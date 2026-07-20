ملخص السوق: شركات الطيران تحت الضغط، وأوروبا تقاوم النفط باهظ الثمن

شهد السوق الأوروبي انخفاضًا ملحوظًا في التقلبات مع بداية الأسبوع. ومن المتوقع أن يتريث المستثمرون في أوروبا في اتخاذ قراراتهم السوقية لحين اتضاح الصورة بشأن الوضع في الشرق الأوسط. كما سيكون المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بالغ الأهمية.

وعلى الرغم من تبادل إطلاق نار حاد آخر بين الولايات المتحدة وإيران، يُظهر السوق الأوروبي مكاسب طفيفة، ولكنها إيجابية بشكل عام.

من منظور القطاع، يدعم تحسن النظرة الإيجابية للتكنولوجيا شركات أشباه الموصلات الأوروبية، بينما تُشكل نتائج شركة رايان إير والمخاوف بشأن حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط ضغوطًا على شركات الطيران الأوروبية.

أخبار الشركات:

رايان إير: نشرت شركة الطيران نتائجها للربع الثاني من عام 2026. كانت التوقعات منخفضة، لذا كان انخفاض الأرباح بنحو الثلث والإيرادات عن الهدف مُتوقعًا إلى حد كبير. ومع ذلك، تؤكد النتائج الضعيفة أن السيناريو السلبي لشركات الطيران يتحقق. انخفضت أسهم رايان إير بنسبة 5% أخرى، تلتها الخطوط الجوية الفرنسية، وويز إير، ولوفتهانزا، بانخفاض يتراوح بين 1 و3%.

تاليس: قبيل إعلان نتائجها، أكدت الشركة طلبات شراء طائرات هليكوبتر عسكرية ورادارات جديدة. من المتوقع أن تبلغ قيمة الطلبية حوالي مليار يورو. وقد تفاعلت الأسهم مع ذلك بارتفاع طفيف.

ثول: نشرت شركة توريد معدات الهواء الطلق نتائجها. على الرغم من النمو القوي في المبيعات وتحقيق هامش ربح قياسي، انخفضت الأسهم بنحو 3%. يُمكن تفسير ذلك على أنه جني أرباح محتمل بعد النتائج القوية.

ثول: نشرت شركة توريد معدات الهواء الطلق نتائجها. على الرغم من النمو القوي في المبيعات وهامش الربح القياسي، انخفضت الأسهم بنحو 3%. يُمكن تفسير ذلك على أنه جني أرباح محتمل بعد النتائج القوية.

كرين وير: تعرضت الشركة البريطانية، التي تُزوّد ​​نظام الرعاية الصحية الأمريكي بالبرمجيات، لهجوم إلكتروني وتسريب بيانات. وانخفضت أسهمها بنحو 8%.

الاقتصاد الكلي:

كان مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا أقل من المتوقع، مما قد يُشير إلى تراجع الضغوط التضخمية، ولكنه قد يُشير أيضًا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

العملات الأجنبية:

تواصل عملات أستراليا ونيوزيلندا مكاسبها القوية مقابل الدولار الأمريكي. وارتفع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بأكثر من 0.5% مقابل الدولار الأمريكي، مدفوعًا بتغير توقعات أسعار الفائدة.

السلع:

من بين السلع الزراعية، برز انخفاض سعر الكاكاو بأكثر من 3%. ومن المرجح أن يكون هذا تصحيحًا مدفوعًا بجني الأرباح بعد ارتفاعات حادة في الأسعار.

عاد خام برنت لفترة وجيزة فوق 90 ​​دولارًا أمريكيًا؛ وترتفع أسعار سلع الطاقة وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتضاؤل ​​فرص التوصل إلى حل سريع له.

العملات الرقمية: