اقرأ أكثر
١٥:٣٩ · ٣١ مارس ٢٠٢٦

ملخص السوق: تفاؤل حذر في أوروبا، التضخم أعلى لكنه أقل من التوقعات

حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني

 

  • تشهد الأسواق الأوروبية أداءً جيدًا نسبيًا قبيل افتتاح جلسة التداول الأمريكية. وتحقق جميع المؤشرات الرئيسية تقريبًا مكاسب ملحوظة، تتراوح حول 1%. ويتصدر مؤشرا WIG20 البولندي وFTSE MIB الإيطالي قائمة الرابحين، حيث ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 1.8% و1.3% على التوالي. في المقابل، قلصت مؤشرات FTSE 100 وDAX وCAC 40 مكاسبها الآجلة إلى حوالي 1%. أما سويسرا وهولندا، فتسجلان أداءً أقل نسبيًا، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية فيهما بنسبة تتراوح بين 0.8% و0.9%.
  • بلغ مؤشر STOXX 600 الأوروبي الشامل حوالي 0.6%.
  • تتلقى الأسواق إشارات متضاربة من دونالد ترامب بشأن طبيعة التدخل العسكري في الشرق الأوسط.
  • يقول الرئيس إنه مستعد لإنهاء العملية دون إعادة فتح مضيق هرمز أولًا، في حين يجري في الوقت نفسه نشر وحدات إضافية في المنطقة.
  • تلقى المستثمرون المهتمون بالتوقعات الاقتصادية الأوروبية مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الكلية من القارة العجوز:
  • انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.6% في فبراير، مخيبةً التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.2%. وبقي معدل البطالة في ألمانيا ثابتًا عند 6.3%.
  • أظهرت بيانات التضخم النهائية من فرنسا ارتفاعًا طفيفًا إلى 1.7% على أساس سنوي. وانخفض الإنفاق الاستهلاكي الفرنسي بشكل ملحوظ بنسبة 1.4%.
  • جاء النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة متوافقًا مع التوقعات عند 1% على أساس سنوي.
  • كان التضخم في منطقة اليورو أقل بقليل من التوقعات، وارتفع إلى 2.5%.
  • وارتفع سهم بنك يو بي إس بأكثر من 3% بعد أن نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريرًا يشير إلى أن المشرعين السويسريين يخططون لتخفيف بعض اللوائح المالية.
  • وأعلنت شركة يونيليفر، عملاق صناعة الأغذية، أنها في مفاوضات متقدمة للاستحواذ على شركة ماكورميك. وارتفعت أسهم الشركة بنحو 1%.
  • وتلقت شركة جيفودان توصية سلبية من أحد البنوك الاستثمارية؛ ويشير المحللون إلى ضعف الأوضاع في سوق السلع الفاخرة وسط التوترات في الشرق الأوسط.
  • خفض محللو غولدمان ساكس توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى 0.7% (من 1.4%)، مشيرين إلى أسعار الطاقة كعامل رئيسي.
  • وتعتزم شركة باندورا، صانعة المجوهرات الدنماركية، افتتاح مركز توزيع في كندا لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية.
  • في أسواق الصرف الأجنبي، يشهد الجنيه الإسترليني أعلى نسبة ارتفاع، مسجلاً مكاسب بنحو 0.2% مقابل العملات الرئيسية. في المقابل، يتراجع الفرنك السويسري بنحو 0.2% مقابل العملات الرئيسية.
٣١ مارس ٢٠٢٦, ٢٠:٢٦

شركة أوراكل تُسرح آلاف الموظفين - الذكاء الاصطناعي يحل محل الوظائف 🤖
٣١ مارس ٢٠٢٦, ١٨:٥٣

عاجل: الحرس الثوري الإيراني يهدد بمهاجمة مايكروسوفت وآبل وألفابت ⚔️
٣١ مارس ٢٠٢٦, ١٨:٣٨

ما بعد الحرب الإيرانية: الأسواق والأسعار
٣١ مارس ٢٠٢٦, ١٨:٠٠

عاجل: بيانات JOLTS للوظائف من الولايات المتحدة
فوركس المؤشرات الأسهم
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات