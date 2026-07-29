ملخص السوق: انخفاض أسهم هيرميس بنسبة 12% يُلقي بظلاله على السوق (29.07.2026)

على الرغم من النتائج القوية التي حققها القطاع المصرفي، إلا أن العديد من المؤشرات الأوروبية تشهد انخفاضًا اليوم. ويعود السبب الرئيسي لانخفاض مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي (-0.3%) إلى ضعف تعافي مبيعات علامة هيرميس في الصين. وقد يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة أيضًا على المؤشرات. ويُتداول خام برنت حاليًا عند حوالي 90 دولارًا للبرميل.

الشكل 1: لوحة بيانات مؤشر يورو ستوكس 50 (29/07/2026)

المصدر: XTB Research, 29.07.2026

الشركات

الشكل 2: الرابحون والخاسرون في مؤشر يورو ستوكس 50 (29/07/2026)

المصدر: XTB Research, 29.07.2026

هيرميس

على الرغم من نشر نتائج مالية قوية، سجلت أسهم هيرميس انخفاضًا حادًا اليوم (-11.6%)، مما أدى إلى تعليق التداول مؤقتًا.

في الربع الثاني، حققت دار الأزياء الفرنسية إيرادات بلغت 4.1 مليار يورو (بزيادة سنوية قدرها 7%، بما يتماشى مع توقعات المحللين)، وبلغ صافي الربح التشغيلي المتكرر للنصف الأول من العام 3.4 مليار يورو، بهامش ربح مرتفع بلغ 41%.

مع ذلك، طغت مخاوف المستثمرين بشأن التقييم المرتفع للشركة، نظرًا للتباطؤ المستمر في السوق الصينية الرئيسية والتراجع في الشرق الأوسط، على نمو المبيعات المكون من رقمين في الأسواق اليابانية والأمريكية والطلب القوي على المنتجات الجلدية (بزيادة قدرها 10.2%).

أثار انخفاض الإيرادات بنسبة 9.5% في قطاع العطور ومستحضرات التجميل مخاوف إضافية، على الرغم من ثقة إدارة الشركة بالتطور طويل الأجل، حيث أعلنت، من بين أمور أخرى، عن عرض أول مجموعة أزياء راقية لها في عام 2027.

القطاع المصرفي

سجلت البنوك الأوروبية العملاقة، يو بي إس ودويتشه بنك، نموًا قويًا في الأرباح خلال الربع الثاني، مدفوعًا بشكل أساسي بانتعاش الخدمات المصرفية الاستثمارية وزيادة نشاط التداول.

ارتفع صافي ربح يو بي إس بنسبة 17% ليصل إلى 2.8 مليار دولار، مدعومًا بإيرادات قياسية من تداول الأسهم وتدفق كبير للأصول الجديدة (36 مليار دولار أمريكي) في قسم إدارة الثروات.

في الوقت نفسه، حقق دويتشه بنك صافي ربح قدره 1.9 مليار يورو (بزيادة قدرها 10%)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات من تداول أدوات الدين وأسعار الفائدة.

تتماشى هذه النتائج الممتازة مع اتجاه عالمي أوسع لوحظ مؤخرًا في وول ستريت، حيث ساهم تقلب السوق وازدهار أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز أرباح التداول بشكل ملحوظ.

المؤشرات

من بين أكبر الخاسرين، إلى جانب مؤشر كاك 40 الفرنسي (-0.7%) ومؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي (-0.4%)، اللذين تأثرا بانخفاضات أسهم هيرميس، نجد مؤشر إيبكس 35 الإسباني. ويُعدّ الانخفاض الحاد في أسهم كايكسا بنك (-6.2%) عاملاً مهماً في هذا التراجع. ويبدو أن المستثمرين يبيعون الأسهم لسببين رئيسيين:

قررت إدارة البنك الإبقاء على توقعات متحفظة لبقية العام، ولم ترفع التوقعات، وهو ما توقعه السوق ضمنياً بعد النتائج القوية للنصف الأول من العام.

كان صافي دخل الفوائد أقل بقليل من توقعات السوق، وزادت مخصصات البنك بنحو 40%.

كما انخفضت أسهم شركات كبرى أخرى، بما في ذلك شركة تشغيل المطارات إينا (-2.2%)، التي نشرت نتائجها اليوم أيضاً.