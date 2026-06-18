ملخص السوق: الدولار في أقوى حالاته منذ مايو 2025، وأسهم السيارات تحت الضغط (18.06.2026)

📈 الأسواق (المؤشرات، العملات الأجنبية، السلع)
- انتعاش العقود الآجلة لمنطقة اليورو مع اتساع التباين الإقليمي: سجلت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية الرئيسية انتعاشًا متفاوتًا، بقيادة مؤشر يورو ستوكس 50 (EU50: +0.82%)، إلى جانب مكاسب قوية في فرنسا (FRA40: +0.63%) وألمانيا (DE40: +0.52%). في المقابل، أثرت المؤشرات الإقليمية المتأخرة سلبًا على الأسواق الطرفية، حيث سجل مؤشرا إيبكس 35 الإسباني (SPA35: -0.66%) وويغ 20 البولندي (W20: -1.30%) أكبر انخفاض.
- انقسام مؤشر يورو ستوكس 50 نتيجة التباين القطاعي الحاد: تتسم الأسواق الأوروبية بتجزئة عالية. تصدّرت قطاعات الصناعات والتكنولوجيا قائمة القطاعات الرابحة، مدفوعةً بمكاسب قوية من شركات إيرباص (AIR.FR: +2.43%)، وشنايدر إلكتريك (SU.FR: +2.18%)، وشركة إنفينون لصناعة الرقائق (IFX.DE: +3.57%). في المقابل، أثّر ضغط البيع الشديد سلبًا على قطاعي السلع الاستهلاكية غير الأساسية والمواد، متأثرًا بالخسائر الفادحة في قطاع السيارات وعملاق الكيماويات باسف (BAS.DE: -3.29%).
- سوق العملات الأجنبية - ارتفاع الدولار الأمريكي على خلفية توجهات متشددة من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية: ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX: +0.3%) إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2025، عقب بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المتشدد بشكل غير متوقع أمس، وتصريح دونالد ترامب "بالموافقة" على رفع أسعار الفائدة. وكانت عملات الدول الاسكندنافية (USDSEK، USDNOK: +1.0%) والفرنك السويسري (USDCHF: +0.7%) الأضعف أداءً اليوم. تراجع الجنيه الإسترليني بعد قرار بنك إنجلترا بتثبيت سعر صرفه (GBPUSD: -0.5%)، بينما انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.35% إلى 1.1460.
- الطاقة - استقرار أسعار النفط الخام مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي: واصل النفط الخام تراجعه الطفيف، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت (OIL) بنسبة 0.35% إلى 74.70 دولارًا للبرميل مع انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي (NATGAS) بنسبة 1.4%.
- المعادن النفيسة - قوة الدولار تُضعف الذهب والفضة: تتداول المعادن النفيسة في المنطقة الحمراء، متأثرة بشدة بارتفاع العائدات الحقيقية وهيمنة الدولار الأمريكي. انخفض سعر الذهب (GOLD) بنسبة 0.3% إلى 4244 دولارًا للأونصة، بينما تراجع سعر الفضة (SILVER) بنسبة 1.5% إلى 66.91 دولارًا للأونصة.
يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) (على أساس أسبوعي) عند أعلى مستوى له منذ مايو 2025، مدعومًا بتوقعات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع ما يقرب من نصف صناع السياسة النقدية رفع سعر الفائدة قبل نهاية عام 2026. ويمارس الدولار ضغطًا هبوطيًا على الذهب (الأصفر، معكوس). المصدر: xStation5
🏢 أخبار الشركات
- تتحدى إيرباص التباطؤ الاقتصادي الكلي بفضل ترقية كيبلر: ارتفعت أسهم إيرباص (AIR.FR) بنسبة 2.8% لتصل إلى 192.24 يورو بعد أن رفعت كيبلر شوفرو تصنيف السهم إلى "شراء" (السعر المستهدف 212 يورو). وأشار المحللون إلى أن تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية وانخفاض تكاليف الوقود سيعززان قطاع الطيران، بينما تعززت النظرة المستقبلية طويلة الأجل بفضل استخدام كانتاس لطائراتها من طراز A350 للرحلات الطويلة جدًا، وضخ شركة KKR مبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي في عقود تأجير الطائرات.
- تراجعت أسهم شركات السيارات بشكل حاد بعد تحذير بي إم دبليو: واصل تحذير بي إم دبليو (BMW.DE: -4.23% إلى 59.61 يورو) بشأن انخفاض الأرباح، والذي أشار إلى انهيار السوق الصينية، الضغط على قطاع السيارات. وتسبب هذا التراجع المباشر في انخفاض أسهم مجموعة مرسيدس-بنز (MBG.DE: -4.56% إلى 44.62 يورو) وستيلانتيس (STLAM.IT: -3.65% إلى 5.57 يورو)، بينما انخفضت أسهم فولكس فاجن (VOW3.DE: -2.45% إلى 84.42 يورو) بعد فشل اجتماعها السنوي الافتراضي في تهدئة المستثمرين.
- هبوط حاد في أسهم كارفور بعد تحذير جي بي مورغان: انخفضت أسهم كارفور (CA.FR) بنسبة 6.5% إلى 15.38 يورو بعد أن وضع بنك جي بي مورغان سلسلة متاجر البقالة الفرنسية على قائمة مراقبة العوامل السلبية قبل إعلان أرباح يوليو، مع الإبقاء على توصية البيع. ويشير محللو وول ستريت إلى احتمالية خفض توقعات أرباح النصف الأول من العام، والمنافسة المحلية الشديدة، وحالة النفور من المخاطرة السائدة في السوق العالمية كعوامل رئيسية وراء هذا التراجع.
- ارتفاع أسهم إيدن ريد وسط شائعات الاستحواذ: ارتفعت أسهم شركة إيدن ريد الفرنسية المتخصصة في مزايا الموظفين بأكثر من 16% لتصل إلى 24.07 يورو في باريس، وذلك عقب تقارير تفيد بأن شركة الاستثمار المباشر البريطانية بي سي بارتنرز تدرس تقديم عرض استحواذ. ويشير المحللون إلى أن التدفق النقدي القوي لشركة إيدن ريد وانخفاض ديونها يجعلانها جذابة للغاية على الرغم من المخاطر التنظيمية، مما يوحي بتقييم استثماري مناسب.
- لوريال تعزز استثماراتها في الهند بالاستحواذ على إنوفيست: وافقت شركة لوريال الفرنسية العملاقة في مجال التجميل (OR.FR) على الاستحواذ على حصة أغلبية في إنوفيست، الشركة الأم الرقمية الرائدة للعلامتين التجاريتين الهنديتين الشهيرتين "بير أناتومي" و"كيميست آت بلاي" اللتين تعتمدان على العلوم. ستنضم إنوفيست إلى قسم المنتجات الاستهلاكية في لوريال، مما يمنح الشركة متعددة الجنسيات وصولاً مباشراً إلى سوق التجميل الهندي سريع النمو والذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار.
- تراجعت أسهم شركة تيسكو (TSCO.UK) بأكثر من 2.5% لتصل إلى 445.00 بنسًا في الربع الأول من العام، وذلك بعد إعلانها عن نمو مبيعاتها في المملكة المتحدة بنسبة 1.8% فقط، وهو أقل من المتوقع. وقد أثر انخفاض التضخم الغذائي وسوء الأحوال الجوية سلبًا على وحدة البيع بالجملة التابعة لها، بوكر، بنسبة 3.2%. ومع ذلك، حافظت الإدارة على توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام المالي 2026/2027، والتي تتراوح بين 3.0 مليار و3.3 مليار جنيه إسترليني، مدعومةً بمبيعات قوية في أيرلندا (+3.3%) وارتفاع الطلب عبر الإنترنت (+17.4%).
تقلبات اليوم في قطاعات مؤشر ستوكس 50 (EU50). المصدر: أبحاث XTB
🌍 الاقتصاد والسياسة
- الولايات المتحدة وإيران توقعان اتفاق سلام تمهيدي تاريخي: وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني بيزشكيان مذكرة تفاهم من 14 بندًا، لوقف العمليات العسكرية وتحديد مهلة 60 يومًا للتفاوض على اتفاق نهائي. ستسمح إيران بمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز فورًا وبدون رسوم مرور لمدة 60 يومًا مقابل رفع فوري للعقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط.
- بنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة عند 3.75% وسط تقلبات في الشرق الأوسط: صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.75%، حيث طالب عضوان متشددان برفعها بمقدار 25 نقطة أساس. بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 2.8%، حذرت اللجنة من احتمال ارتفاع التضخم لاحقًا هذا العام بسبب تقلبات أسواق الطاقة وتأثيرات محتملة للجولة الثانية من تعديلات الأجور.
- أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة عند 0% مع رفع طفيف لتوقعات التضخم: أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الفصلي عند 0.0%، مسجلاً بذلك عامًا كاملاً من السياسة النقدية دون تغيير. وعلى الرغم من صدمة الطاقة في الشرق الأوسط التي رفعت مؤشر أسعار المستهلكين في مايو إلى 0.6%، إلا أن التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف 0-2%. رفع البنك الوطني السويسري توقعاته للتضخم بشكل طفيف إلى 0.6% لعامي 2026/2027 و0.7% لعام 2028، مع الإبقاء على تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي ثابتة عند 1.0% لعام 2026.
- تعهد شليغل بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي لمواجهة قوة الفرنك: قلل رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، من شأن التأثيرات التضخمية للجولة الثانية، لكنه أعرب عن استعداده المتزايد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لكبح الارتفاع السريع للفرنك السويسري. أشار أعضاء مجلس الإدارة إلى أن الانتعاش الاقتصادي المحلي لا يزال قويًا، محميًا من صدمات الطاقة بفضل الطاقة الكهرومائية والنووية، على الرغم من استمرار هشاشة النمو العالمي والتوترات في الشرق الأوسط كمخاطر خارجية رئيسية.
- أبقى بنك النرويج المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.25%، لكنه أكد على توجيهات واضحة لرفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع قادم. وتم تعديل مسار السياسة النقدية بالزيادة، حيث يتوقع الآن أن يصل سعر الفائدة إلى ذروته عند 4.55% بنهاية العام (مقارنةً بـ 4.35% في مارس) لكبح جماح التضخم المستمر.
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