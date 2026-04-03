ملخص السوق 📌 مؤشرات الولايات المتحدة محط الأنظار وسط بيانات قوية للوظائف غير الزراعية ووصول سعر النفط إلى 100 دولار

لا يزال سوق النفط محط أنظار المستثمرين مع استعداد الأسواق العالمية للأسبوع المقبل. ولن تُعقد جلسة التداول الأمريكية اليوم بسبب عطلة عيد الفصح، كما أن الأسواق الأوروبية مغلقة أيضاً. وتتباين معنويات المستثمرين في العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت.

أنهت الأسهم الآسيوية الأسبوع على ارتفاع رغم استمرار تقلبات السوق المرتفعة. وقد تحسنت المعنويات بعد تقارير أشارت إلى إمكانية استئناف المزيد من التجارة عبر مضيق هرمز قريباً.

جاء انتعاش الأسواق الآسيوية يوم الخميس عقب تحسن المعنويات في وول ستريت، مدعوماً بأخبار تفيد بأن إيران تعمل مع عُمان على اتفاقية للإشراف على التجارة على طول هذا الممر الملاحي الاستراتيجي، الذي ظل مغلقاً إلى حد كبير منذ بداية النزاع.

ومع ذلك، ظل التداول في المنطقة محدوداً، حيث كانت العديد من الأسواق الآسيوية الرئيسية مغلقة بسبب العطلات. كما كانت البورصات الأوروبية الرئيسية مغلقة أيضاً.

تداولت العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية في آسيا بالقرب من مستويات مستقرة، بينما ظل السوق النقدي مغلقاً حتى جلسة التداول الأمريكية. في غضون ذلك، أظهر الدولار الأمريكي أداءً متبايناً مقابل عملات مجموعة العشر.

لا يزال سوق النفط يتعرض لضغوط جيوسياسية قوية. ارتفعت الأسعار لتتجاوز 110 دولارات للبرميل بعد أن وجّه دونالد ترامب تهديدات جديدة ضد البنية التحتية الإيرانية، بهدف زيادة الضغط على طهران خلال المفاوضات.

ارتفاع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 11%، بينما استقر سعر خام برنت القياسي العالمي قرب 109 دولارات للبرميل، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

وشنّت إيران هجمات إضافية خلال الليل وحتى صباح الجمعة استهدفت مواقع في دول الخليج، مما زاد من حدة التوترات بشأن أمن نقل الطاقة والتجارة البحرية.

وعبرت سفينة حاويات، يُرجّح أنها مملوكة لفرنسا، مضيق هرمز، في أول عبور مسجّل لسفينة مرتبطة بأوروبا الغربية منذ أن عطّل الصراع الإيراني هذا الممر الحيوي.

وانخفاض طفيف في العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، حيث تراجعت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.3%.

بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي:

الوظائف غير الزراعية (مارس): +178 ألف (التوقعات: 65 ألف، السابق: -92 ألف)

متوسط ​​الأجور (سنويًا): 3.5% (التوقعات: 3.7%، السابق: 3.8%)

متوسط ​​الأجور (شهريًا): 0.2% (التوقعات: 0.3%، السابق: 0.4%)

الوظائف الحكومية: -8 آلاف (السابق: -6 آلاف)

الوظائف الخاصة: +186 ألف (التوقعات: 78 ألف، السابق: -86 ألف)

وظائف التصنيع: +15 ألف (التوقعات: -5 آلاف، السابق: -12 ألف)

معدل المشاركة في القوى العاملة: 61.9% (التوقعات: 62%، السابق: 62.0%)

معدل البطالة: 4.3% (التوقعات: 4.4%، السابق: 4.4%)

متوسط ​​ساعات العمل الأسبوعية: 34.2 (التوقعات: 34.3، القيمة السابقة: 34.3)

التعديلات: تم تعديل بيانات رواتب شهر يناير بالزيادة بمقدار 34 ألف وظيفة (من +126 ألف إلى +160 ألف)، بينما تم تعديل بيانات فبراير بالانخفاض بمقدار 41 ألف وظيفة. في رد الفعل الأولي، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، مع تراجع المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، قد تعزز بيانات سوق العمل القوية التوقعات بأن يظل الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة. قد لا يتضح رد فعل السوق الكامل إلا بعد إعادة فتح الأسواق الأمريكية الأسبوع المقبل. كما أظهر التقرير أن عدد العمال المحبطين ارتفع بشكل حاد في مارس بمقدار 144 ألفًا ليصل إلى 510 آلاف.

النفط (إطار زمني يومي واحد)

المصدر: xStation5