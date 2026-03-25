ملخص السوق 📈 المؤشرات الأوروبية ترتفع رغم التوترات بين إيران والولايات المتحدة

على الرغم من حالة عدم اليقين التي تُحيط بمستقبل الصراع في الشرق الأوسط، ورفض إيران في البداية لمقترح وقف إطلاق النار، ودعوتها بدلاً من ذلك إلى إنهاء الصراع بشكل كامل ووقف الهجمات، فإن مؤشرات الأسهم الأوروبية تشهد ارتفاعاً. فقد ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.5%، مع تجاوز العقود الآجلة لمؤشر DE40 حاجز 23,200 نقطة. كما حقق مؤشرا فوتسي البريطاني وكاك 40 الفرنسي مكاسب تقارب 1.3%، بينما يتصدر مؤشر WIG20 البولندي المنطقة بمكاسب تتجاوز 2%.

وجاءت بيانات التضخم في المملكة المتحدة أعلى بقليل من التوقعات، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.2% على أساس سنوي مقابل 3.1% متوقعة، في حين انخفضت مؤشرات أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع. وفي ألمانيا، فاجأ مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن معهد إيفو الجميع بارتفاعه إلى 86.4 نقطة مقارنةً بالتوقعات البالغة 86.2 نقطة، وإن كان أقل بقليل من القراءة السابقة البالغة 86.7 نقطة. انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.158 اليوم، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) إلى 99.2 بعد انخفاضه من حوالي 100.

وسجلت أسعار الواردات الأمريكية ارتفاعًا بنسبة 1.3% مقارنةً بتوقعات 0.6% و0.2% سابقًا، في حين ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 1.6% مقارنةً بتوقعات 0.6% و0.6% سابقًا. وبلغ عجز الحساب الجاري 190 مليار دولار أمريكي، مقابل 208 مليارات دولار أمريكي في التوقعات و226 ​​مليار دولار أمريكي سابقًا. وارتفع سعر الفضة بنسبة 1% تقريبًا اليوم ليصل إلى 72 دولارًا للأونصة، بينما قفز سعر الذهب بنسبة 1.4% تقريبًا متجاوزًا 4550 دولارًا للأونصة.

