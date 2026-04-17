ملخص السوق: شائعات السلام وأرباح مخيبة للآمال

خلال جلسة التداول المسائية، سجلت المؤشرات الأوروبية مكاسب معتدلة، ضمن نطاق 1%. ويتصدر مؤشر داكس حاليًا، حيث ارتفعت العقود الآجلة بنحو 0.9%. في المقابل، انخفض مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.5%.
الأخبار:
- أفادت التقارير أن جماعات الضغط في قطاع الطيران الألماني ناشدت السلطات الأوروبية الإفراج عن احتياطيات وقود الطائرات الطارئة لمعالجة النقص.
- تزعم مصادر مطلعة على محادثات السلام في باكستان أن اتفاقًا بين إيران والولايات المتحدة بات وشيكًا.
- خصصت المفوضية الأوروبية 180 مليون يورو لبناء بنية تحتية سحابية أوروبية.
الاقتصاد الكلي:
- كانت كمية البيانات محدودة للغاية خلال جلسة تداول يوم الجمعة. وارتفع الميزان التجاري لمنطقة اليورو إلى 11.5 مليار يورو، ليقترب من متوسطه بعد انخفاض موسمي في مارس.
أخبار الشركات:
- زادت شركة أوبر حصتها في شركة ديليفري هيرو؛ وارتفعت أسهمها بنحو 2%.
- حصلت شركة هينسولدت على توصية استثمارية إيجابية؛ وارتفعت أسهمها بنسبة 1%.
- أعلنت شركة إريكسون عن نتائجها: ضعف المبيعات وانخفاض الربحية عن توقعات السوق يؤثران سلبًا على تقييمات الشركة؛ حيث انخفضت أسهمها بأكثر من 6%.
- سحبت شركة ألستوم توقعاتها/أهدافها للتدفقات النقدية؛ وهوى سهمها بنحو 30%.
- أنهت شركات تراتون، ودويتشه بان، ودايملر، وداف، وإيفيكو، وفولفو إجراءاتها القضائية المتعلقة بالتلاعب بالأسعار بين عامي 1997 و2011. ويتعين على هذه الشركات دفع ما مجموعه 3.5 مليار يورو.
السلع
- يساهم تزايد الاعتقاد في السوق بأن السلام في إيران بات أقرب إلى الواقع في السماح لأسعار النفط باختبار أدنى مستوياتها المحلية.
- انخفض سعر خام برنت بأكثر من 7%، متوقفًا عند حوالي 90 دولارًا للبرميل.
- وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 90 دولارًا، ليصل إلى 87 دولارًا للبرميل.
