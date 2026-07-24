ملخص السوق: تحاول الأسهم الأوروبية التعافي مع اقتراب نهاية الأسبوع 💡

تشهد المؤشرات الأوروبية الرئيسية انتعاشاً اليوم بعد انخفاضها الحاد أمس، والذي يُعدّ الأكبر في يوم واحد خلال أسبوعين، حيث يسعى المستثمرون إلى دعم نتائج الشركات القوية، ويحاولون تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط على السياسة النقدية. ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.5% ليصل إلى 642.62 نقطة، بينما يحقق مؤشر داكس الألماني مكاسب بعد قفزة في سهم شركة SAP بأكثر من 6% بفضل نمو قطاع الحوسبة السحابية الذي فاق التوقعات. كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.3% ليصل إلى 10,674.68 نقطة، مدعوماً بأداء القطاع المالي عقب أنباء بيع بنك HSBC لأعماله التأمينية في سنغافورة مقابل 2.1 مليار دولار أمريكي.

ويبقى العامل الرئيسي المحرك للسوق هو تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث هدد الرئيس ترامب بـ"عقوبة عسكرية قاسية" ضد إيران والحوثيين عقب هجماتهم على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مما أثار مخاوف من انقطاع إمدادات الطاقة. على الرغم من هذه التصريحات، فإن خام برنت، على نحوٍ مُفارِق، يتراجع سعره بعد ارتفاع حاد سابق تجاوز 100 دولار للبرميل، حيث يقوم المستثمرون بجني الأرباح جزئيًا عقب هذا الارتفاع القوي. ولا يزال الدولار تحت ضغط، إذ انخفض مؤشر الدولار انخفاضًا طفيفًا، بينما يرتفع اليورو والجنيه الإسترليني مقابله، مع أن الين لا يزال يتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مايو/أيار، ويقترب من أدنى مستوياته في 40 عامًا بسبب الضعف الهيكلي لسياسة بنك اليابان.

في أسواق الأسهم، يُحقق قطاع التكنولوجيا أفضل أداء (مُساهماً بأكبر نسبة إيجابية في المؤشر، +1.65%)، إلى جانب قطاعي التمويل والصناعة (كلاهما +1.30%)، بينما يُؤثر قطاع الطاقة سلباً على السوق (-0.87%)، بالإضافة إلى ضعف أداء قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية. المصدر: XTB

معلومات الشركات:

تصدّرت أسهم شركة SAP (+6.33%) جلسة التداول بعد أن أعلنت عملاقة البرمجيات الألمانية عن نموٍّ في أعمالها السحابية فاق توقعات المحللين، ما دفع مؤشر داكس الألماني بأكمله إلى الارتفاع.

وصعدت أسهم HSBC (+1.2%) عقب إعلانها عن بيع أعمالها في مجال التأمين على الحياة في سنغافورة إلى شركة Allianz مقابل 2.7 مليار دولار سنغافوري (2.1 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يتماشى مع استراتيجية البنك في التركيز على عملياته المصرفية الأساسية في آسيا.

سجّلت أسهم مجموعة 3 i (+3.1%) مستوىً قياسياً جديداً على مؤشر فوتسي 100 بعد أن رفعت UBS سعرها المستهدف للشركة الاستثمارية من 2900 إلى 3200 بنس.

يُلقي قطاع الطاقة بظلاله على السوق، حيث انخفضت أسهم شركتي BP (-1.6%) وشل (-0.9%) البريطانيتين رغم ارتفاع أسعار النفط، وكذلك أسهم شركة Neste الفنلندية (-10%) عقب نتائج ربع سنوية ضعيفة، بينما تراجعت أسهم شركة Securitas السويدية بنسبة 11% بعد إعلانها عن أرباح تشغيلية مخيبة للآمال.

انخفضت أسهم أديداس وبوما بنسبة 5.2% و1.2% على التوالي، بعد أن أعلنت شركة ديكرز أوتدور المنافسة (المالكة لعلامتي هوكا ويو جي جي) عن توقعات لأرباح السهم أقل من توقعات السوق.

شركة اليوم:

سحبت فولكس فاجن توقعاتها لنمو الإيرادات لعام 2026 بعد انخفاض أرباحها التشغيلية بنسبة 9.5% في الربع الثاني، بينما يضغط الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم من أجل إعادة هيكلة جذرية تتضمن تسريح 100 ألف موظف. تشهد فولكس فاجن واحدة من أكثر عمليات إعادة الهيكلة جذرية في تاريخها، وتؤكد نتائج الربع الثاني من عام 2026، التي صدرت يوم الجمعة، تفاقم مشاكل المجموعة الألمانية.

نتائج مالية ضعيفة

انخفضت أرباح المجموعة التشغيلية بنسبة 9.5% على أساس سنوي لتصل إلى 3.5 مليار يورو (3.98 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني، على الرغم من أن إجمالي الإيرادات بلغ 82.4 مليار يورو متجاوزًا توقعات المحللين. بلغ هامش الربح التشغيلي 4.2%، وحافظت الشركة على هدفها السنوي في نطاق 4.0-5.5%، وهو ما يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنةً بنسبة 2.8% المسجلة في العام الماضي. سحبت المجموعة توقعاتها السابقة لنمو الإيرادات لعام 2026، واستبدلتها بتوقع انخفاض في المبيعات يصل إلى 3%، وانخفضت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 3.3% عقب هذا الإعلان.

إعادة هيكلة جذرية

يمضي الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم قدماً في "أشمل عملية إعادة هيكلة في تاريخ الشركة"، والتي تتضمن احتمال خفض ما يصل إلى 100 ألف وظيفة وتقليص عدد الطرازات في محفظة الشركة إلى النصف. يتداخل هذا البرنامج مع خطة سابقة لخفض 50 ألف وظيفة بحلول عام 2030 (تم منها بالفعل 37 ألف وظيفة من خلال الاستغناء الطوعي عن العمل والتقاعد المبكر)، وقد رفض مجلس الإدارة بالفعل اقتراحاً بإغلاق أربعة مصانع في ألمانيا. يرى بلوم أن نصف نفقات الشركة العامة تُشكّل تكاليف الموظفين، لذا فإن حسابًا نظريًا - بافتراض ثبات مستويات الرواتب - سيستلزم إلغاء حوالي 50 ألف وظيفة إضافية حول العالم.

ضغوط من الصين والوضع الجيوسياسي

يكمن السبب الرئيسي للمشاكل في الانخفاض الحاد في المبيعات في الصين - بأكثر من الثلث خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي - نتيجةً لتوسع شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية، التي تُقدّم سيارات أرخص وأكثر تطورًا من الناحية التقنية. يتحدث بلوم بصراحة عن تهديد وجودي للشركة، مشيرًا إلى أن "أوروبا تُعاني من ضغوط اقتصادية وجيوسياسية هائلة"، وأن صناعة السيارات تواجه هذه التحديات "وكأنها تحت المجهر". واستجابةً لذلك، تُفكّر فولكس فاجن في إنتاج طرازات مُصممة للسوق الصينية على خطوط إنتاج أوروبية، ومشاركة الطاقة الإنتاجية مع شركاء صينيين، على الرغم من تحذير المحللين من أن هذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر. في الوقت نفسه، شهدت الشركة بعض الانتعاش في أمريكا الشمالية، كما أن إطلاق الطرازات الكهربائية الاقتصادية من علامات فولكس فاجن وسكودا وكوبرا يعزز الطلبات في أوروبا.