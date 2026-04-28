ملخص السوق: البنوك الأوروبية تحت ضغط، وسعر النفط فوق 100 دولار

نظرة عامة على السوق

تفقد البنوك الأوروبية بعضًا من جاذبيتها السابقة لدى المستثمرين، على الرغم من استمرار تداول أسهمها بتقييمات جذابة نسبيًا مقارنةً بالسوق الأوسع، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا، وضعف التوسع الائتماني، وضغوط هوامش الربح في ظل بيئة أسعار فائدة منخفضة محتملة. بعد سنوات من المكاسب القوية، دخل القطاع مرحلة واضحة من دوران رؤوس الأموال، حيث يتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالسلع. هذا الأسبوع، يتركز الاهتمام بشكل خاص على قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، إذ قد تؤثر توجيهاته بشأن مسار أسعار الفائدة المستقبلية بشكل كبير على توقعات ربحية البنوك. في الوقت نفسه، لا تزال آفاق القطاع تعتمد بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية الكلية في أوروبا، حيث أن أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد تدعم الأرباح، بينما قد يؤدي ضعف النمو وارتفاع مخاطر الائتمان إلى تبديد هذه الفائدة بسرعة.

الجلسة الأوروبية

تتميز جلسة التداول يوم الثلاثاء في أوروبا بنبرة إيجابية حذرة، حيث استعادت المؤشرات الرئيسية خسائرها السابقة وسجلت مكاسب طفيفة وسط تحسن المعنويات، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي المحيطة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وارتفاع أسعار النفط. ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 0.5%، وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2%، بينما حقق مؤشر إيبكس الإسباني أداءً متميزًا بارتفاعه بنحو 1%. مع ذلك، لا تزال الأسواق حساسة لأي تعثر في محادثات السلام، ولمخاطر ارتفاع أسعار الطاقة.

الولايات المتحدة - إيران

لا يزال سعر خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، مدعومًا بتصاعد التوترات في الصراع الأمريكي الإيراني. اقترحت طهران اتفاقًا يتضمن إعادة فتح ممر ملاحي رئيسي مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ والسفن الإيرانية، لكن دون أي تنازلات بشأن برنامجها النووي، الذي لا يزال غير مقبول لإدارة ترامب.

في الوقت نفسه، سحب الرئيس الأمريكي خططه لإرسال وفد إلى باكستان لجولة أخرى من المحادثات، مما زاد من ضعف فرص تحقيق انفراجة دبلوماسية، وعزز موقف واشنطن المتشدد. نتيجةً لذلك، ومع توقف المفاوضات واستمرار خطر تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، يبقى سوق النفط شديد الحساسية، مما يُبقي أسعار خام برنت مرتفعة.

الشركات

حققت شركة بي بي (BP.UK) أداءً فاق توقعات السوق بشكل ملحوظ في الربع الأول، مسجلةً قفزة قوية في الأرباح مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط والتقلبات المتزايدة المرتبطة بالنزاع الأمريكي الإيراني. ارتفع صافي الدخل المعدل إلى 3.2 مليار دولار أمريكي مقابل 1.38 مليار دولار أمريكي في العام السابق، متجاوزًا بذلك توقعات المحللين، بينما زاد الربح قبل الفوائد والضرائب المعدل بنحو 40% على أساس سنوي ليصل إلى 6.27 مليار دولار أمريكي.

أهم المؤشرات المالية:

صافي الدخل المعدل: 3.2 مليار دولار أمريكي مقابل 1.38 مليار دولار أمريكي في العام السابق، متجاوزًا التوقعات.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب المعدلة: 6.27 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقارب 40% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات.

قطاع العملاء والمنتجات: 3.2 مليار دولار أمريكي مقابل 677 مليون دولار أمريكي في العام السابق، المحرك الرئيسي للنمو.

قطاع التنقيب والإنتاج: 1.98 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 32% على أساس سنوي

ربحية السهم: 20.67 سنتًا مقابل 8.75 سنتًا في العام السابق، متجاوزة التوقعات

توزيعات الأرباح: 8.32 سنتًا للسهم، دون تغيير عن الربع السابق.

كان المحرك الرئيسي للأداء هو قطاع التداول والتكرير، الذي استفاد من التقلبات الحادة في الأسعار واضطرابات الإمداد في أسواق الطاقة. مع ذلك، لا تزال الشركة تواجه ضغوطًا من ضعف التدفقات النقدية وارتفاع مستويات الديون، مما يُقلل جزئيًا من قوة الأرباح.

أكدت الرئيسة التنفيذية الجديدة، ميغ أونيل، أن هذه النتائج تعزز موقفها للمضي قدماً في جهود إعادة الهيكلة، بما في ذلك خفض التكاليف والتخلص من الأصول. كما جددت شركة بي بي التزامها بالانضباط المالي وخفض الديون، مع التحذير من أن النتائج المستقبلية لا تزال تعتمد بشكل كبير على التطورات الجيوسياسية وديناميكيات أسعار النفط.

المصدر: xStation5

تعرضت شركة باير (BAYN.US) لضغوط بعد جلسة استماع متباينة في المحكمة العليا الأمريكية بشأن محاولتها الحد من عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية المتعلقة بمبيد الأعشاب راوند أب. وتتمحور القضية حول ما إذا كانت قوانين وضع ملصقات المبيدات الفيدرالية تُبطل الدعاوى القضائية على مستوى الولايات التي تزعم عدم التحذير من مخاطر الإصابة بالسرطان

خلال جلسة الاستماع، أبدى بعض القضاة تعاطفًا مع حجج باير المؤيدة لمعايير فيدرالية موحدة، بينما أكد آخرون على أن للولايات الحق في تقييم المخاطر وإصدار التحذيرات. وقد أثر غياب توجيه واضح من المحكمة سلبًا على معنويات المستثمرين، مما أدى إلى انخفاض سعر سهم الشركة.

وتُعد هذه القضية بالغة الأهمية لشركة باير، التي خصصت بالفعل أكثر من 11 مليار دولار للتسويات، ولا تزال تواجه عشرات الآلاف من الدعاوى. وقد يُسهم صدور حكم لصالحها في الحد بشكل كبير من المخاطر القانونية، والمساعدة في حل مشكلة مزمنة أثرت سلبًا على قيمة الشركة.

المصدر: xStation5

المعادن النفيسة

لا يزال الذهب والفضة تحت ضغط هبوطي. فالتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالوضع بين الولايات المتحدة وإيران لا تُسهم في دعم أسعار الذهب، حيث انخفض بنحو 1.5% وتراجع إلى ما دون 4650 دولارًا للأونصة. أما الفضة، فتتعرض لضغوط أكبر، إذ انخفضت بنحو 3% وتراجعت إلى ما دون 73 دولارًا للأونصة.

العملات الرقمية

يظهر الضغط الهبوطي أيضًا في سوق العملات الرقمية، حيث تتراجع قيمة الأصول الرئيسية. فقد انخفض كل من البيتكوين والإيثيريوم بنحو 1.6%، مما يعكس تدهورًا أوسع في معنويات السوق العالمية.