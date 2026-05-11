ملخص السوق: ارتفاع أسعار السلع الأساسية يحد من المكاسب في أوروبا

شهدت أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي ارتفاعًا صباح الاثنين، ويعود ذلك أساسًا إلى تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وتتضاءل احتمالية التوصل إلى اتفاق دائم بين البلدين، وفقًا لما أشار إليه موقع "بولي ماركت" الإلكتروني، حيث يُقدّر الموقع حاليًا احتمالية حدوث ذلك بنحو 40% قبل نهاية يونيو.

يبلغ سعر برميل خام برنت حاليًا ما يقارب 104 دولارات، بينما يبلغ سعر ميغاواط/ساعة من الغاز في بورصة TTF الهولندية حوالي 45 دولارًا.

ومع ذلك، وباستثناء مؤشر كاك 40 الفرنسي (-1.2%)، فإن المؤشرات الأوروبية إما تفتتح دون اتجاه واضح، مثل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي (-0.2%) أو مؤشر داكس الألماني (-0.4%)، أو تحقق مكاسب، مثل مؤشر WIG20 البولندي (1%).

تتصدر لوحات البيانات شركات من قطاعات البنوك والطاقة والسلع، التي تستفيد من تراجع احتمالية انتهاء الحرب.

لوحة معلومات أداء القطاع المصرفي الأوروبي [نسبة التغير ليوم واحد] (11/05/2026)

المصدر: xStation، 11/05/2026 (14:05)

لوحة بيانات أداء قطاع الطاقة الأوروبي [نسبة التغير خلال يوم واحد] (11/05/2026)

المصدر: xStation، 11/05/2026 (14:06)

من منظور الاقتصاد الكلي، ينصب التركيز الرئيسي على أرقام التضخم في الصين. فقد تجاوز كل من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) التوقعات بشكل ملحوظ. ويُعدّ الأخير مثيرًا للقلق بشكل خاص، إذ بلغ أعلى مستوى له في 45 شهرًا (2.8%) في أبريل. ويتماشى هذا مع البيانات التفصيلية من تقارير مؤشر مديري المشتريات الأخيرة، والتي أظهرت ارتفاعًا في أسعار المدخلات حتى قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

في ظل هذه الظروف، يُظهر اليوان أداءً جيدًا، حيث تجاوز زوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني مستوى 6.80 في الأيام الأخيرة، وهو مستوى لم يُسجّل منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كما ارتفع التضخم بشكل طفيف في النرويج، حيث وصل المؤشر الأساسي إلى 3.2%، مما يُشير إلى الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. وفي الأسبوع الماضي، رفع بنك النرويج المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.25%. تتوقع الأسواق بشكل كامل رفعاً آخر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، حيث تُرجّح بنسبة 40% تقريباً حدوث رفعين خلال الفترة المذكورة.

ميخال يوزفياك