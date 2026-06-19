ملخص السوق: تقلبات محدودة وقوة للدولار

- اتسمت جلسة تداول يوم الجمعة بتقلبات متباينة وتذبذب محدود. وفي الجلسة الأوروبية، مالت كفة العرض والطلب قليلاً لصالح البائعين. وانخفضت العقود الآجلة لـ SPA35 بنسبة تقارب 1%، كما انخفضت أسعار W20 وFRA40 وSUI20. وكان سهم DE40 هو الرابح الأكبر، حيث ارتفع بنسبة 0.5%.
- فازت شركة إنفينون تكنولوجيز بقضيتين تتعلقان ببراءات اختراع ضد شركة إنوساينس، وارتفع سهمها بنحو 1.5%.
- واستحوذت رينو على حصة 65% في شركة "فليكسيس"، المتخصصة في خدمات التوصيل للميل الأخير، وارتفعت أسهمها بنسبة 3%.
- حذرت وزارة التجارة الأمريكية شركة ASML الأوروبية من أنها تشتبه في امتلاك الصين أحد الأجهزة القادرة على الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة (EUV). ونفى ممثلو الشركة هذا الأمر بشدة، وانخفض سهمها بنحو 1%.
- أُلغيت المحادثات المقررة يوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كان من المقرر عقدها في جنيف. أعلن الوفد الإيراني أنه ينتظر مؤشرات حقيقية على تنفيذ اتفاق السلام قبل الشروع في جولة مفاوضات أخرى. وتتفاقم المخاوف بشأن استدامة السلام جراء سلسلة من الاشتباكات في لبنان. ومع ذلك، لا يزال السوق بشكل عام متفائلاً بشأن التوصل إلى حل للنزاع.
- ستكون الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة رسمية.
- البيانات الاقتصادية المتاحة محدودة، لكن بيانات التضخم في اليابان وأرقام مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تبرز بشكل خاص.
- ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة إلى 3.2% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 1.8%.
- يُلاحظ ارتفاع في تقلبات سوق الصرف الأجنبي مقارنةً بمؤشرات الأسهم.
- مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية، يرتفع الجنيه الإسترليني، معززاً بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.5% مقابل العملات الرئيسية.
- يدعم الموقف المتشدد لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الدولار، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر.
- أسواق السلع الأساسية هادئة نسبياً.
- يبقى سعر النفط عند حوالي 79 دولاراً للبرميل.
- من بين المعادن، تشهد المعادن النفيسة أكبر انخفاض في قيمتها، مواصلةً بذلك اتجاهاً مدفوعاً بتوقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
- كما يضغط الاحتياطي الفيدرالي، المعروف بسياساته النقدية المتشددة، على تقييمات العملات الرقمية؛ إذ تُلاحظ انخفاضات طفيفة في معظمها. وقد انخفضت العملات الرقمية الرئيسية بنحو 0.5%.
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