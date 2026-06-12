ملخص السوق: ارتفاع التضخم ثم انخفاضه. شركات الطيران تتعافى من خسائرها.

- تستعيد الأسواق الأوروبية بعض التفاؤل، رغم استمرار تعليق عمليات التقييم.
- في جلسة ما بعد الظهر، حقق عقد SPA35 أفضل أداء، مرتفعًا بنسبة 0.7%؛ بينما تراجع عقد NED25 بأكثر من 0.5%. وانخفض عقد EU50 بنسبة 0.5%. وعلى مستوى أوروبا، كان عقد W20 الأفضل أداءً بين العقود الآجلة على المؤشرات الرئيسية، مرتفعًا بنحو 2%.
- دعمت التصريحات الهادئة للرئيس دونالد ترامب يوم الخميس انتعاشًا بعد خسائر حادة في بداية هذا الأسبوع والأسبوع الماضي. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية وتحسن المعنويات، فقد المشترون زخمهم اليوم.
- لم تتمكن شركة Exail Technologies الفرنسية، المتخصصة في صناعة الطائرات المسيرة تحت الماء، من التوصل إلى اتفاق مع ICG بشأن تقييم سنداتها. وانخفض سهم الشركة بأكثر من 10%.
- يدعم ارتفاع التضخم في فرنسا تقييمات شركات الأزياء والسلع الفاخرة، التي تتمتع تقليديًا بقدرة أفضل على الحفاظ على هوامش الربح وتوسيعها في بيئة تضخمية.
- ارتفعت أسهم LVMH وHermès بأكثر من 4%.
- يدعم انخفاض أسعار النفط والوقود تقييمات شركات الطيران الأوروبية. ارتفعت أسهم لوفتهانزا بأكثر من 6%، بينما حققت رايان إير مكاسب بنحو 4%.
- تلقى الخطوط الجوية الفرنسية دعمًا إضافيًا من المحادثات الجارية بشأن شراء إيزي جيت، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة تصل إلى 9%.
- ارتفعت أسهم رولز رويس وسافران بنحو 4%. ويأتي هذا الارتفاع عقب نشرة لبيرنبرغ تشير إلى تحسن ملحوظ في عدد ساعات الطيران لكل محرك.
- تحقق شركات تصنيع السيارات الأوروبية مكاسب قوية، حيث ارتفعت أسهم ستيلانتيس ورينو وفولكس فاجن بنسب تتراوح بين 3% و6%.
- يأتي هذا نتيجة رسالة مفتوحة إلى المفوضية الأوروبية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تبني نظام شفاف لعلامة "صنع في أوروبا" يُفضل السيارات التي تُصنع 70% من قيمتها في أوروبا.
- وردت مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الكلية من أوروبا، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم.
- جاء معدل التضخم في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا خلال شهر مايو متوافقًا مع التوقعات، ولكنه لا يزال مرتفعًا بشكل طفيف. وبلغ معدل التضخم السنوي 2.7% و2.8% و3.6% على التوالي.
- وفي المملكة المتحدة، تباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.2% على أساس سنوي. وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2%.
- أما بالنسبة لسلع الطاقة، فلا يزال النفط محط الأنظار، مواصلًا انخفاضاته التي شهدها يوم أمس. وانخفض سعر خام برنت بنحو 2% ليصل إلى 87 دولارًا أمريكيًا.
- بين المعادن، يرتفع سعر البلاديوم والنحاس بنحو 2%.
تستفيد شركات السلع الفاخرة والبنوك الفرنسية مع ارتفاع التضخم
انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وارتفاع الجنيه الإسترليني؟ 💷
تتفاقم خسائر خام برنت لتصل إلى -3% بسبب تفاصيل اتفاقية محتملة
إنفيديا تجد منفذاً خلفياً إلى الصين. قد تفتح فيرا آفاقاً جديدة لمرحلة النمو.