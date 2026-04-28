ملخص اليوم: حالة من عدم اليقين تخيم على السوق وسط موسم إعلان الأرباح

هيمنت المخاوف بشأن استدامة ربحية شركات الذكاء الاصطناعي على جلسة التداول الأمريكية. ويبدو أن جمود المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة قد زاد من حدة هذه المخاوف.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت، حيث سجل مؤشرا ناسداك 100 وراسل 2000 أكبر انخفاض، متجاوزين 1%. في المقابل، حافظ مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز على أدائهما بشكل أفضل.

أعلنت الإمارات العربية المتحدة رسمياً انسحابها من منظمتي أوبك وأوبك+.

أصدر مجلس المؤتمرات بيانات ثقة المستهلك، والتي ارتفعت بشكل غير متوقع إلى 92.8 نقطة مقابل توقعات بلغت 89.3 نقطة.

أفادت شبكة CNN أن متوسط ​​سعر غالون البنزين ارتفع إلى 4.18 دولار، وهو أعلى مستوى له في أربع سنوات.

وصلت معلومات للجمهور حول نتائج مخيبة للآمال لشركة OpenAI ، حيث أفادت التقارير أن إحدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لم تحقق الإيرادات المتوقعة ولا عدد المستخدمين. أثار هذا موجة من التشاؤم والقلق في السوق بشكل عام، حيث تضررت الشركات الأكثر اعتمادًا على نجاح الشركة بشدة. وانخفضت أسهم CoreWeave و Oracle بنحو 5%.

حققت Spotify نتائج قوية، لكن السوق خاب أمله بتوقعات انخفاض الأرباح في الربع الثاني. وانخفض سهمها بنسبة تتجاوز 10%.

وانخفض سهم UPS بأكثر من 3% رغم النتائج الجيدة، حيث شعر المستثمرون بخيبة أمل من أهداف الشركة المالية المتحفظة.

وتجاوزت Coca-Cola توقعات السوق ورفعت توقعاتها للفترات القادمة. وارتفع سهمها بأكثر من 5%.

وحققت General Motors نتائج قوية، متجاوزة التوقعات بشكل كبير، لكن المعنويات ظلت فاترة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها بشكل ملحوظ للتكاليف المتعلقة بالتعريفات الجمركية. وأنهت الأسهم الجلسة قرب سعر الافتتاح.

وأعلنت Bed Bath & Beyond عن نتائجها، حيث كانت الخسائر أقل بكثير من المتوقع. وارتفع السهم في البداية بأكثر من 25%، ثم تراجع وأنهى الجلسة منخفضًا بنحو 7%.

كانت المعنويات في البورصات الأوروبية متباينة وأكثر اعتدالاً من نظيرتها الأمريكية، وإن كانت لا تزال تميل نحو الانخفاض. يواجه القارة الأوروبية مجموعة من التساؤلات والمخاوف، ترتبط في معظمها بأسعار الوقود. انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي بنحو 0.4%.

شهدت إسبانيا ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات التجزئة، إلى جانب ارتفاع في معدل البطالة. نمت مبيعات التجزئة بنسبة 4.1% على أساس سنوي، بينما ارتفعت البطالة إلى ما يزيد عن 10.8%.

أعلنت شركة إيرباص عن نتائج الربع الأول. سجلت الشركة انخفاضاً ملحوظاً في الإيرادات والربحية، لكن سهمها يقاوم الانخفاضات حيث أبقت الشركة على توقعاتها للعام بأكمله دون تغيير.

على المدى القريب، قد تتحسن مخزونات وقود الطائرات في أوروبا، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة رايان إير.

انخفض سهم شركة باير الألمانية بأكثر من 4%؛ ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب قضية في محكمة أمريكية تتعلق باستخدام المبيدات الحشرية وتأثيرها السلبي على الصحة.

في سوق الصرف الأجنبي، برزت خسائر الفرنك السويسري. انخفض الفرنك السويسري بنحو 0.5% مقابل أزواج العملات الرئيسية. ويعكس هذا الانخفاض مزيجًا من عمليات جني الأرباح، والتكهنات بشأن سياسة البنك الوطني السويسري، والغموض الذي يكتنف الحروب التجارية المستمرة.

وفي قطاع السلع الزراعية، يشهد القمح أعلى ارتفاع، ويعود ذلك أساسًا إلى المخاوف بشأن إنتاج الغذاء في ظل احتمالية وجود مشاكل في توفر الأسمدة.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2.5%. ووصل سعر خام برنت إلى 104 دولارات، بينما تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 100 دولار للبرميل.

أما بالنسبة للمعادن، فقد ساد الانخفاض. وانخفض سعر الألومنيوم والنحاس بأكثر من 1%، بينما انخفض سعر الفضة والذهب بنحو 2%.