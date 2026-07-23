ملخص السوق: هل يفقد الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي بريقه؟🚩 ألفابت وتسلا تُلقيان بظلالهما على الأسواق العالمية (23.07.2026)

تشهد العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والأسهم الأوروبية ضغوطًا في أعقاب إعلان أرباح شركتي ألفابت وتسلا. ويتساءل المستثمرون بشكل متزايد عما إذا كان الإنفاق القياسي على الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد مجزية. قبل بضعة أشهر فقط، كان يُنظر إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على نطاق واسع كإشارة إيجابية قوية لشركات الذكاء الاصطناعي. أما اليوم، فقد أصبح مصدر قلق متزايد.

بدأ المستثمرون يتساءلون عن جدوى الإنفاق الرأسمالي الضخم على الذكاء الاصطناعي. أعلنت ألفابت عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 205 مليارات دولار في النفقات الرأسمالية عام 2026، بزيادة عن توقعاتها السابقة البالغة 190 مليار دولار. في غضون ذلك، وبعد إعلان تسلا عن أرباحها، صرّح إيلون ماسك بأن على الشركة مواصلة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي "بأسرع ما يمكن دون إهدار".

قبل أشهر فقط، كانت مثل هذه الإعلانات ستعزز فكرة تسارع ثورة الذكاء الاصطناعي وتدفع أسهم شركات التكنولوجيا نحو الارتفاع. أما اليوم، فيطرح المستثمرون سؤالًا مختلفًا: هل تنخرط شركات الحوسبة السحابية العملاقة في سباق تسلح مكلف قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض العوائد في القطاع بأكمله؟

أسهم التكنولوجيا تُؤثر سلبًا على المؤشرات العالمية

امتدّ تراجع أداء أكبر شركات التكنولوجيا في العالم سريعًا إلى أسواق الأسهم الأوسع نطاقًا.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 0.5%. وفي أوروبا، انخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.8%، وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.8%، وخسر مؤشر كاك 40 الفرنسي ما يقارب 1%. وكانت شركة إس تي ميكروإلكترونيكس الخاسر الأكبر في هذه الجلسة، حيث انخفضت أسهمها بنحو 15% عقب إعلان أرباحها الفصلية، بينما ارتفعت أسهم شركة داسو للطيران بأكثر من 8% بعد إعلانها عن نتائج قوية.

في الوقت نفسه، حافظ الدولار الأمريكي على استقراره النسبي، بينما ارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3%، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم ورفع ضغوط التكاليف على الشركات.

توقعات (EU50) و(DE40)

يتداول مؤشر يورو ستوكس 50 الآجل بانخفاض طفيف اليوم، ولكنه لا يزال قريبًا من الحد العلوي لقناة سعره الصاعدة. يقع المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200) حاليًا عند حوالي 5900 نقطة، بينما يظل الانخفاض إلى ما دون 5800 نقطة سيناريو هبوطي واقعيًا في حال اشتداد ضغوط البيع. يقع مستوى المقاومة الرئيسي التالي بالقرب من 6500 نقطة.

المصدر: xStation5

مؤشر داكس (DE40)

انخفض عقد داكس الآجل مرة أخرى إلى ما دون متوسطه المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA50)، كما هو موضح بالخط البرتقالي، مما يشير إلى أن البائعين يحاولون استعادة السيطرة على السوق على الرغم من حجم البيع المنخفض نسبيًا.

المصدر: xStation5

يدخل الذكاء الاصطناعي مرحلة تقييم جديدة

يعتقد عدد متزايد من المستثمرين أن فترة الحماس المطلق المحيطة بالذكاء الاصطناعي قد شارفت على الانتهاء. فبعد أشهر من التدفقات النقدية القوية بشكل استثنائي إلى أسهم أشباه الموصلات، بدأت الصناديق الاستثمارية بتقليص انكشافها على هذا القطاع.

لا يُشير هذا بالضرورة إلى نهاية السوق الصاعدة للذكاء الاصطناعي، بل يُوحي بأن المستثمرين يُغيرون طريقة تقييمهم لشركات الذكاء الاصطناعي. لم تعد الأسواق تُكافئ الإنفاق الرأسمالي المرتفع وحده، بل تتوقع بشكل متزايد دليلاً على أن مليارات الدولارات المُستثمرة في مراكز البيانات، ورقائق الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للحوسبة ستُترجم إلى أرباح أعلى، وتدفقات نقدية أقوى، ومزايا تنافسية مستدامة.

نتيجةً لذلك، بالنسبة لشركات مثل ألفابت، ومايكروسوفت، وميتا، وأمازون، وتسلا، لم يعد السؤال الرئيسي هو "كم تُنفق على الذكاء الاصطناعي؟" بل "ما العائد الذي ستُحققه هذه الاستثمارات؟". ومن المُرجح أن يُصبح هذا أحد أبرز اتجاهات الاستثمار في قطاع التكنولوجيا خلال الفصول القادمة.

أخبار الشركات

حددت شركة إس كيه هاينكس الحد الأقصى لنسبة أسهمها المدرجة في بورصة كوريا الجنوبية التي يمكن تحويلها إلى شهادات إيداع أمريكية مدرجة في الولايات المتحدة عند 2.5% من إجمالي الأسهم القائمة.

أعلن بنك بي إن بي باريبا عن إيرادات وأرباح الربع الثاني التي فاقت توقعات وول ستريت.

أعلن بنك يونيكريديت أنه من المرجح أن يستحوذ على كوميرزبانك مع اقتراب الرئيس التنفيذي أندريا أورسيل من إتمام إحدى أكبر الصفقات المصرفية في أوروبا.

أعلنت شركة توتال إنيرجيز عن ارتفاع أرباح الربع الثاني، مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة، على الرغم من انخفاض أرباح قطاع الغاز.

وافقت شركة نستله على بيع 50% من حصتها في قطاع المياه المعبأة لشركة بلاتينيوم إيكويتي مقابل حوالي 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار) كجزء من استراتيجيتها لتحسين محفظتها الاستثمارية.

أبرز الشركات الصاعدة في أوروبا

سيجرو (+4.9%) - أكدت شركة برولوجيس اهتمامها بالاستحواذ المحتمل بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني.

نوكيا (+4.2%) - أصدرت الشركة توقعات أداء أقوى من المتوقع، مدعومة بالطلب المتزايد من مراكز البيانات.

أكبر الشركات تحركاً في أوروبا

سيجرو (+4.9%) - أكدت شركة برولوجيس اهتمامها بالاستحواذ المحتمل بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني.

نوكيا (+4.2%) - أصدرت الشركة توقعات أداء أقوى من المتوقع، مدعومة بالطلب المتزايد من مراكز البيانات. سارتوريوس (+4.0%) - حققت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من العام توقعات السوق.

أرجينكس (+3.6%) - تجاوز الدخل التشغيلي في الربع الثاني توقعات المحللين.

داسو سيستمز (+2.3%) - تتوقع الشركة نموًا في الإيرادات غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بنسبة 3-5% في الربع الثالث بأسعار صرف ثابتة.

بي إي سيميكونداكتور (+2.0%) - تتوقع الشركة المصنعة لمعدات الرقائق هامش ربح إجمالي في الربع الثالث بنسبة 63-65%، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع متوسط ​​التوقعات البالغ 64.9%.

دايملر تراك (+1.2%) - رفعت الشركة توقعاتها لتحسينات في أعمالها في أمريكا الشمالية.

فوكس (+1.0%) - حققت الأسهم مكاسب طفيفة بعد الإعلان عن الأرباح.

دويتشه بورصه (-1.4%) - تجاوزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني التوقعات، بينما رفعت الشركة توقعاتها لدخل الخزينة.

فار إنرجي (-2.3%) - خفض بنك RBC توصيته القطاعية، مع الإبقاء على السعر المستهدف عند 55 كرونة نرويجية.

مونكلير (-4.0%) - جاءت إيرادات الربع الثاني متوافقة إلى حد كبير مع توقعات السوق.

إس تي ميكروإلكترونيكس (-5.9%) - توقعت الشركة نموًا أقوى في الإيرادات مدعومًا بالطلب على الذكاء الاصطناعي، لكن المستثمرين تفاعلوا سلبًا مع النتائج.

مخطط إس تي ميكروإلكترونيكس (D1)

تتراجع أسهم الشركة الأوروبية الرائدة في تصنيع أشباه الموصلات إلى مستويات لم تشهدها منذ مايو من هذا العام. وكان السهم قد وجد سابقًا دعمًا سعريًا قويًا حول 50 يورو، وهو مستوى مثّل أيضًا منطقة استقرار خلال ذروة السوق في عام 2023.

المصدر: xStation5