليج العربي، وانضمت الإمارات العربية المتحدة إلى الصراع.

ولا تزال التوترات في الخليج العربي تُشكل عاملاً اقتصادياً كلياً رئيسياً. وقدّر الرئيس ترامب أن الصراع قد يستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى، على الرغم من أن الجانب الإيراني يُشير إلى أن المحادثات "تحرز تقدماً". وفي ظل هذه الظروف، يُصحح خام برنت قفزته التي بلغت نحو 6% يوم الاثنين، ويتراجع بنحو 1.5%، من حوالي 113 دولاراً للبرميل. ظل الدولار (USDIDX) دون تغيير تقريبًا عند حوالي 98.3، وهو محايد عمليًا في بداية الأسبوع.

التقلبات الحالية في الأسواق الرئيسية. المصدر: xStation

على مستوى القطاعات، يتصدر القطاع المالي المشهد مدفوعًا بنتائج البنوك، حيث ارتفع سهم UniCredit (UCG.IT) بأكثر من 3%، وتُظهر خريطة SX5E الشاملة مكاسب في قطاعات التمويل والتكنولوجيا والصناعة. في المقابل، يشهد قطاع الرعاية الصحية تداولًا متحفظًا (Sanofi SAN.FR -4.4%)، بينما تتخذ شركات الطاقة والمرافق موقفًا حذرًا في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

التقلبات الملحوظة بين أكبر الشركات وأكثرها أهمية في سوق الأسهم الأوروبية، مُصنفة حسب القطاع. المصدر: قسم الأبحاث في XTB HQ

أعلنت UniCredit عن أرباح ربع سنوية قياسية، حيث قفز صافي الربح في الربع الأول من عام 2026 بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 3.22 مليار يورو، متجاوزًا بذلك جميع توقعات المحللين (الإجماع: 2.68 مليار يورو). رفع البنك توقعاته لأرباحه الصافية للعام بأكمله إلى "11 مليار يورو على الأقل"، وأكد أهدافه لعام 2028. وقد دعمت هذه النتائج نمو قوي في إيرادات الرسوم (+4.5% على أساس سنوي) وارتفاع ملحوظ في إيرادات التداول (+154% مقارنة بالتقديرات). في غضون ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي أندريا أورسيل رسميًا عن عرض الاستحواذ على كومرتسبانك، حيث يعرض بنك يونيكريديت 0.485 من أسهمه مقابل كل سهم من أسهم كومرتسبانك، ما يعني سعرًا يبلغ حوالي 32 يورو للسهم الواحد، أي أقل بنسبة 7% تقريبًا من القيمة السوقية.

نتائج البنوك. المصدر: بلومبيرغ فايننشال إل بي