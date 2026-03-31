ملخص السوق: تفاؤل حذر في أوروبا، التضخم أعلى لكنه أقل من التوقعات

- تشهد الأسواق الأوروبية أداءً جيدًا نسبيًا قبيل افتتاح جلسة التداول الأمريكية. وتحقق جميع المؤشرات الرئيسية تقريبًا مكاسب ملحوظة، تتراوح حول 1%. ويتصدر مؤشرا WIG20 البولندي وFTSE MIB الإيطالي قائمة الرابحين، حيث ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 1.8% و1.3% على التوالي. في المقابل، قلصت مؤشرات FTSE 100 وDAX وCAC 40 مكاسبها الآجلة إلى حوالي 1%. أما سويسرا وهولندا، فتسجلان أداءً أقل نسبيًا، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية فيهما بنسبة تتراوح بين 0.8% و0.9%.
- بلغ مؤشر STOXX 600 الأوروبي الشامل حوالي 0.6%.
- تتلقى الأسواق إشارات متضاربة من دونالد ترامب بشأن طبيعة التدخل العسكري في الشرق الأوسط.
- يقول الرئيس إنه مستعد لإنهاء العملية دون إعادة فتح مضيق هرمز أولًا، في حين يجري في الوقت نفسه نشر وحدات إضافية في المنطقة.
- تلقى المستثمرون المهتمون بالتوقعات الاقتصادية الأوروبية مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الكلية من القارة العجوز:
- انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.6% في فبراير، مخيبةً التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.2%. وبقي معدل البطالة في ألمانيا ثابتًا عند 6.3%.
- أظهرت بيانات التضخم النهائية من فرنسا ارتفاعًا طفيفًا إلى 1.7% على أساس سنوي. وانخفض الإنفاق الاستهلاكي الفرنسي بشكل ملحوظ بنسبة 1.4%.
- جاء النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة متوافقًا مع التوقعات عند 1% على أساس سنوي.
- كان التضخم في منطقة اليورو أقل بقليل من التوقعات، وارتفع إلى 2.5%.
- وارتفع سهم بنك يو بي إس بأكثر من 3% بعد أن نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريرًا يشير إلى أن المشرعين السويسريين يخططون لتخفيف بعض اللوائح المالية.
- وأعلنت شركة يونيليفر، عملاق صناعة الأغذية، أنها في مفاوضات متقدمة للاستحواذ على شركة ماكورميك. وارتفعت أسهم الشركة بنحو 1%.
- وتلقت شركة جيفودان توصية سلبية من أحد البنوك الاستثمارية؛ ويشير المحللون إلى ضعف الأوضاع في سوق السلع الفاخرة وسط التوترات في الشرق الأوسط.
- خفض محللو غولدمان ساكس توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى 0.7% (من 1.4%)، مشيرين إلى أسعار الطاقة كعامل رئيسي.
- وتعتزم شركة باندورا، صانعة المجوهرات الدنماركية، افتتاح مركز توزيع في كندا لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية.
- في أسواق الصرف الأجنبي، يشهد الجنيه الإسترليني أعلى نسبة ارتفاع، مسجلاً مكاسب بنحو 0.2% مقابل العملات الرئيسية. في المقابل، يتراجع الفرنك السويسري بنحو 0.2% مقابل العملات الرئيسية.
