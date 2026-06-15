ملخص اليوم: الأسواق في حالة انتعاش بعد انفراجة في العلاقات الأمريكية الإيرانية

🌍 الجغرافيا السياسية والأمن الإقليمي
- توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام مبدئي، منهيةً بذلك نزاعًا عسكريًا مستمرًا منذ فبراير/شباط.
- وبموجب الاتفاق، تم إرساء وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ فورًا.
- ومن المقرر التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم يوم الجمعة في سويسرا، ومن المتوقع نشر نص الوثيقة بعد وقت قصير من مراسم التوقيع.
- وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أول من أعلن عن الاتفاق، وتلاه تأكيدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي.
- ووفقًا لتصريحات السلطات الإيرانية، سيتم إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.
- ومن المقرر إجراء مفاوضات إضافية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وقضايا الأمن الإقليمي في الأسابيع المقبلة.
- ولم يتم توقيع معاهدة سلام كاملة بعد؛ فالوثيقة الحالية لا تعدو كونها اتفاقًا إطاريًا ووقفًا لإطلاق النار، مما يجعل الحل النهائي للبرنامج النووي الإيراني والعقوبات المستقبلية معلقًا.
- خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد القوات المسلحة الفرنسية لدعم تأمين الملاحة في مضيق هرمز، شريطة موافقة الولايات المتحدة وتنسيقها، في إشارة إلى رغبة أوروبا في المشاركة الفعّالة في استقرار المنطقة.
- ولا تزال إسرائيل تمثل عامل الخطر الرئيسي ونقطة توتر محتملة، إذ ينظر العديد من السياسيين الإسرائيليين إلى الاتفاق نظرة نقدية، ويؤكدون علنًا أن الإطار المُرسى بين الولايات المتحدة وإيران غير مُلزم لإسرائيل، نظرًا لعدم تناوله البرنامج النووي أو أنشطة الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة.
- وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تركيز الإدارة الأمريكية بدأ يتحول من الصراع مع إيران نحو القضايا المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، مما يُشير إلى احتمال زيادة مشاركة الولايات المتحدة في عملية التفاوض عقب مناقشات بنّاءة مع فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين.
- وفيما يتعلق بإيران، تعهد دونالد ترامب بـ"إشراف قوي" على تنفيذ الاتفاق، الذي ستراقبه الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون عن كثب.
🚢 البنية التحتية واللوجستيات (مضيق هرمز)
- يتضمن الاتفاق بندًا لإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا، والذي يُعدّ أحد أهم ممرات عبور النفط عالميًا.
- ومن المقرر أن تبدأ إيران بإزالة الألغام البحرية التي زرعتها في المضيق خلال الأسابيع الأخيرة.
- وخلال فترة وقف إطلاق النار، سيُسمح بمرور السفن التجارية دون أي رسوم إضافية تفرضها إيران.
- وأكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن النسخة النهائية من الاتفاق من المتوقع أن تتضمن ضمانًا لعبور السفن عبر مضيق هرمز مجانًا ودون رسوم.
- وتُعدّ إعادة فتح هذا الممر البحري حاليًا أهم عنصر في الاتفاق من منظور الأسواق المالية والسلعية العالمية، على الرغم من أن القواعد التشغيلية طويلة الأجل للمضيق بعد انقضاء فترة الستين يومًا لا تزال غير محددة.
📊 الاقتصاد الكلي
- تُفسّر الأسواق التقارير الواردة عن خفض التصعيد في الشرق الأوسط على أنها فرصة لتقليل مخاطر انقطاع إمدادات الطاقة، وتراجع الضغوط التضخمية، وانخفاض احتمالية تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
- كان أداء الإنتاج الصناعي الأمريكي أضعف قليلاً من المتوقع، مما يؤكد استمرار مواجهة القطاع الصناعي لتحديات ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي، على الرغم من أن الهيكل العام للتقرير كان متبايناً.
- يشير المحللون إلى أن انتعاش السوق الحالي مدفوع إلى حد كبير بالعوامل النفسية، حيث تعكس التقييمات بسرعة سيناريو "مخاطر أقل، نمو أكبر"، استجابةً لتغير التوقعات الجيوسياسية وتحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية العالمية بدلاً من البيانات الاقتصادية الملموسة والدقيقة.
📈 سوق الأسهم
- بدأت وول ستريت الأسبوع بحالة من التفاؤل الواضح، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية بشكل حاد استجابةً لتراجع المخاطر الجيوسياسية، مما أدى إلى العودة إلى بيئة "الإقبال على المخاطرة" (تقليل التعرض للأصول الدفاعية وإعادة توجيه رؤوس الأموال نحو أسهم النمو).
- استحوذت شركات التكنولوجيا على اهتمام المستثمرين، حيث سجلت قطاعات الذكاء الاصطناعي، والذاكرة (DRAM وHBM)، وأشباه الموصلات، وبنية مراكز البيانات التحتية، مكاسب ملحوظة، بعد أن كانت هذه القطاعات تخضع لضغوط تصحيحية.
- تفوق أداء قطاع الرقائق الإلكترونية بشكل ملحوظ على أداء السوق بشكل عام، وامتد هذا الارتفاع ليشمل شركات مثل AMD، وMicron، وIntel، وArm، وWestern Digital، وSeagate.
- يُقيّم مستثمرو قطاع التكنولوجيا بشكل كبير استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي، والطلب المتزايد على ذاكرة مراكز البيانات، والنقص الهيكلي في رقائق الذاكرة.
- امتد هذا التفاؤل إلى أسواق التداول الأوروبية، حيث حقق مؤشرا DAX الألماني وIBEX 35 الإسباني مكاسب كبيرة نسبياً، إذ ارتفع كلاهما بأكثر من 1%.
- كان الاستثناء الأبرز في القارة الأوروبية هو مؤشر FTSE 100 البريطاني، الذي سجل انخفاضاً بنسبة 0.4% ولم يتمكن من إنهاء اليوم على ارتفاع.
🛢️ السلع والأصول الثابتة
- انخفضت أسعار النفط الخام بشكل حاد عقب الإعلان عن اتفاقية السلام؛ بعد الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، تراجعت أسعار النفط بنحو 5% نتيجة انخفاض مخاطر انقطاع الإمدادات.
- عادت المعنويات الإيجابية إلى سوق المعادن النفيسة، التي شهدت ارتفاعات قوية وحاسمة.
- ارتفع سعر الذهب بنحو 3%، ويختبر حاليًا مستوى 4350 دولارًا للأونصة.
- وتقدمت الفضة بأكثر من 3%، متجاوزة حاجز 70 دولارًا للأونصة.
العملات الرقمية
- شهد سوق الأصول الرقمية أيضًا مكاسب قوية وحاسمة.
- ارتفع سعر الإيثيريوم بأكثر من 6.5%، متجاوزًا حاجز 1800 دولار.
- وسجل البيتكوين ارتفاعًا بأكثر من 2%، ويختبر حاليًا مستوى 67000 دولار.
إعلان عن وقف الحرب وهدنة ل60 يوم وفتح المضيق
الولايات المتحدة: وول ستريت في حالة من الاندفاع بعد الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني
⚪ ارتفاع الفضة 4.5% مع انخفاض أسعار النفط
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