ملخص اليوم: فترة هدوء قبل العطلة

تستريح الأسواق المالية العالمية في اليوم الأخير من الأسبوع، حيث لا تزال معظم البورصات الرئيسية في العالم مغلقة بمناسبة الجمعة العظيمة.

توقف التداول في معظم البورصات الأوروبية، وول ستريت، والعديد من الأسواق الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

عملت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وفق جدول زمني مختصر اليوم، مسجلةً انخفاضات طفيفة بنحو 0.3% لكل من مؤشر ناسداك 100 ( US100 ) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500 ).

لوحظت انخفاضات في العقود الآجلة للمؤشرات الصينية والكورية الجنوبية، بينما تمكن مؤشر نيكاي 225 ( JP225 ) من تحقيق مكاسب طفيفة.

لا تعمل أسواق السلع الرئيسية في الولايات المتحدة أو أوروبا اليوم. ومع ذلك، ونظرًا للتصعيد المستمر في إيران، استقرت أسعار خام برنت أمس قرب مستوى 110 دولارات للبرميل.

في حين تعهدت الولايات المتحدة بشن المزيد من الغارات الجوية المكثفة، وكثفت إيران هجماتها على أهداف مختلفة في الخليج العربي، بما في ذلك ناقلات النفط، تشير التقارير إلى أن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة بين طهران ومسقط. وتهدف هذه المحادثات، بحسب التقارير، إلى وضع نظام لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز من خلال فرض رسوم عبور مرتفعة، وهو ما يُعد انتهاكًا للقانون الدولي.

تشير آخر التقارير إلى أن سفينة حاويات فرنسية عبرت مضيق هرمز بنجاح. وهذا يزيد من احتمالية استئناف حركة الملاحة التجارية عبر المضيق في حال انسحاب الولايات المتحدة، وإن كان ذلك على الأرجح سيخضع لرسوم إيرانية كبيرة.

قد أكدت الولايات المتحدة رسميًا إسقاط طائرة مقاتلة من طراز إف-15 فوق الأراضي الإيرانية. ولا يزال مصير طاقمها مجهولًا.

وعلى الرغم من إغلاق السوق، فقد نُشرت اليوم بيانات هامة لسوق العمل الأمريكي. وجاءت الأرقام قوية بشكل استثنائي، حيث أظهرت زيادة في عدد الوظائف بلغت 186 ألف وظيفة مقابل 78 ألف وظيفة متوقعة. ويمثل هذا انتعاشًا حادًا بعد الانكماش الذي شهده شهر مارس/آذار والذي بلغ 86 ألف وظيفة.

انخفض معدل البطالة إلى 4.3%، بينما تراجع نمو الأجور إلى 3.5%. ونظرًا لغياب أي مؤشرات سلبية من سوق العمل، واحتمالية ارتفاع التضخم بنسبة 1%، فقد تضاءلت احتمالات خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إلى حد كبير.

تراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات بشكل غير متوقع إلى منطقة الانكماش، مسجلاً 49.8 نقطة مقابل توقعات المحللين البالغة 51.1 نقطة.

يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا اليوم، متأثرًا ببيانات التوظيف الأمريكية القوية.