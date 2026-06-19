ملخص السوق: تقلبات محدودة وقوة للدولار

أُلغيت المحادثات المقررة يوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كان من المقرر عقدها في جنيف. أعلن الوفد الإيراني أنه ينتظر مؤشرات حقيقية على تنفيذ اتفاق السلام قبل الشروع في جولة مفاوضات أخرى. وتتفاقم المخاوف بشأن استدامة السلام جراء سلسلة من الاشتباكات في لبنان. ومع ذلك، لا يزال السوق بشكل عام متفائلاً بشأن التوصل إلى حل للنزاع.