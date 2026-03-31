ملخص السوق: تفاؤل حذر في أوروبا، التضخم أعلى لكنه أقل من التوقعات

تشهد الأسواق الأوروبية أداءً جيدًا نسبيًا قبيل افتتاح جلسة التداول الأمريكية. وتحقق جميع المؤشرات الرئيسية تقريبًا مكاسب ملحوظة، تتراوح حول 1%. ويتصدر مؤشرا WIG20 البولندي و FTSE MIB الإيطالي قائمة الرابحين، حيث ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 1.8% و1.3% على التوالي. في المقابل، قلصت مؤشرات FTSE 100 و DAX و CAC 40 مكاسبها الآجلة إلى حوالي 1%. أما سويسرا وهولندا، فتسجلان أداءً أقل نسبيًا، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية فيهما بنسبة تتراوح بين 0.8% و0.9%.