ملخص اليوم: الأسواق في حالة انتعاش بعد انفراجة في العلاقات الأمريكية الإيرانية

🌍 الجغرافيا السياسية والأمن الإقليمي

توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام مبدئي، منهيةً بذلك نزاعًا عسكريًا مستمرًا منذ فبراير/شباط.

وبموجب الاتفاق، تم إرساء وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ فورًا.

ومن المقرر التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم يوم الجمعة في سويسرا، ومن المتوقع نشر نص الوثيقة بعد وقت قصير من مراسم التوقيع.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أول من أعلن عن الاتفاق، وتلاه تأكيدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي.

ووفقًا لتصريحات السلطات الإيرانية، سيتم إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

ومن المقرر إجراء مفاوضات إضافية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وقضايا الأمن الإقليمي في الأسابيع المقبلة.

ولم يتم توقيع معاهدة سلام كاملة بعد؛ فالوثيقة الحالية لا تعدو كونها اتفاقًا إطاريًا ووقفًا لإطلاق النار، مما يجعل الحل النهائي للبرنامج النووي الإيراني والعقوبات المستقبلية معلقًا.

خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد القوات المسلحة الفرنسية لدعم تأمين الملاحة في مضيق هرمز، شريطة موافقة الولايات المتحدة وتنسيقها، في إشارة إلى رغبة أوروبا في المشاركة الفعّالة في استقرار المنطقة.

ولا تزال إسرائيل تمثل عامل الخطر الرئيسي ونقطة توتر محتملة، إذ ينظر العديد من السياسيين الإسرائيليين إلى الاتفاق نظرة نقدية، ويؤكدون علنًا أن الإطار المُرسى بين الولايات المتحدة وإيران غير مُلزم لإسرائيل، نظرًا لعدم تناوله البرنامج النووي أو أنشطة الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تركيز الإدارة الأمريكية بدأ يتحول من الصراع مع إيران نحو القضايا المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، مما يُشير إلى احتمال زيادة مشاركة الولايات المتحدة في عملية التفاوض عقب مناقشات بنّاءة مع فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين.