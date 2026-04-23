ملخص اليوم: عزوف المستثمرين عن المخاطرة يسيطر 📉 انخفاض حاد في أسهم الولايات المتحدة، بينما ينتعش الدولار والنفط بشكل ملحوظ 💸

بعد بداية متذبذبة للتداول، اتخذت وول ستريت موقفًا دفاعيًا حاسمًا. انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1%، متأثرًا بموجة بيع في قطاع البرمجيات. كما تراجعت مؤشرات راسل 2000 للشركات الصغيرة (-0.9%)، وستاندرد آند بورز 500 (-0.7%)، وداو جونز الصناعي (-0.65%).



يعود السبب الرئيسي لانخفاض المؤشرات الرئيسية إلى المخاوف من عودة العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. فقد صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الدولة مستعدة لشنّ ضربة أخرى على إيران، وأنها تنتظر فقط الضوء الأخضر من الولايات المتحدة. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي.



أما موجة البيع في قطاع البرمجيات فترجع إلى رد فعل المستثمرين على نتائج شركة سيرفيس ناو ( NOW.US: -19% )، التي خيبت آمالهم بشأن تحقيق الربحية من حلول الذكاء الاصطناعي. كما اعتُبر نمو الاشتراكات بنسبة 22% على أساس سنوي "مقبولًا، ولكنه ليس استثنائيًا".



ارتفعت مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية الأولية لشهر أبريل/نيسان فوق التوقعات، في كل من قطاع التصنيع (54 مقابل 52.5 وفقًا للتوقعات؛ وهو أعلى مستوى له في أربع سنوات) وقطاع الخدمات (51.3 مقابل 50.6 وفقًا للتوقعات). ومع ذلك، يُعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى مكونات الأسعار، التي واصلت نموها، مما يشير إلى تزايد الضغوط التضخمية في قطاع الأعمال.



أعلنت شركة ميتا ( META.US )، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، عن خفض التوظيف بنسبة 10% لزيادة الكفاءة. وانخفضت أسهمها بنسبة 2.5%.



شهدت المؤشرات الأوروبية جلسة تداول متباينة. وسجلت بورصتا بودابست ( BUX: -1.1% ) ومدريد ( IBEX 35: -1.1% ) خسائر بشكل رئيسي. أغلق مؤشر داكس الألماني (-0.15%) ومؤشر فوتسي 100 البريطاني (-0.19%) على انخفاض طفيف، بينما برز مؤشر كاك 40 الفرنسي (+0.87%) محققًا مكاسب، مدعومًا بنتائج ممتازة من شركتي إس تي ميكروإلكترونيكس (+14.4%) ولوريال (+9%).



شهد سوق الفوركس عودة قوية للدولار الأمريكي ( USDIDX: +0.2% ) نتيجة مخاوف من تجدد العمليات العسكرية في إيران. وأدى النفور من المخاطرة إلى انخفاض جميع عملات مجموعة العشر، وخاصة عملات أستراليا ونيوزيلندا ( AUDUSD: -0.5% ، NZDUSD: -0.8% ). وخسر زوج اليورو/الدولار الأمريكي 0.2% ليصل إلى 1.1680.

