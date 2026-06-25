ملخص اليوم: أشباه الموصلات تستحوذ على وول ستريت

الولايات المتحدة الأمريكية
- بدأت جلسة تداول يوم الخميس في وول ستريت بانخفاضات حادة، حيث اقترب مؤشر ناسداك 100 من 3% في بعض الأحيان. وتراجعت ضغوط البيع تدريجيًا، وانخفضت الخسائر إلى حوالي 1% في المؤشرات الرئيسية. وانخفض مؤشر US500 بنحو 0.6%، ومؤشر US100 بنسبة 1%. أما مؤشرا US30 وUS2000 فيحققان أداءً أفضل، مع ارتفاع في التقييمات بنحو 0.2%.
- يشير التباين الواضح بين المؤشرات إلى تركز المخاوف في السوق. وتتركز هذه المخاوف في شركات الحوسبة السحابية العملاقة وشركات البرمجيات كخدمة (SaaS)؛ ويُعدّ استحواذ هذه الشركات على أكثر من نصف المؤشرات الرئيسية أمرًا سلبيًا على أسعار السوق بشكل عام.
- كما يشير بنك جيه بي مورغان إلى خفض المستثمرين الأفراد لمديونيتهم؛ وتبرز هذه الخطوة بشكل خاص في أسهم شركات التكنولوجيا.
- ويعتبر السوق أن الصراع في إيران قد انتهى عمليًا، وهو ما ينعكس على الأسعار. العمل جارٍ على توقيع اتفاقية نهائية، مع منح الطرفين مهلة حتى 21 أغسطس.
- ميكرون (MU.US): حققت الشركة المصنعة للذاكرة نتائج باهرة؛ إذ ارتفع سهمها بنسبة 20% عند الافتتاح، ثم انخفض هذا الارتفاع إلى 10% مع تقدم التداول.
- حققت الشركة إيرادات بلغت 41.46 مليار دولار أمريكي، وبلغ ربح السهم 25.11 دولارًا أمريكيًا، ما يمثل زيادة تتجاوز 100% مقارنةً بالربع السابق، ويتجاوز متوسط توقعات السوق بأكثر من 12%. وتدعم هذه النتائج القوية أيضًا الشركات المصنعة الأخرى في القطاع.
- من بين التحديات المحتملة، أن تؤدي الزيادات المبالغ فيها في أسعار الذاكرة إلى تزايد الضغط على ميزانيات الاستثمار لدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ما يؤثر سلبًا على السوق بشكل عام.
- كما أن التفاؤل السائد تجاه أشباه الموصلات يدعم شركة كوالكوم، التي تتوقع مبيعات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي في قطاع مراكز البيانات، ما يرفع سهمها بنسبة 8%.
- بلاك بيري (BB.US): أصدرت الشركة توقعات متفائلة لنهاية العام، حيث من المتوقع أن يدعم الإنفاق على البنية التحتية الإيرادات. ارتفع سهم الشركة بنسبة 7%.
- وينديز (WEN.US): تواصل الشركة تعافيها من أدنى مستويات التقييم مدفوعةً بموجة من عمليات الشراء من قبل المستهلكين، وسط تفاؤل بشأن الأداء المستقبلي لسهم جديد يُعرف باسم "سهم الميم". ارتفع السهم بنحو 10%.
- آي بي إم (IBM.US): عرضت الشركة أول نموذج أولي لشريحة إلكترونية باستخدام تقنية أقل من 1 نانومتر.
- آبل (AAPL.US): رفعت الشركة أسعار منتجاتها، مُشيرةً إلى نقص حاد في رقائق الذاكرة، التي تتنافس عليها الإلكترونيات الاستهلاكية مع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. يتوقع السوق ضغطًا محتملاً على هوامش الربح و/أو انخفاضًا في المبيعات؛ وانخفض السهم بنحو 5%.
بيانات الاقتصاد الكلي، الولايات المتحدة الأمريكية
- ارتفع معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 4.1%، بما يتماشى مع توقعات السوق. من المتوقع ألا يؤثر هذا بشكل كبير على مسار سعر الفائدة المُسعّر في الولايات المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي ليس أقل بكثير فحسب، بل استقر أيضًا في وقت سابق، مما قد يعني أن ارتفاع الأسعار مؤقت.
- فاجأ النمو الاقتصادي الأمريكي الجميع بارتفاعه: فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (الربع الأول) بنسبة 2.1% مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى 1.6%.
- كما ارتفعت الأجور والإنفاق الشخصي بنسبة 0.7%.
- وظلت طلبات إعانة البطالة أعلى من 200 ألف طلب، لكنها جاءت أقل من التوقعات.
- وقد تتعلق المخاوف بالإنفاق الاستهلاكي وطلبات السلع المعمرة، والتي كانت أقل بكثير من التوقعات.
أوروبا
- تسجل المؤشرات الأوروبية مكاسب معتدلة، مدفوعة بشكل رئيسي بالانخفاض السريع في أسعار النفط. وتتراوح المكاسب بين 0.5% و1.2%، وتتصدر ألمانيا القائمة. فقد ارتفع مؤشر DE40 بأكثر من 1.2%.
- كما يمتد التفاؤل في قطاع أشباه الموصلات إلى أوروبا. وتشهد أسهم شركتي ASML Holding وInfineon Technologies ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 3%.
بيانات الاقتصاد الكلي، أوروبا
- بلغ النمو الاقتصادي في إسبانيا 2.7% على أساس سنوي، بما يتماشى مع توقعات السوق.
سوق الصرف الأجنبي
- في سوق الصرف الأجنبي، يقود الجنيه الإسترليني المكاسب. يأتي هذا في سياق التوقعات بانتقال السلطة بعد استقالة كير ستارمر. ويُعدّ آندي بورنهام المرشح الأوفر حظاً. ويشهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً بنحو 0.2% مقابل الدولار والين.
- كما تشهد عملتا نيوزيلندا وأستراليا ارتفاعاً بعد الزيادة المفاجئة في معدلات التوظيف في أستراليا. وارتفع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.2% مقابل الدولار الأمريكي.
السلع
- يسجل الكاكاو مكاسب قوية بين السلع الزراعية، حيث يعود هذا الارتفاع الذي يقارب 5% إلى المخاوف بشأن المحاصيل القادمة في غرب أفريقيا.
- وتشهد سلع الطاقة مكاسب طفيفة؛ إذ ارتفع النفط بنسبة 2%. وعلى الرغم من تهديدات العراق بالانسحاب من أوبك لزيادة الإنتاج، إلا أن انخفاضاً كبيراً آخر في مخزونات النفط الأمريكية يعوض هذا التأثير. ويعود سعر خام برنت إلى 75 دولاراً أمريكياً للبرميل.
- وتدعم البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية المعادن الصناعية؛ حيث ارتفع النحاس بنسبة 2%. أما بين المعادن النفيسة، فقد ارتفع سعر الفضة بأكثر من 1%.
العملات الرقمية
يُظهر سوق العملات الرقمية مؤشرات متزايدة على الضعف و/أو احتمال الانهيار.
- انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 60,000 دولار أمريكي.
- وخسر الإيثيريوم أكثر من 3% من قيمته، ليصل إلى حوالي 1,560 دولارًا أمريكيًا.
- وانخفض سعر سولانا إلى 66 دولارًا أمريكيًا.
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