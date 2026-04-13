ملخص اليوم: الأسهم تعود إلى الارتفاع على أمل إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، والدولار يستأنف سلسلة خسائره (13/04/2026)

تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية على ارتفاع رغم الخسائر التي تكبدتها في بداية الجلسة نتيجة انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وإعلان حصار مضيق هرمز. وقد خفّت حدة هذه المخاوف بعد تصريحات دونالد ترامب بأن إيران "لا تزال ترغب في التوصل إلى اتفاق"، وتقرير شبكة سي بي إس الذي سلط الضوء على استمرار الحوار بين ممثلين عن البلدين.

تتصدر أسهم الشركات الصغيرة قائمة الرابحين (مؤشر US2000: +1% )، تليها مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك (مؤشرا US500 و US100: +0.5% ). كما محا مؤشر داو جونز الصناعي (مؤشر US30: +0.3% ) خسائره السابقة رغم الضغوط الكبيرة الناجمة عن عمليات بيع أسهم غولدمان ساكس.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، بأن استمرار أسعار النفط فوق 90 ​​دولارًا للبرميل سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط تضخمية على قطاعات أخرى من الاقتصاد. وأكد أن المستهلك هو ركيزة الاقتصاد، إلا أن الوضع الراهن يؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين.

انخفضت أسهم غولدمان ساكس بنسبة 3.8% رغم تحقيق أرباح قوية في الربع الأول، مدفوعةً بنمو تداول الأسهم والخدمات الاستشارية. وقد شعر المستثمرون بالإحباط نتيجةً لضعف نتائج مؤشر الدخل الثابت والعملات والسلع ( FICC ) عن المتوقع، وانخفاض نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول ( CET1 ) عن المتوقع.

تراجعت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، حيث انخفضت من 4.13 مليون منزل في فبراير إلى 3.98 مليون منزل في مارس (مقابل توقعات بلغت 4.07 مليون منزل).

أغلقت المؤشرات الأوروبية الجلسة بتفاؤل معتدل. وتصدر مؤشر أمستردام ( NED25: +0.45% ) قائمة الرابحين، على الرغم من تسجيل 16 شركة ضمن مؤشر AEX خسائر اليوم. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني ( DE40 ) بنسبة 0.3%، بينما استقرت أسواق باريس ولندن. وسجل مؤشر إيبكس الإسباني ( SPA35 ) خسائر بنسبة 0.2%.

يتراجع الدولار الأمريكي مقابل جميع عملات مجموعة العشر ( USDIDX: -0.1% ) مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة وسط آمال باستئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وتُعدّ عملات أستراليا ونيوزيلندا الأفضل أداءً اليوم ( AUDUSD: +1.1% ، NZDUSD: +0.9% )، بينما يرتفع الين الياباني - الذي تراجع طوال الجلسة - أيضاً ( USDJPY: -0.1% ). وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.55% ليصل إلى 1.1734.