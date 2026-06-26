ملخص اليوم: هل سيُنهي S&P 500 الأسبوع بخسارة؟ اكتشف ما الذي دفع السوق اليوم ⬇️

العامل الرئيسي المؤثر على التقلبات

كان الموضوع الأبرز اليوم تقريرًا في صحيفة نيويورك تايمز حول احتمال تأجيل طرح أسهم شركة OpenAI للاكتتاب العام حتى عام 2027، ويعود ذلك جزئيًا إلى ضعف أداء شركة SpaceX بعد طرحها للاكتتاب العام، والتقلبات العامة في أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد حذر بنك جيه بي مورغان صراحةً من أن مثل هذا السيناريو "قد يُبطئ وتيرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي"، وأكد محللون في شركة Vital Knowledge أن السوق يتفاعل بشكل أساسي مع خطر تباطؤ الإنفاق على البنية التحتية. ولكن، من المفارقات، أن تأجيل موعد الاكتتاب العام قد يُعزز في الواقع التوقعات المحيطة بالذكاء الاصطناعي، مما قد يُفيد التقييمات على المدى الطويل.

الجيوسياسة

أفاد ترامب على موقع Truth Social أن إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيرة انتحارية على سفن في مضيق هرمز، واصفًا ذلك بأنه "انتهاك غبي لاتفاق وقف إطلاق النار". أصابت إحدى الطائرات المسيرة سطح سفينة حاويات كبيرة، بينما أُسقطت الطائرات الثلاث الأخرى. يُعدّ مضيق هرمز ممرًا لنحو 20% من إمدادات النفط العالمية، إلا أن سوق النفط لم يتأثر بتقلبات سعرية كبيرة، حيث اتجهت أسعار النفط نحو الانخفاض. ومع ذلك، ظهرت بوادر هامة لتهدئة التوتر مع نهاية اليوم: فقد وقّعت الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفاقية إطارية ثلاثية، وصفها سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة بأنها قائمة على النتائج وستُراجع على مراحل. في الوقت نفسه، أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن أوروبا أقرت تشريعًا تاريخيًا بشأن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر لأول مرة في التاريخ، وهي خطوة وصفها لوتنيك بأنها إنجاز كبير للمصنعين والمزارعين والصيادين الأمريكيين.

بيانات الاقتصاد الكلي

كانت البيانات الواردة من الولايات المتحدة متباينة. بلغ مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان 49.5 نقطة، مقارنةً بتوقعات بلغت 50.0 نقطة، على الرغم من أن توقعات المستهلكين جاءت إيجابية بشكل مفاجئ عند 50.7 نقطة. وجاء ميزان التجارة السلعية الأمريكي أقل بكثير من التوقعات، مسجلاً عجزاً قدره 105.8 مليار دولار مقابل توقعات بعجز قدره 85.0 مليار دولار، مما يشير إلى استمرار التوترات في التجارة الخارجية. وقد عدّل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، سيناريو شهر مارس من خفض واحد لسعر الفائدة إلى رفع واحد هذا العام، عازياً ذلك إلى تضخم جانب العرض، بما في ذلك التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

المؤشرات

تُختتم جلسة التداول الأمريكية وسط تباين في الأداء. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% خلال اليوم، لكنه انخفض بأكثر من 1% خلال الأسبوع؛ ويتجه مؤشر ناسداك نحو خسارة أسبوعية بنحو 4%؛ بينما حقق مؤشر داو جونز مكاسب أسبوعية بلغت 0.6%. وفي أوروبا، أغلقت جميع المؤشرات الرئيسية على انخفاض. انخفض مؤشر داكس بنسبة 1.22%، وتراجع مؤشر ITA40 الإيطالي بنسبة 0.83%، وخسر مؤشر UK100 البريطاني 0.17%. وكانت الخسائر حادة بشكل خاص في آسيا، حيث خسر مؤشر JP225 الياباني 1.86%، وأنهى مؤشر نيكاي 225 اليوم منخفضًا بأكثر من 4%، وهبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.81%.

على مؤشر ناسداك 100، كانت أفضل الأسهم أداءً هي AppLovin (بارتفاع 7.43%)، وWorkday (بارتفاع 7.25%)، وAxon Enterprise (بارتفاع 6.90%)، بينما كانت أكبر الخاسرين هي Western Digital (بانخفاض 10.22%)، وSeagate Technology (بانخفاض 8.65%)، وAnalog Devices (بانخفاض 7.40%). في مؤشر داو جونز، تصدرت أسهم شركات IBM (بارتفاع 4.82%) ومايكروسوفت (بارتفاع 4.80%) وسيلزفورس (بارتفاع 4.62%) قائمة الرابحين، بينما سجلت أسهم شركات كاتربيلر (بانخفاض 3.95%) وغولدمان ساكس (بانخفاض 3.42%) وسيسكو (بانخفاض 3.08%) أكبر الخسائر. تجدر الإشارة إلى أن مايكل بوري أغلق جزئياً مركزه البيعي في شركة بالانتير، وفتح خيارات LEAPS طويلة الأجل على أسهم مايكروسوفت تنتهي صلاحيتها في ديسمبر 2028. وكان قطاع الرعاية الصحية على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ عام 2022، حيث ارتفع القطاع بأكمله بأكثر من 7%، بقيادة شركتي بيو-تكني وإنسيت.

معدل دوران رأس المال الأسبوعي في سوق الأسهم الأمريكية. المصدر: xStation

Currencies

تراجعEURUSD عن بعض مكاسبه الصباحية، متداولًا حول مستوى 1.13896، وخلال اليوم، تحول الزخم بوضوح لصالح البائعين. بقي الدولار تحت ضغط معتدل، حيث بلغ مؤشر الدولار الأمريكي/مؤشر الدولار الأمريكي 101.091 بانخفاض يومي قدره 0.15%. ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بنسبة رمزية بلغت 0.09%، متداولًا حول مستوى 1.32037، بينما تراوح زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني حول مستوى 161.734.

السلع

واصل الذهب تعافيه من خسائره، مرتفعًا بنسبة 1.41% ليتداول فوق 4082 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 2.44% لتصل إلى ما يقارب 59.20 دولارًا. وظل النفط الخام تحت ضغط كبير على الرغم من التصعيد الجيوسياسي في مضيق هرمز. انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.14% إلى حوالي 69.21 دولارًا، وتراجع سعر خام برنت بنسبة 3.24% إلى 72.55 دولارًا، مما يشير إلى أن السوق يتوقع استقرارًا طويل الأمد في المنطقة. وارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 2.14% إلى 3339 دولارًا، متجاوزًا بذلك المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم.