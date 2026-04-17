ملخص اليوم: اختراق جيوسياسي يُشعل حالة من الاندفاع في السوق 🚀

العامل الرئيسي وراء تقلبات السوق

كان الحدث الأبرز يوم الجمعة هو إعلان وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، عن فتح مضيق هرمز بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وقد أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع فوري وكبير في أسواق الأسهم العالمية، وخروج حاد لرؤوس الأموال من سوق النفط. شكر الرئيس ترامب إيران على فتح المضيق، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية حتى التوصل إلى اتفاق سلام رسمي. وقد رجّحت السوق هذا السيناريو، على الرغم من هشاشة الاتفاق وانتهاء وقف إطلاق النار رسميًا في 21 أبريل/نيسان.

الجيوسياسة

دخل وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ يوم الخميس الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وكان إعادة فتح مضيق هرمز يوم الجمعة نتيجة مباشرة له. أفادت أكسيوس بأن واشنطن وطهران تتفاوضان على خطة سلام من ثلاث صفحات، يتمثل أحد عناصرها الرئيسية في نقل اليورانيوم الإيراني إلى الولايات المتحدة مقابل 20 مليار دولار من الأموال المجمدة. إلا أن مسؤولاً إيرانياً حذر من أن فتح المضيق مشروط بالتزام الولايات المتحدة ببنود وقف إطلاق النار، وأن إيران تعتبر الحصار البحري نفسه انتهاكاً لوقف إطلاق النار. وعلى الرغم من الأجواء المتفائلة، يؤكد المحللون أن الخلافات بين الطرفين، بما في ذلك حول الملف النووي، لا تزال جوهرية وتتطلب محادثات جادة.

البيانات الاقتصادية وبنك الاحتياطي الفيدرالي

دعت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إلى اتباع نهج "الترقب والانتظار" فيما يتعلق بأسعار الفائدة، مشيرةً إلى أن السياسة النقدية الحالية، ذات التوجه التقييدي الطفيف، مناسبة للظروف الراهنة. وقد استبعد سوق مقايضة أسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بينما لا يزال رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو/تموز أمراً شبه مؤكد. حذّر محللون في شركة بايبر ساندلر من أن الانتعاش السريع لسوق الأسهم يُخفي مؤشرات ضعف اتساع السوق، ووصفوا الأسس الفنية الحالية بأنها "أساس هش". ولا تملك دالي حق التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا العام، مما يحدّ من تأثيرها المباشر على القرارات.

المؤشرات

تجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاجز 7100 نقطة لأول مرة في تاريخه، مُغلقًا اليوم مرتفعًا بأكثر من 1.2%. وارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 916 نقطة، أي ما يقارب 2%، بينما ربح مؤشر ناسداك المركب 1.3%، مسجلًا مستويات قياسية جديدة. وتجاوز مؤشر راسل 2000 رقمه القياسي السابق البالغ 2735 نقطة والذي سُجّل في 22 يناير، مرتفعًا بنسبة 2.5% ليبلغ مستوى قياسيًا جديدًا. وعلى مدار الأسبوع، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب إجمالية بلغت 4%، ومؤشر داو جونز 3%، ومؤشر ناسداك 6%.

الأسهم

كانت شركات قطاعي السياحة والنقل من أبرز الرابحين اليوم: حيث ارتفع سهم رويال كاريبيان بنسبة تقارب 10%، وسهم يونايتد إيرلاينز بأكثر من 9%. في المقابل، تعرض قطاع الطاقة لضغوط شديدة: إذ انخفض سهم شركة APA بأكثر من 9%، وفاليرو بأكثر من 8.5%، وإكسون موبيل بنسبة 5%، وشيفرون بأكثر من 4%. وبرزت شركة كريتيكال ميتالز بشكل لافت، حيث قفز سهمها بأكثر من 40% بعد موافقة حكومة جرينلاند على الاستحواذ على حصة في منجم تانبريز للتعدين للمعادن النادرة. في المقابل، سجل سهم نتفليكس انخفاضًا ملحوظًا بأكثر من 10%.

العملات

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بأكثر من 0.2%، مستأنفًا مساره الهبوطي استجابةً لتهدئة الصراع في الشرق الأوسط ونشر تقرير أكسيوس حول خطة السلام قيد التفاوض.

السلع

انخفضت أسعار النفط بشكل حاد عقب الإعلان عن إعادة فتح مضيق هرمز: تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 11% لتصل إلى ما بين 82 و85 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنحو 9% إلى 11% ليصل إلى ما بين 88 و90 دولارًا. ويمثل هذا أسوأ أداء أسبوعي للنفط منذ أبريل 2020، حين انخفضت الأسعار بأكثر من 19% في أسبوع واحد. في المقابل، واصل الذهب ارتفاعه بنسبة 1.38% ليصل إلى 4856 دولارًا للأونصة، مما يشير إلى أن حالة عدم اليقين بشأن استدامة الاتفاق تدفع بعض المستثمرين إلى الاحتفاظ بمراكزهم في أصول الملاذ الآمن. وحذرت السعودية من أن عودة تدفقات الطاقة إلى وضعها الطبيعي ستستغرق وقتًا، في ظل استمرار شركات التأمين في توخي الحذر بشأن الهدنة المؤقتة وغير المؤكدة.

العملات المشفرة

تجاوز سعر البيتكوين حاجز 77 ألف دولار، مرتفعًا بأكثر من 3.36%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير. كان الدافع وراء هذه المكاسب هو المناخ الدبلوماسي الإيجابي، ونبأ مفاوضات السلام الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وتدفق رؤوس الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة القائمة على البيتكوين. اقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا من مستوى 70 نقطة، ودخل منطقة ذروة الشراء من الناحية الفنية، مما يستدعي الحذر رغم الزخم الصعودي القوي. يتزايد لجوء المستثمرين المؤسسيين إلى العملات المشفرة كأداة تحوط ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي، وهو ما يُترجم إلى انتعاش سريع في الأسعار مع كل إشارة إيجابية من الجبهة الدبلوماسية.