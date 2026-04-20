ملخص اليوم: عادت التوترات الجيوسياسية؛ الأسواق في حالة عزوف عن المخاطرة 💡

العامل الرئيسي وراء تقلبات السوق

كان الموضوع الأبرز اليوم هو انتهاء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه من المستبعد جداً تمديده. وحذر ترامب صراحةً من أنه بعد انتهاء المهلة مساء الأربعاء، "ستنفجر القنابل"، وسيظل مضيق هرمز مغلقاً حتى توقيع اتفاق، مما سيؤدي إلى توقف نحو 20% من شحنات النفط العالمية. وتوجه نائب الرئيس جيه دي فانس إلى إسلام آباد لحضور جولة ثانية من محادثات السلام، على الرغم من أن إيران لم تؤكد مشاركتها رسمياً في البداية، وأفادت وكالتا رويترز ونيويورك تايمز في وقت متأخر من الصباح أن الوفد الإيراني يعتزم الوصول. وقد تفاقم الوضع بقرار البحرية الأمريكية احتجاز سفينة الشحن الإيرانية "توسكا" في خليج عُمان بعد محاولتها الالتفاف على الحصار.

الجغرافيا السياسية

نفت إيران تقارير موقع أكسيوس يوم الجمعة التي زعمت أن جزءًا من خطة السلام يتضمن نقل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة مقابل 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن "نقل اليورانيوم لم يكن مطروحًا على الإطلاق". ووفقًا لبيانات تتبع حركة الملاحة البحرية، لم تعبر مضيق هرمز اليوم سوى ثلاث سفن تجارية، في حين تم إغلاق هذا الممر الاستراتيجي فعليًا مرة أخرى. ومن المتوقع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في أبريل، نظرًا لأن غياب أي آفاق لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، إلى جانب تعريفات ترامب لعام 2025، يُولّد حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الياباني، ويفضل بنك اليابان موقفًا متشددًا.

البيانات الاقتصادية الكلية

عاد معدل تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا إلى المنطقة الإيجابية، متجاوزًا التوقعات ومسجلًا ارتفاعًا إلى 2.5% على أساس شهري - وهو أكبر قفزة منذ سبتمبر 2022 - مقابل توقعات المحللين البالغة 1.4%. كانت أسعار الطاقة والمنتجات البترولية المحرك الرئيسي للمفاجأة. وكاد جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليومية للولايات المتحدة أن يكون خالياً، إذ دخل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي فترة الصمت قبل قرار سعر الفائدة المقرر في 29 أبريل. ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس في الولايات المتحدة غداً، والجلسة الحاسمة لكيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي صرّح بأن "على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الالتزام بصلاحياته" والحفاظ على استقلاليته.

موسم الأرباح والمؤشرات

بدأ موسم أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للربع الأول من عام 2026 بمستوى يفوق التوقعات، حيث تجاوزت 88% من الشركات التي نشرت تقاريرها بالفعل توقعات ربحية السهم، وبلغ معدل التجاوز الإجمالي 10.8% فوق التوقعات مقارنةً بمتوسط ​​الخمس سنوات البالغ 7.3%. شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تصحيحًا حادًا استجابةً لإعادة إغلاق مضيق هرمز، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنحو 1.1%، وسُجّلت أكبر الانخفاضات في بورصتي مدريد (SPA35: انخفاض بنسبة 1.3%) وألمانيا (DAX: انخفاض بنسبة 1.25%). أما في وول ستريت، فكانت الخسائر محدودةً نسبيًا، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 0.4%، وانخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة تزيد قليلًا عن 0.3%، مما يشير إلى أن السوق لا تتوقع سيناريو كارثيًا. ومن بين قطاعات مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، كان قطاعا الطاقة والمرافق الدفاعية هما القطاعان الوحيدان اللذان حققا مكاسب، بينما كان قطاع السلع الفاخرة (انخفاض أسهم إيسيلور لوكسوتيكا بنسبة 3.3%، ولويس فويتون بنسبة 1.7%) وقطاع التكنولوجيا (انخفاض أسهم SAP بنسبة 3.6%) الأكثر تضررًا.

الأسهم

كان أداء شركة توب بيلد (BLD) الأبرز خلال الجلسة، حيث ارتفعت أسهمها بأكثر من 17% عقب الإعلان عن استحواذ مجموعة كيو إكس أو عليها مقابل 17 مليار دولار، ما يمثل علاوة سعرية تزيد عن 23% مقارنة بإغلاق يوم الجمعة. وحققت شركة مارفيل تكنولوجي (MRVL) لصناعة الرقائق الإلكترونية مكاسب ملحوظة بنسبة 7% على خلفية تقارير عن مفاوضات متقدمة مع جوجل بشأن تصميم شريحتين متخصصتين في الذكاء الاصطناعي، إحداهما من الجيل الجديد من وحدات معالجة الموتر (TPU)، وهو ما فسّره السوق على أنه يعزز مكانة الشركة في قطاع البنية التحتية للحوسبة المربح. في المقابل، انخفضت أسهم الخطوط الجوية الأمريكية (AAL) بنحو 3% بعد أن نفت الشركة رسميًا التكهنات حول اندماجها مع الخطوط الجوية المتحدة، وتعرض قطاع الطيران لضغوط إضافية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود. ومن بين الشركات الـ 35 المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي سجلت أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا، كانت إيباي، وروس ستورز، وإيه إم دي، وأريستا نتوركس، وتكساس إنسترومنتس.

العملات

تصدّر الدولار الأسترالي (AUD) سوق الصرف الأجنبي بلا منازع، محتلاً المرتبة الأولى بين أزواج العملات الرئيسية وفقًا لمؤشر قوة العملة، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 0.65% مقابل الدولار الأمريكي و0.18% مقابل الدولار النيوزيلندي، على الرغم من التوترات الجيوسياسية. في المقابل، سجّل الدولار الأمريكي (USD) والين الياباني (JPY) أكبر انخفاضات خلال اليوم، حيث تراجع مؤشر الدولار (USDIDX) بنسبة 0.12% إلى 97.87. استقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) قرب إغلاق يوم الجمعة عند 1.178، مرتفعًا بنسبة 0.46%، بينما ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBPUSD) بنسبة 0.39% إلى 1.353.

المواد الخام

كان النفط الخام الأكثر ارتفاعًا، حيث ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بأكثر من 4.98% لتصل إلى 87.20 دولارًا للبرميل، بينما تجاوز خام برنت حاجز 90 دولارًا للبرميل، مسجلاً ارتفاعًا يقارب 3%. 0.8%. وعلى النقيض من هذا الزخم، تصرف الذهب بشكل مفاجئ، إذ فشل في أداء دوره التقليدي كملاذ آمن، وخسر 0.93% ليصل إلى حوالي 4807 دولارات للأونصة، وهو ما تعزوه مورغان ستانلي إلى خطر ارتفاع أسعار الطاقة الذي قد يؤدي إلى زيادة التضخم الأساسي وتقليل احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي تعزيز الدولار الأمريكي، الذي يُظهر ارتباطًا عكسيًا في السعر مع الذهب. وانخفضت الفضة بشكل حاد، حيث خسرت 1.94%. وواصل الغاز الطبيعي ارتفاعه، محققًا مكاسب بنسبة 0.57% ليصل إلى 2831 دولارًا.

العملات المشفرة

كان سعر البيتكوين يتداول عند حوالي 75000 دولار في بداية الأسبوع، مرتفعًا بنسبة 1.85%، بعد أن تجاوز حاجز 78000 دولار يوم الجمعة لأول مرة منذ فبراير. أعلنت شركة "ستراتيجي" صباح يوم الاثنين أنها اشترت ما قيمته 2.5 مليار دولار من عملة البيتكوين الأسبوع الماضي، لكن أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة انخفضت، حيث انخفضت أسهم "كوين بيس" و"ستراتيجي" بنحو 1% لكل منهما، مع تصحيح السوق بعد عطلة نهاية أسبوع اتسمت بتزايد النفور من المخاطرة.