ملخص السوق: انتعاش الأسهم الأوروبية مع اقتراب سعر النفط من 110 دولارات أمريكية

افتتحت الأسهم الأوروبية جلسة الجمعة بمكاسب ملحوظة، متعافيةً من انخفاضات سابقة مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن تأثير الصراع في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة والتضخم. ويشهد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، إلى جانب مؤشرات رئيسية في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، ارتفاعاً مع تحسن معنويات المستثمرين عقب تصريحات من الولايات المتحدة تهدف إلى تهدئة الأسواق بعد موجة بيع مكثفة، كان ارتفاع أسعار سلع الطاقة أحد أسبابها. في الوقت نفسه، لا تزال أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تحت ضغط، إذ ترتفع وسط تصاعد الصراع وخطر انقطاع الإمدادات. وتراقب الأسواق عن كثب القيود المحتملة على الإمدادات وتداعياتها على تكاليف الطاقة والتضخم، والتي لا تزال تؤثر على توجهات المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعاً، حيث تحوم حول 110 دولارات أمريكية للبرميل.

يشهد السوق الأوروبي حاليًا تقلبات ملحوظة في مختلف القطاعات. المصدر: xStation أهم البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة اليوم من دول أوروبية مختارة: ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، فبراير مقارنة بالشهر السابق: -0.5% مقابل التوقعات 0.3% والنسبة السابقة -0.6% انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5% في فبراير، متجاوزًا الانخفاض المتوقع ومقتربًا من مستوى الشهر السابق. يشير هذا إلى أن ضغوط التكاليف على مستوى الإنتاج لا تزال محدودة. مقارنة بالعام السابق: -3.3% مقابل التوقعات -2.7% والنسبة السابقة -3.0% تفاقم الانخفاض السنوي في مؤشر أسعار المنتجين، مما يدل على انخفاض واضح في تكاليف الإنتاج مقارنة بالعام الماضي. قد يؤثر هذا على قرارات السياسة النقدية المستقبلية ومؤشرات التضخم في منطقة اليورو. بولندا - مؤشر BIEC للرفاهية، مارس القيمة: 95.4 مقابل 95.6 سابقًا سجل المؤشر انخفاضًا طفيفًا، مما يشير إلى استقرار، إلا أن هذا الانخفاض البسيط قد يدل على تراجع طفيف في ثقة المستهلك في البلاد. منطقة اليورو - ميزان المدفوعات، يناير ميزان الحساب الجاري (غير معدل موسميًا): 13 مليار يورو مقابل 34.6 مليار يورو سابقًا قد يعكس الانخفاض الملحوظ في ميزان الحساب الجاري انخفاضًا في الفائض التجاري أو زيادة في تدفقات الواردات. ميزان الحساب الجاري (معدل موسميًا): 37.9 مليار يورو مقابل 17.2 مليار يورو متوقعة و14.6 مليار يورو سابقًا تُظهر البيانات المعدلة موسميًا ميزانًا أعلى بكثير من المتوقع، وهو ما قد يكون مؤشرًا إيجابيًا على استقرار منطقة اليورو، على الرغم من أن الأرقام غير المعدلة تشير إلى أن التأثير موسمي جزئيًا. إيطاليا - الميزان التجاري الخارجي، يناير الميزان: 1.09 مليار يورو مقابل التوقعات البالغة 5.6 مليار يورو والتوقعات السابقة البالغة 5.99 مليار يورو جاء الميزان التجاري أقل بكثير من التوقعات، مما قد يشير إلى ارتفاع الواردات أو انخفاض الصادرات. وقد يؤثر ذلك مؤقتًا على آفاق النمو الاقتصادي في إيطاليا.

تشهد العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية انتعاشاً بعد انخفاضات حديثة، على الرغم من أن نطاق هذا الانتعاش كان محدوداً نوعاً ما منذ الصباح. المصدر: xStation