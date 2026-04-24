ملخص السوق: المؤشرات تحاول التعافي على خلفية آمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ارتفاع سهم SAP بنسبة 6% بعد إعلان الأرباح 📈

📈 الأسواق والشركات
- تتعافى العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية من خسائر التداول المبكرة، عقب صدور تقرير أثار تفاؤلاً بشأن جولة ثانية محتملة من المحادثات الأمريكية الإيرانية في باكستان.
- وقد أدى هذا التطور إلى أول انخفاض في سعر خام برنت خلال خمس جلسات، حيث تراجع إلى ما دون 105 دولارات للبرميل، في ظل ترقب المتداولين لمخاطر إمدادات الطاقة في مضيق هرمز.
- وارتفاع مؤشر EU50 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.75%، بينما تصدر مؤشر NED25، الذي يضم شركات أشباه الموصلات، قائمة الرابحين (+1.4%)، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني (DE40) بنسبة 0.5%، في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي قليلاً (FRA40: +0.15%)، مما عادل أداء الأمس المتميز.
- كيميرا: انخفضت أسهمها بنسبة تصل إلى 9.8% بعد أن جاءت نتائج الربع الأول مخيبة للآمال. وانخفضت الإيرادات بنسبة 4.4% لتصل إلى 677.3 مليون يورو. أشار الرئيس التنفيذي، أنتي سالمينين، إلى التوترات الجيوسياسية والحرب في إيران كعوامل مؤثرة على الطلب. وتُطبّق الشركة زيادات في الأسعار لمواجهة ارتفاع التكاليف وإعادة الربحية إلى النطاق المستهدف.
- شركة Spie: أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 2.45 مليار يورو في الربع الأول، بزيادة قدرها 1.5% على أساس سنوي. وتجاوز الأداء في فرنسا وألمانيا التوقعات. وتُبقي Spie على توقعاتها لعام 2026 بتحقيق نمو عضوي قوي وتوسع في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. ولا تزال نسبة توزيع الأرباح المقترحة تُقارب 40% من صافي الدخل المُعدّل. وتُعدّ الشركة الفرنسية من بين الشركات الثلاث الرابحة في مؤشر Stoxx 600 اليوم (+7.9%).
- شركة Eni: رفعت Eni هدفها لإعادة شراء الأسهم بنسبة 90% إلى 2.8 مليار يورو بعد زيادة توقعات التدفقات النقدية. وارتفعت توقعات التدفقات النقدية التشغيلية السنوية إلى 13.8 مليار يورو مع ارتفاع سعر خام برنت فوق 100 دولار أمريكي نتيجة الحرب في إيران. وعلى الرغم من عدم تحقيق الشركة لتوقعات صافي الدخل المُعدّل للربع الأول، إلا أنها رفعت توقعاتها لأرباح الغاز والغاز الطبيعي المسال للعام بأكمله. ويتداول السهم بشكل مستقر.
- ارتفعت أسهم شركة SAP بنسبة 6% بعد أن تجاوزت إيراداتها من الحوسبة السحابية في الربع الأول من العام، والتي بلغت 5.96 مليار يورو، توقعات المحللين. وأبقت الشركة على توقعاتها السنوية لإيرادات الحوسبة السحابية. ويعمل الرئيس التنفيذي، كريستيان كلاين، على تحويل نموذج أعمال الشركة نحو تسعير استهلاك الذكاء الاصطناعي. وأشار المحللون إلى أن هذه النتائج تُسهم في تخفيف المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على السوق وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
- وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX: -0.2%) بعد مكاسبه التي حققها أمس نتيجة ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، حيث قاد الدولار النيوزيلندي (NZDUSD: +0.35%) واليورو (EURUSD: +0.25%) الانتعاش مقابل الدولار الأمريكي وسط تحسن معنويات المستثمرين.
أداء قطاعات مؤشر ستوكس 600 اليوم. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي
🌍 الاقتصاد والسياسة
- يتزايد التفاؤل مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من جولة ثانية من المحادثات بعد فترة من الجمود، حيث من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الإيراني إسلام آباد يوم الجمعة بهدف تخفيف حدة التوتر الناجم عن الحرب الدائرة.
- انخفض مؤشر مناخ الأعمال الألماني (Ifo) إلى 84.4 نقطة في أبريل/نيسان من 86.3 نقطة في مارس/آذار، متجاوزًا بذلك التوقعات، ومسجلًا أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2020. وتدهورت المعنويات في جميع القطاعات الرئيسية، لا سيما في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، حيث انخفض مؤشر التوقعات إلى 83.3 نقطة، مما يعكس تزايد التشاؤم بشأن التوقعات قصيرة الأجل. يشير هذا التراجع، الناجم عن صدمة الطاقة جراء الحرب في إيران، إلى تزايد خطر الانكماش الاقتصادي لألمانيا في الربع الثاني من عام 2026.
- صرح الجنرال الأمريكي كين بأن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها في المحيطين الهادئ والهندي ضد السفن الإيرانية، معترفًا بأن إيران هاجمت خمس سفن تجارية.
- وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن لدى إيران "فرصة للتوصل إلى اتفاق جيد"، على الرغم من أن الحصار البحري المفروض عليها سيظل قائمًا طالما دعت الحاجة. كما اتهم هيغسيث أوروبا وآسيا بالاستفادة من الحماية الأمريكية، والضغط على المناطق للقيام بدورها في الصراع، إذ "تحتاج أوروبا إلى مضيق هرمز أكثر منا [نحن الولايات المتحدة]".
- ألمح بيتر كازيمير، المسؤول في البنك المركزي الأوروبي، إلى احتمال رفع طفيف لأسعار الفائدة نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة جراء الحرب في إيران. ومع توقعات بوصول التضخم إلى 3%، أشار كازيمير إلى أن النقاشات تحولت من خفض محتمل إلى زيادات محتملة قبل اجتماع 30 أبريل/نيسان.
المصدر: XTB Research
