ملخص اليوم: أشباه الموصلات تستحوذ على وول ستريت

الولايات المتحدة الأمريكية

بدأت جلسة تداول يوم الخميس في وول ستريت بانخفاضات حادة، حيث اقترب مؤشر ناسداك 100 من 3% في بعض الأحيان. وتراجعت ضغوط البيع تدريجيًا، وانخفضت الخسائر إلى حوالي 1% في المؤشرات الرئيسية. وانخفض مؤشر US500 بنحو 0.6%، ومؤشر US100 بنسبة 1%. أما مؤشرا US30 و US2000 فيحققان أداءً أفضل، مع ارتفاع في التقييمات بنحو 0.2%.

يشير التباين الواضح بين المؤشرات إلى تركز المخاوف في السوق. وتتركز هذه المخاوف في شركات الحوسبة السحابية العملاقة وشركات البرمجيات كخدمة ( SaaS )؛ ويُعدّ استحواذ هذه الشركات على أكثر من نصف المؤشرات الرئيسية أمرًا سلبيًا على أسعار السوق بشكل عام.

كما يشير بنك جيه بي مورغان إلى خفض المستثمرين الأفراد لمديونيتهم؛ وتبرز هذه الخطوة بشكل خاص في أسهم شركات التكنولوجيا.

ويعتبر السوق أن الصراع في إيران قد انتهى عمليًا، وهو ما ينعكس على الأسعار. العمل جارٍ على توقيع اتفاقية نهائية، مع منح الطرفين مهلة حتى 21 أغسطس.

ميكرون ( MU.US ): حققت الشركة المصنعة للذاكرة نتائج باهرة؛ إذ ارتفع سهمها بنسبة 20% عند الافتتاح، ثم انخفض هذا الارتفاع إلى 10% مع تقدم التداول.

حققت الشركة إيرادات بلغت 41.46 مليار دولار أمريكي، وبلغ ربح السهم 25.11 دولارًا أمريكيًا، ما يمثل زيادة تتجاوز 100% مقارنةً بالربع السابق، ويتجاوز متوسط ​​توقعات السوق بأكثر من 12%. وتدعم هذه النتائج القوية أيضًا الشركات المصنعة الأخرى في القطاع.

من بين التحديات المحتملة، أن تؤدي الزيادات المبالغ فيها في أسعار الذاكرة إلى تزايد الضغط على ميزانيات الاستثمار لدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ما يؤثر سلبًا على السوق بشكل عام.

كما أن التفاؤل السائد تجاه أشباه الموصلات يدعم شركة كوالكوم، التي تتوقع مبيعات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي في قطاع مراكز البيانات، ما يرفع سهمها بنسبة 8%.

بلاك بيري ( BB.US ): أصدرت الشركة توقعات متفائلة لنهاية العام، حيث من المتوقع أن يدعم الإنفاق على البنية التحتية الإيرادات. ارتفع سهم الشركة بنسبة 7%.

وينديز ( WEN.US ): تواصل الشركة تعافيها من أدنى مستويات التقييم مدفوعةً بموجة من عمليات الشراء من قبل المستهلكين، وسط تفاؤل بشأن الأداء المستقبلي لسهم جديد يُعرف باسم "سهم الميم". ارتفع السهم بنحو 10%.

آي بي إم ( IBM.US ): عرضت الشركة أول نموذج أولي لشريحة إلكترونية باستخدام تقنية أقل من 1 نانومتر.