ملخص السوق 🚨 انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار يدعم التفاؤل في أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس يوروب 600 بأكثر من 0.2%، مع استمرار الزخم الإيجابي للأسهم الأوروبية بعد مستويات قياسية في وول ستريت، ووصول الأسواق الآسيوية إلى مستويات قياسية جديدة، وانخفاض حاد في أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل وسط توقعات بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق محتمل.

انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.1% على أساس شهري، مقارنةً بتوقعات السوق بانخفاض قدره 0.3%؛ وكانت القراءة السابقة -0.2%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.2%، بما يتماشى مع التوقعات، وإن كانت أقل من القراءة السابقة البالغة 1.7%.

وتشهد الأسواق العالمية أيضًا ضعفًا في الدولار الأمريكي وانخفاضًا في عوائد السندات، مما يدعم الأسهم والمعادن النفيسة والبيتكوين. وفي أوروبا، يُظهر مؤشر داكس الألماني أداءً ضعيفًا مقارنةً بالسوق الأوسع، حيث انخفض بنحو 0.1% على الرغم من التفاؤل السائد في المنطقة.

رسم بياني للعقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40)، فاصل زمني يومي/ساعة واحدة

دعمت أرباح الشركات المعنويات في الأسواق الأوروبية.

أعلنت شركة كياجين عن ربحية معدلة للسهم الواحد بلغت 54 سنتًا، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

حققت شركة لوتوماتيكا إيرادات بلغت 600 مليون يورو، وأعلنت أنها تتوقع أن يصل صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل لعام 2026 إلى الحد الأعلى من التوقعات السابقة.

سجلت شركة تيناريس مبيعات بقيمة 3.10 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق البالغة 2.99 مليار دولار.

أعلنت شركة إنديسا عن صافي ربح قدره 725 مليون يورو مقابل تقديرات المحللين البالغة 627.6 مليون يورو.

سجلت شركة جيرونيمو مارتينز صافي ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 572 مليون يورو، متجاوزة التوقعات التي بلغت 560.6 مليون يورو.

أعلن بنك كوميرسيال بورتوغيز عن صافي ربح قدره 305.8 مليون يورو، متجاوزًا التوقعات التي بلغت 283.4 مليون يورو.

شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تقلبات حادة عقب إعلان نتائج الأرباح.

ارتفع سهم بروسوس بنحو 3%، ليصبح بذلك أحد أفضل الأسهم أداءً في مؤشر ستوكس يوروب 600، بينما ارتفع سهم هنكل بنحو 2% بعد إعلانه عن نمو مبيعات عضوية في الربع الأول فاق التوقعات.

وصعد سهم سي إس جي إن في بنسبة 1.7%، وسهم بي إي سيميكونداكتور إندستريز بنسبة 1.6% وسط تفاؤل مستمر بشأن قطاع أشباه الموصلات؛ كما ارتفع سهم إس تي ميكروإلكترونيكس بنحو 1.4%.

وصعد سهم أرجينكس بنسبة 1.5% بعد إعلانه عن مبيعات فيفغارت أعلى من توقعات المحللين.

وزاد سهم كل من تي يو آي ولوفتهانزا بنحو 1%، مدعومًا بتحسن المعنويات في قطاعي السفر والطيران مع انخفاض أسعار النفط.

وصعد سهم بريسميان بنسبة 0.8% بعد تصريحات أشارت إلى آفاق نمو واعدة مدفوعة باستثمارات مراكز البيانات والتوسع في السوق الأمريكية. انخفض سهم مجموعة رينك بنحو 1%، إلى جانب أسهم شركات بي بي، ونوفو نورديسك، وفوستالبين، ونوكيا، التي تعرضت أيضاً لضغوط قبل افتتاح السوق الأوروبية.

وتراجع سهم أوموفيو بنسبة 1.7% رغم إعلانها عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب بلغت 106 ملايين يورو مقابل توقعات بلغت 93 مليون يورو، بينما انخفض سهم سيمنز هيلثينيرز بنحو 5% بعد خفض توقعاتها لنمو المبيعات المقارنة للسنة المالية كاملة.

تراجع سهما ساب وأو إم في بنحو 1.1%، بينما خسر سهم أندريتز 1.3% بعد نتائج أرباح متباينة.

رسم بياني لساب (الفاصل الزمني D1)

تواصل الشركات الأوروبية تجاوز توقعات السوق. فقد أعلنت شركة فلاتر إنترتينمنت عن إيرادات بلغت 4.30 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات السوق البالغة 4.24 مليار دولار.

وحققت شركة إيه إم إس-أوسرام إيرادات ربع سنوية بلغت 796 مليون يورو، مقابل تقديرات المحللين البالغة 774.3 مليون يورو.

وأعلنت شركة أكير بي بي عن أرباح قبل الضرائب بلغت 2.72 مليار دولار، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت 1.89 مليار دولار.

وسجلت شركة أفولتا نموًا عضويًا في الإيرادات بنسبة 4.7%، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 4.55%.

وحققت شركة سانوما إيرادات في الربع الثاني بلغت 221.1 مليون يورو، متجاوزةً بذلك تقديرات المحللين التي كانت 215 مليون يورو.

وأعلن بنك بي إن بي باريبا بولسكا عن صافي ربح بلغ 375.3 مليون زلوتي بولندي، متجاوزًا بذلك التوقعات التي كانت 306.5 مليون زلوتي بولندي.

وحققت شركة سويس ري صافي دخل في الربع الثاني بلغ 1.51 مليار دولار، مقابل توقعات بلغت 1.19 مليار دولار. أبقت شركة GN Store Nord على توقعاتها لنمو الإيرادات العضوية للعام بأكمله عند 0-6%، وتوقعاتها لهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 8-9%، مقارنةً بنسبة 7.6% المتوقعة في عام 2025. في المقابل، خفّضت شركة Siemens Healthineers توقعاتها لنمو المبيعات المقارنة للعام بأكمله إلى 4.5-5% من النطاق السابق 5-6%، بينما كانت توقعات السوق تشير إلى حوالي 4.94%.

مخطط سهم Siemens Healthineers (الفترة الزمنية D1)

أعلنت شركة نيكسي عن إيرادات بلغت 821.4 مليون يورو في الربع الأول، مقابل توقعات بلغت 814.5 مليون يورو.

وأعلنت شركة لانكسيس عن مبيعات بلغت 1.38 مليار يورو في الربع الأول، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 1.40 مليار يورو.

وحققت شركة كنور-بريمز أرباحًا قبل الفوائد والضرائب بلغت 245 مليون يورو في الربع الأول، متجاوزةً بذلك التوقعات التي بلغت 244.8 مليون يورو.

وأعلنت شركة فارمينغ عن إيرادات ربع سنوية بلغت 72.4 مليون دولار أمريكي، وقارن السوق هذه النتيجة بإيرادات بلغت 79.1 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت شركة فونوفيا عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 711.6 مليون يورو في الربع الأول، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 701.9 مليون يورو.

وحققت شركة إس إيه إف-هولاند أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب بلغت 42.5 مليون يورو في الربع الأول، متجاوزةً بذلك التوقعات التي بلغت 41.6 مليون يورو.

وسجلت شركة زيلاند فارما خسارة صافية بلغت 43.94 مليون كرونة دانمركية في الربع الأول، مقابل خسائر متوقعة بلغت 68 مليون كرونة دانمركية. حققت شركة واكر نيوسون أرباحًا قبل الفوائد والضرائب ( EBIT ) بلغت 41.5 مليون يورو في الربع الأول، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 12.1 مليون يورو.

أعلنت سولفاي عن أرباح أساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITA ) بلغت 219 مليون يورو في الربع الأول، مقابل توقعات السوق البالغة 228 مليون يورو.

أعلنت إنتروم عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب ( EBIT ) بلغت 50.1 مليون كرونة سويدية في الربع الأول، متجاوزةً بذلك التوقعات البالغة 17 مليون كرونة سويدية.

حققت فاينكو بنك صافي ربح بلغ 162.2 مليون يورو في الربع الأول، مقابل توقعات بلغت 158 مليون يورو.

أعلنت فيديك عن إيرادات ربع سنوية بلغت 965 مليون كرونة نرويجية، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 895 مليون كرونة نرويجية.

أعلنت ليجراند عن نمو عضوي في الإيرادات بنسبة 9.3%، متجاوزةً بذلك توقعات السوق البالغة 6.81%.

حققت دافيد كامباري نموًا عضويًا في الإيرادات بنسبة 2.9%، بينما توقع المحللون انخفاضًا بنسبة 5%؛ وعلى الرغم من النتائج القوية، أدت التوقعات الحذرة إلى انخفاض حاد في سعر السهم.

رسم بياني لكامباري (الفاصل الزمني D1)

مخططات EU50 والنفط (الفاصل الزمني D1)

