اقرأ أكثر
١٤:١٥ · ١٧ أبريل ٢٠٢٦

ملخص السوق: شائعات السلام وأرباح مخيبة للآمال

خلال جلسة التداول المسائية، سجلت المؤشرات الأوروبية مكاسب معتدلة، ضمن نطاق 1%. ويتصدر مؤشر داكس حاليًا، حيث ارتفعت العقود الآجلة بنحو 0.9%. في المقابل، انخفض مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.5%.

الأخبار:

  • أفادت التقارير أن جماعات الضغط في قطاع الطيران الألماني ناشدت السلطات الأوروبية الإفراج عن احتياطيات وقود الطائرات الطارئة لمعالجة النقص.
  • تزعم مصادر مطلعة على محادثات السلام في باكستان أن اتفاقًا بين إيران والولايات المتحدة بات وشيكًا.
  • خصصت المفوضية الأوروبية 180 مليون يورو لبناء بنية تحتية سحابية أوروبية.

الاقتصاد الكلي:

  • كانت كمية البيانات محدودة للغاية خلال جلسة تداول يوم الجمعة. وارتفع الميزان التجاري لمنطقة اليورو إلى 11.5 مليار يورو، ليقترب من متوسطه بعد انخفاض موسمي في مارس.

أخبار الشركات:

  • زادت شركة أوبر حصتها في شركة ديليفري هيرو؛ وارتفعت أسهمها بنحو 2%.
  • حصلت شركة هينسولدت على توصية استثمارية إيجابية؛ وارتفعت أسهمها بنسبة 1%.
  • أعلنت شركة إريكسون عن نتائجها: ضعف المبيعات وانخفاض الربحية عن توقعات السوق يؤثران سلبًا على تقييمات الشركة؛ حيث انخفضت أسهمها بأكثر من 6%.
  • سحبت شركة ألستوم توقعاتها/أهدافها للتدفقات النقدية؛ وهوى سهمها بنحو 30%.
  • أنهت شركات تراتون، ودويتشه بان، ودايملر، وداف، وإيفيكو، وفولفو إجراءاتها القضائية المتعلقة بالتلاعب بالأسعار بين عامي 1997 و2011. ويتعين على هذه الشركات دفع ما مجموعه 3.5 مليار يورو.

السلع

  • يساهم تزايد الاعتقاد في السوق بأن السلام في إيران بات أقرب إلى الواقع في السماح لأسعار النفط باختبار أدنى مستوياتها المحلية.
  • انخفض سعر خام برنت بأكثر من 7%، متوقفًا عند حوالي 90 دولارًا للبرميل.
  • وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 90 دولارًا، ليصل إلى 87 دولارًا للبرميل.
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات