ملخص اليوم: أشباه الموصلات تحول الانتباه عن إيران

الولايات المتحدة الأمريكية
- اختُتمت جلسة تداول يوم الاثنين بمكاسب طفيفة في معظم المؤشرات الأمريكية، على الرغم من التوترات الجيوسياسية. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر وول ستريت بنحو 0.2-0.3% في المتوسط. وتصدر مؤشر راسل 2000 قائمة الرابحين، مسجلاً ارتفاعاً بأكثر من 0.8%.
- استخدم دونالد ترامب لهجة حادة بشأن المفاوضات مع إيران، واصفاً شروط الجانب الإيراني بأنها غير مقبولة. ويشير العديد من المحللين إلى موقف الرئيس غير المواتي وفشل سياسته تجاه الجمهورية الإسلامية. وذكر موقع أكسيوس أن الإدارة قد تنظر في استئناف العمليات العسكرية.
- يبدو أن سوق الأسهم يركز بشكل واضح على تقييمات أشباه الموصلات. ويحقق القطاع بأكمله تقريباً مكاسب تتراوح بين خانة واحدة وخانتين، مدفوعاً بالتوقعات الإيجابية والتفاؤل السائد. وسجلت أسهم شركات إنتل، وإنفيديا، ومايكرون، وسوفاي، وآيون كيو، وإيه إم دي ارتفاعاً.
- كما امتدت هذه النشوة في قطاع أشباه الموصلات لتشمل قطاعات أخرى مرتبطة بتوسع مراكز البيانات. وتشهد الشركات العاملة في مجال إمدادات الطاقة، وتخزين الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات، مكاسب أيضاً. تضم هذه المجموعة أسماءً بارزة مثل Plug Power وTarget Hospitality، اللتين حققتا ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 10%.
- تُنشئ OpenAI شركةً تابعةً متخصصةً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وستُقدّم الشركة خدمات الدعم والاستشارات للمؤسسات الراغبة في تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي.
- أصدرت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر أبريل. وجاءت القراءة أقل بقليل من التوقعات، حيث بلغت 4.02 مليون منزل مقابل 4.05 مليون منزل متوقعة. وينعكس قوة السوق في مراجعة تصاعدية لبيانات شهر مارس، لتصل إلى 4.01 مليون منزل.
أوروبا
- لا تزال المعنويات في أوروبا أضعف بشكل واضح من الولايات المتحدة، وكان أداء المؤشرات عند الإغلاق متباينًا. وحقق مؤشرا WIG20 البولندي وFTSE MIB الإيطالي أفضل أداء، بمكاسب تتراوح بين 0.7% و1.4%. بينما انخفض مؤشر Eurostoxx50 بأكثر من 0.3%.
- تمنح OpenAI المفوضية الأوروبية إمكانية الوصول إلى أدواتها المتعلقة بالأمن السيبراني.
- تدرس المفوضية الأوروبية إعادة إطلاق برنامج دعم للمطارات الصغيرة، لدعم أسهم شركات الطيران الأوروبية.
- كان معدل التضخم السنوي في النرويج قريبًا من التوقعات، حيث بلغ 3.4%.
سوق الصرف الأجنبي
- في أسواق الصرف الأجنبي، يهيمن الجنيه الإسترليني، مرتفعًا بنحو 0.4-0.8% مقابل أزواج العملات الرئيسية.
السلع
- ارتفع سعر الكاكاو بأكثر من 10%، مدفوعًا بمخاوف تتعلق بالإمدادات، بما في ذلك نقص الأسمدة.
- تدعم تصريحات دونالد ترامب حول احتمال انهيار المفاوضات مع إيران أسعار النفط، التي ارتفعت بأكثر من 3%. وعاد خام برنت ليتجاوز 104 دولارات.
- يُعزز ارتفاع التضخم في الصين الآمال في انتعاش النشاط الصناعي؛ حيث ارتفعت أسعار النحاس والألومنيوم بأكثر من 2%.
- يقترب سعر الفضة من الذهب، مرتفعًا بنحو 6%.
العملات الرقمية
- لا تزال النظرة إلى العملات الرقمية متباينة، ولكنها تميل نحو التفاؤل. ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 1% وتجاوز 81,000 دولار. أما الإيثيريوم، فيتراجع، مسجلًا مكسبًا طفيفًا بأقل من 0.5%. أداء سولانا أفضل، حيث ارتفع بأكثر من 2%.
