ملخص السوق: ارتفاع التضخم ثم انخفاضه. شركات الطيران تتعافى من خسائرها.

تستعيد الأسواق الأوروبية بعض التفاؤل، رغم استمرار تعليق عمليات التقييم.

في جلسة ما بعد الظهر، حقق عقد SPA35 أفضل أداء، مرتفعًا بنسبة 0.7%؛ بينما تراجع عقد NED25 بأكثر من 0.5%. وانخفض عقد EU50 بنسبة 0.5%. وعلى مستوى أوروبا، كان عقد W20 الأفضل أداءً بين العقود الآجلة على المؤشرات الرئيسية، مرتفعًا بنحو 2%.

دعمت التصريحات الهادئة للرئيس دونالد ترامب يوم الخميس انتعاشًا بعد خسائر حادة في بداية هذا الأسبوع والأسبوع الماضي. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية وتحسن المعنويات، فقد المشترون زخمهم اليوم.

لم تتمكن شركة Exail Technologies الفرنسية، المتخصصة في صناعة الطائرات المسيرة تحت الماء، من التوصل إلى اتفاق مع ICG بشأن تقييم سنداتها. وانخفض سهم الشركة بأكثر من 10%.

يدعم ارتفاع التضخم في فرنسا تقييمات شركات الأزياء والسلع الفاخرة، التي تتمتع تقليديًا بقدرة أفضل على الحفاظ على هوامش الربح وتوسيعها في بيئة تضخمية.

ارتفعت أسهم LVMH و Hermès بأكثر من 4%.

يدعم انخفاض أسعار النفط والوقود تقييمات شركات الطيران الأوروبية. ارتفعت أسهم لوفتهانزا بأكثر من 6%، بينما حققت رايان إير مكاسب بنحو 4%.

تلقى الخطوط الجوية الفرنسية دعمًا إضافيًا من المحادثات الجارية بشأن شراء إيزي جيت، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة تصل إلى 9%.

ارتفعت أسهم رولز رويس وسافران بنحو 4%. ويأتي هذا الارتفاع عقب نشرة لبيرنبرغ تشير إلى تحسن ملحوظ في عدد ساعات الطيران لكل محرك.

تحقق شركات تصنيع السيارات الأوروبية مكاسب قوية، حيث ارتفعت أسهم ستيلانتيس ورينو وفولكس فاجن بنسب تتراوح بين 3% و6%.

يأتي هذا نتيجة رسالة مفتوحة إلى المفوضية الأوروبية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تبني نظام شفاف لعلامة "صنع في أوروبا" يُفضل السيارات التي تُصنع 70% من قيمتها في أوروبا.

وردت مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الكلية من أوروبا، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم.

جاء معدل التضخم في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا خلال شهر مايو متوافقًا مع التوقعات، ولكنه لا يزال مرتفعًا بشكل طفيف. وبلغ معدل التضخم السنوي 2.7% و2.8% و3.6% على التوالي.

وفي المملكة المتحدة، تباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.2% على أساس سنوي. وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2%.

أما بالنسبة لسلع الطاقة، فلا يزال النفط محط الأنظار، مواصلًا انخفاضاته التي شهدها يوم أمس. وانخفض سعر خام برنت بنحو 2% ليصل إلى 87 دولارًا أمريكيًا.