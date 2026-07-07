ملخص اليوم: أشباه الموصلات تُلقي بظلالها على وول ستريت 📉 ارتفاع أسعار النفط بنسبة 3%، وانخفاض (US30) بعد مستويات قياسية.

بعد انخفاضات في الأسواق الآسيوية، حيث تراجع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 2%، وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 5%، بالإضافة إلى ضعف الأسواق الأوروبية، مع انخفاض مؤشري داكس ويورو ستوكس 50 بنحو 1.3%، تتعرض مؤشرات وول ستريت لضغوط بيع مكثفة في أسهم أشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقد تعافت بعض الأسهم من خسائرها الحادة الأولية، حيث حقق سهم إنفيديا مكاسب تجاوزت 1% بعد انخفاضه بنحو 2% في بداية جلسة التداول الأمريكية.

على الرغم من التعليقات الإيجابية من جي بي مورغان وسيتي وبنك أوف أمريكا، التي أبقت على أهدافها السعرية لسهم سبيس إكس أعلى بكثير من 200 دولار أمريكي، انخفض السهم بنحو 5.5% اليوم بعد إدراجه في مؤشر ناسداك المرموق. وتراجعت أسهم شركة إيلون ماسك الفضائية إلى ما يقارب سعر افتتاحها في 12 يونيو 2026.

أغلقت الأسهم الأوروبية الجلسة على انخفاض. انخفض مؤشرا داكس الألماني ويورو ستوكس 50 بنحو 1.3%، في أعقاب موجة البيع السابقة في آسيا، حيث تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 5%.

كان لتقارير رويترز التي تفيد بأن شركة ديب سيك الصينية الناشئة تعمل على تطوير شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها، دورٌ في انخفاض أسعار الأسهم الأمريكية، ما قد يقلل اعتمادها على معالجات إنفيديا وهواوي على المدى الطويل، ويزيد المنافسة في سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي.

كان رد فعل السوق على أرباح سامسونج مصدر ضعف آخر. فعلى الرغم من تسجيلها زيادة قياسية بلغت 19 ضعفًا في الأرباح التشغيلية، إلا أن الشركة لم تقدم حججًا جديدة تدعم ارتفاعًا إضافيًا في تقييمات أسهمها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

قد نشرت سامسونج نتائج أولية فقط، ولم تقدم توجيهات تفصيلية لقسم أشباه الموصلات، ما ترك المستثمرين أمام تساؤلات حول استدامة طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي.

بعد الارتفاع القوي الذي شهده القطاع، اختار بعض المستثمرين جني الأرباح وسط مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات واحتمالية زيادة التقلبات قبل موسم إعلان الأرباح القادم.

يتأثر توجه السوق أيضًا بالاستعدادات لإدراج أسهم شركة إس كيه هاينكس في بورصة ناسداك، وبالتوقعات المصاحبة لصدور محضر أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برئاسة كيفن وارش، مما يشجع بعض المستثمرين على تقليل تعرضهم للمخاطر.

رغم التصحيح الحالي، يؤكد المحللون أنه لا يشير إلى انهيار الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بل إلى إعادة تقييم لأسعار وتوقعات الشركات التي كانت من بين أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي في الأرباع الأخيرة.

في الوقت نفسه، جاءت بيانات الاقتصاد الكلي الألماني مفاجئة. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي المعدل موسميًا بنسبة 0.11% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات السوق بانخفاض قدره 0.6% والقراءة السابقة البالغة -0.54%. وعلى أساس شهري، زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9%، متجاوزًا بكثير التوقعات التي بلغت 0.1% والقراءة السابقة البالغة 0.4%.

انخفضت أسعار الفضة بنحو 2%، بينما تراجع الذهب بنسبة 0.6%، مع انتعاش العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي ( USDIDX ) بعد ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3%، على خلفية تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وقطر من جهة، وإيران من جهة أخرى. وقد تفاقمت المخاوف جراء الأضرار التي لحقت بناقلة غاز طبيعي مسال قطرية وناقلة نفط سعودية عملاقة قبالة سواحل عُمان، على الرغم من عدم ورود أي تقارير عن وقوع إصابات أو تسربات نفطية.