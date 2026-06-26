ملخص السوق: انخفاضات في جميع أنحاء السوق الأوروبية

تشهد أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة انخفاضًا في أسواق التداول في فرانكفورت وباريس وأمستردام. وتحذو الشركات الأوروبية الرائدة في هذا القطاع، مثل ASML وInfineon، حذو الشركات الأمريكية العملاقة. كما يخيّم جوٌ من التشاؤم على شركات قطاعي السيارات والصناعات الثقيلة.

الشكل 1: خريطة حرارية للقطاعات في مؤشر يورو ستوكس 50 (26 يونيو 2026)

المصدر: أبحاث XTB، 26 مايو 2026

مع انحسار حدة الصراع الأمريكي الإيراني، يتلاشى الحماس الاستثماري المحيط بالشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بمفهومه الواسع. وبات من الضروري بذل المزيد من الجهد لتلبية التوقعات العالية للمستثمرين، وتخضع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية ومراكز البيانات لتدقيق أكبر.

علاوة على ذلك، يقترب الربع الثاني، الذي شهد نجاحًا استثنائيًا لقطاع التكنولوجيا، من نهايته. ونظرًا لإعادة التوازن، لا سيما في الصناديق المؤسسية والمتوازنة، قد تكون الأيام الأخيرة من شهر يونيو صعبة على الشركات التي حققت أفضل أداء في الأشهر الأخيرة. غالبًا ما يضطر مديرو الصناديق إلى إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية بالشكل الأمثل (مثلًا: 60% أسهم، 40% سندات)، وهو ما يفسر جزئيًا الارتفاعات الأخيرة في أسعار السندات الحكومية لأكبر اقتصادات العالم.

الشركات

بينما كتبنا بالأمس فقط، عقب نشر شركة مايكرون نتائج فاقت التوقعات بكثير، عن التحسن الملحوظ في أسهم شركتي إنفينون تكنولوجيز وإيه إس إم إل، فإن الشركتين اليوم من بين أكبر الخاسرين، حيث سجلتا انخفاضات بنسبة 3.4% و1.3% على التوالي.

الشكل 2: الرابحون والخاسرون في مؤشر يورو ستوكس 50 (26/06/2026)

المصدر: أبحاث XTB، 26 يونيو 2026

تتراجع الشركات الألمانية العملاقة أيضًا، حيث انخفضت أسهم سيمنز بنسبة 4% وبي إم دبليو بنسبة 1.8%، وقد تراجعت أسهم الأخيرة بأكثر من 20% على أساس شهري. ويعود الانخفاض الحاد في سعر سهم شركة صناعة السيارات البافارية إلى حد كبير إلى تراجع المبيعات في الصين (بنسبة تصل إلى 18% على أساس سنوي). ويتجه المستهلكون الصينيون بشكل كبير إلى العلامات التجارية المحلية للسيارات الكهربائية مثل BYD وشاومي ولي أوتو.

المؤشرات

لا يقتصر التراجع على مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي (-0.8%)، بل يشمل أيضًا مؤشر داكس الألماني (-1.2%)، ومؤشر كاك 40 الفرنسي (-0.8%)، ومؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي (-1.3%)، ومؤشر WIG20 البولندي (-1.6%).

الشكل 3: لوحة معلومات مؤشر يورو ستوكس 50 (26.06.2026)

المصدر: أبحاث XTB، 26 يونيو 2026

تشير العقود الآجلة أيضًا إلى أن سوق الأسهم الأمريكية ستفتتح على انخفاض.

سلع الطاقة

وفقًا لتصريحات وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، فقد عبر مضيق هرمز ما يقارب 72 سفينة يوميًا خلال الأيام القليلة الماضية، ناقلةً نحو 20 مليون برميل من النفط الخام. كما أفادت شركة Kpler، المتخصصة في تحليلات سوق السلع العالمية والنقل البحري، بعبور 70 سفينة للمضيق في 24 يونيو. لا يزال هذا الرقم يمثل نصف ما كان عليه قبل اندلاع الحرب تقريبًا، إلا أن الاتجاه العام تصاعدي بوضوح، مما قد يفسر المزيد من انخفاض الأسعار.

السعر حاليًا ما يزيد قليلًا عن 73 دولارًا أمريكيًا لبرميل خام برنت.

يبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط حوالي 70 دولارًا أمريكيًا.

الشكل 4: النفط [D1] (30.10 - 26.06)

المصدر: إكس ستيشن، 26.05.2026

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ميشال يوسوياك، محلل الأسواق المالية، XTB