ملخص السوق: الآمال في استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية تعزز المعنويات ⚡

شهدت جلسة التداول الأوروبية اليوم مكاسب طفيفة في معظمها: ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.1%، ومؤشر دي 40 بنسبة 0.42%، ومؤشر الاتحاد الأوروبي 50 بنسبة 0.29%، ومؤشر فرانكفورت 40 بنسبة 0.27%، ومؤشر إيبكس 35 بنسبة 0.70%، ومؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.13%، بينما انخفض مؤشرا إيطاليا 40 وسويسرا 20 بشكل طفيف. ولا يزال العامل الرئيسي الداعم للمعنويات هو الآمال في استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية وإمكانية تمديد وقف إطلاق النار، مما يدعم الإقبال على المخاطرة بعد بداية ضعيفة للأسبوع. ومع ذلك، لا يتوقع المستثمرون سيناريو خفض التصعيد الكامل، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار واستمرار خطر انقطاع إمدادات النفط، لا سيما على اقتصادات أوروبا الأكثر اعتمادًا على الطاقة.

لهذا السبب، يُعدّ انتعاش اليوم معتدلاً نسبياً، ويشبه تصفية انتقائية للمراكز الهبوطية أكثر من كونه تحركاً قوياً نحو المخاطرة. في سوق العملات، يشهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً، حيث ارتفع مؤشر USDIDX بنسبة 0.25%، بينما انخفض زوج EURUSD بنسبة 0.23%، مما يشير إلى أن بعض رؤوس الأموال لا تزال في الجانب الدفاعي من السوق. ويحافظ النفط على استقراره نسبياً، حيث ارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.08% و0.99% على التوالي، على الرغم من أن السرد العام لا يزال يتمحور حول التقدم المحتمل في محادثات السلام. أما أفضل القطاعات أداءً اليوم فهي التكنولوجيا والمرافق والطاقة والخدمات المالية، حيث ارتفعت بنسبة 0.96% و0.91% و0.61% و0.59% على التوالي.

السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية وخدمات الاتصالات.

تغيرات خاصة بكل قطاع في أوروبا فيما يتعلق بعوائد التداول اليومي. المصدر: بلومبيرغ فاينانشال إل بي

تشهد شركة رويال يونيبرو خسائر حادة تتجاوز 20%، وذلك عقب إعلان انتهاء ترخيصها لتعبئة منتجات بيبسيكو في الدنمارك وفنلندا ودول البلطيق بنهاية عام 2028، وهو نشاط يمثل حوالي 13% من صافي إيرادات المجموعة.

تتعرض شركة تاليس لضغوط بعد إعلان نتائج الربع الأول، فبالرغم من الزيادة العضوية بنسبة 27% في طلبات الدفاع لتصل إلى 4.65 مليار يورو، إلا أن السوق لاحظ أن إجمالي الطلبات لم يصل إلى التقديرات المتوقعة البالغة 4.85 مليار يورو تقريبًا. في الوقت نفسه، أكدت تاليس توقعاتها للعام بأكمله، وارتفعت المبيعات إلى 5.32 مليار يورو، متجاوزة توقعات المحللين؛ وبالتالي، يبدو أن رد فعل السوق أقرب إلى جني الأرباح بعد الارتفاع القوي للقطاع منه إلى تحول في الاتجاه طويل الأجل.

لا تزال شركة Puig محط الأنظار بعد تقارير تفيد بأن شركة Estée Lauder تتعاون مع بنك JPMorgan على حزمة تمويلية بقيمة تقارب 5 مليارات يورو لعرض محتمل للاستحواذ على المجموعة الإسبانية.

في لندن، تجذب شركة Associated British Foods الأنظار أيضاً بعد قرارها فصل Primark عن قطاع الأغذية التابع لها وإدراج الشركتين بشكل منفصل في بورصة لندن.

تقلبات في أسعار الأدوات المالية الرئيسية الأخرى. المصدر: xStation