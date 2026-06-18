ملخص السوق: الدولار في أقوى حالاته منذ مايو 2025، وأسهم السيارات تحت الضغط (18.06.2026)

انتعاش العقود الآجلة لمنطقة اليورو مع اتساع التباين الإقليمي: سجلت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية الرئيسية انتعاشًا متفاوتًا، بقيادة مؤشر يورو ستوكس 50 (

)، إلى جانب مكاسب قوية في فرنسا (

) وألمانيا (

). في المقابل، أثرت المؤشرات الإقليمية المتأخرة سلبًا على الأسواق الطرفية، حيث سجل مؤشرا إيبكس 35 الإسباني (

) وويغ 20 البولندي (

) أكبر انخفاض.