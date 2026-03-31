ملخص اليوم: الأسواق تشهد ارتفاعاً هائلاً 🚀 المستثمرون يتوقعون نهاية الحرب 🤝

🕌 الشرق الأوسط - إشارة إيجابية من طهران

أصدر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بيانًا يوم الثلاثاء أثار حماس الأسواق العالمية على الفور: أعلنت طهران استعدادها لإنهاء الصراع، ولكن بشرط تقديم ضمانات أمنية رسمية لحماية البلاد من أي هجمات مستقبلية. فسر المستثمرون هذا البيان على أنه أول إشارة دبلوماسية حقيقية من طهران، وبدأوا على الفور في تخفيف حدة المخاطر الجيوسياسية. وارتفع مؤشر داو جونز لفترة وجيزة بأكثر من 1100 نقطة استجابةً لهذا الخبر.

أكد الرئيس ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست أن الصراع "لن يطول"، وأعرب عن ثقته في إعادة فتح مضيق هرمز من قبل دول أخرى دون مزيد من التدخل العسكري الأمريكي. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب أشار إلى استعداده لإنهاء الأعمال العدائية العسكرية حتى لو بقي المضيق مغلقًا جزئيًا. وتنظر الأسواق إلى هذه التطورات على أنها قطعة أخرى من أحجية خفض التصعيد.

⚠️ الشرق الأوسط - تهديدات الحرس الثوري الإيراني لشركات التكنولوجيا الكبرى

أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيراً شديد اللهجة، مُسمياً 18 شركة تكنولوجيا أمريكية - من بينها مايكروسوفت، وآبل، وجوجل، وإنتل، وبوينغ - "أهدافاً عسكرية مشروعة". واتهم الحرس الثوري قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي مباشرةً بالمشاركة في التخطيط لعمليات ضد إيران، في اتهام مباشر غير مسبوق لقطاع التكنولوجيا المدني. وتشير التقارير إلى أن الهجمات على منشآت هذه الشركات في المنطقة ستبدأ في الأول من أبريل/نيسان. وشهدت الأسهم انخفاضاً حاداً في البداية عقب هذا البيان، إلا أن تصريحات لاحقة من الرئيسين عوضت هذا الانخفاض.

📈 معنويات السوق - نشوة كبيرة

أغلقت وول ستريت جلسة الثلاثاء على ارتفاع قوي: فقد ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 980 نقطة (+2.2%)، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.6%، وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.6%. شهدت شركات التكنولوجيا الكبرى انتعاشًا واسعًا وحاسمًا، حيث ارتفع سهم ميتا بأكثر من 6%، وجوجل بنحو 5%، وإنفيديا بنحو 5%، وبالانتير بأكثر من 6%. وسجل قطاع التكنولوجيا، الذي كان الأكثر تضررًا منذ بدء النزاع، أحد أفضل أداءاته اليومية منذ أسابيع.

وتراجع مؤشر تقلبات السوق (VIX) بأكثر من 4 نقاط إلى حوالي 26، مما يشير إلى استقرار نسبي في المعنويات، مع تحذير المحللين من التفاؤل المفرط. وعلى الرغم من انتعاش اليوم، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 5% في مارس، مسجلًا أسوأ أداء شهري له منذ عام 2022، حيث من المتوقع أن تُنهي 10 من أصل 11 قطاعًا من قطاعات المؤشر شهر مارس على انخفاض.

أما القطاع الوحيد الذي أنهى مارس على ارتفاع فهو قطاع الطاقة، الذي ارتفع بأكثر من 12.5% ​​خلال الشهر، مستفيدًا بشكل مباشر من ارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات. يُعدّ مؤشر ناسداك الأضعف أداءً على أساس ربع سنوي، حيث تراجع بأكثر من 7%، بينما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 5%، وانخفض مؤشر داو جونز بنحو 4%، مما يجعل الربع الأول من عام 2026 أحد أصعب الفترات التي شهدتها أسواق الأسهم في السنوات الأخيرة.

🏭 بيانات الاقتصاد الكلي - الولايات المتحدة

أظهر تقرير فرص العمل المتاحة (JOLTS) لشهر فبراير وجود 6.882 مليون وظيفة شاغرة، وهو أقل بقليل من التوقعات التي بلغت 6.890 مليون وظيفة، وأقل بكثير من القراءة المُعدّلة لشهر يناير والبالغة 7.24 مليون وظيفة. انخفض معدل الاستقالات إلى 1.9%، بينما ارتفع عدد حالات التسريح من العمل إلى 1.721 مليون حالة، وكلا المؤشرين يُشيران إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل وعودته إلى وضعه الطبيعي بعد فترة الازدهار المفرط التي أعقبت الجائحة. وتراقب الأسواق هذه البيانات عن كثب قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المُقبل.

فاجأ مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات لشهر مارس الجميع بارتفاعه، حيث سجل 91.8 نقطة مقابل توقعات بلغت 87.9 نقطة، مما يشير إلى أن المستهلكين - على الأقل وفقًا لاستطلاعات الرأي - ما زالوا يتمتعون بقدرة نسبية على الصمود رغم تصاعد حدة النزاع. وتُعد هذه إشارة هامة، لا سيما مع تجاوز أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون اليوم لأول مرة منذ أغسطس 2022.

🌍 بيانات الاقتصاد الكلي - أوروبا والصين

تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال شهر مارس إلى 2.5% من 1.9% في الشهر السابق، مسجلاً بذلك أكبر قفزة شهرية منذ عام 2022، مدفوعًا بارتفاع حاد في أسعار الطاقة عقب إغلاق مضيق هرمز. ويُعقّد هذا الأمر مهمة البنك المركزي الأوروبي، إذ يتعين عليه الآن الموازنة بين كبح التضخم ودعم الاقتصاد المتباطئ.

فاجأت الصين الجميع بارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.4 (مقارنةً بـ 49.0 سابقًا)، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 50.1 (مقارنةً بـ 49.5 سابقًا)، وكلا المؤشرين أعلى من عتبة الـ 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش، وأعلى من التوقعات. إلا أن هذه الأرقام تُلقي بظلالها تحذيرات من موردين صينيين أعلنوا عن رفع أسعار السلع بسبب تقلبات أسعار النفط، وهو ما قد يُترجم قريبًا إلى ضغوط تضخمية عالمية متجددة.

الشركات - أوراكل وموجة تسريح العمال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي

بدأت شركة أوراكل جولة جديدة من تسريح العمال تضم آلاف الموظفين، وتشير مصادر غير رسمية إلى إمكانية إلغاء ما يصل إلى 30 ألف وظيفة من أصل 162 ألف موظف. تستثمر الشركة بكثافة في بنية تحتية لمراكز البيانات قادرة على التعامل مع أحمال عمل الذكاء الاصطناعي، وتحتاج النفقات الرأسمالية المتزايدة إلى تمويل، ما يجعل تقليص عدد الموظفين الخيار الأمثل. على الرغم من عدم وجود مقارنة رسمية من الشركة بعد صدور بيانها، ارتفعت أسهم أوراكل خلال جلسة التداول، معوضةً جزءًا من خسائرها البالغة 27% المسجلة منذ بداية العام.

💊 الشركات - موجة عمليات الاندماج والاستحواذ

يتداول سهم ماكورميك على ارتفاع بعد أن أكدت شركة يونيليفر تقدم المفاوضات بشأن اندماج قسم الأغذية التابع لها مع شركة التوابل في صفقة تُقدر قيمتها الإجمالية بنحو 44.8 مليار دولار. وتنص الصفقة على دفع 15.7 مليار دولار نقدًا مقدمًا، على أن يُسدد المبلغ المتبقي بأسهم ماكورميك. وعند إتمام الصفقة، ستمتلك يونيليفر ومساهموها 65% من الشركة المندمجة.

وتسجل شركة أبيليس للأدوية أحد أكبر المكاسب اليومية خلال جلسة التداول بعد أن أعلنت شركة بيوجين استحواذها على الشركة مقابل 5.6 مليار دولار نقدًا، بهدف تعزيز محفظتها في مجال علم المناعة والأمراض النادرة. تستحوذ شركة إيلي ليلي على شركة سينتيسا للأدوية، المتخصصة في تطوير علاجات النعاس المفرط أثناء النهار، مقابل 38 دولارًا أمريكيًا للسهم نقدًا بالإضافة إلى حقوق قيمة مشروطة، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 7.8 مليار دولار أمريكي. وتواصل ليلي بذلك تعزيز مكانتها الريادية في مجال اضطرابات الجهاز العصبي المركزي.

💻 الشركات - الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وغيرها

شهدت أسهم شركة مارفيل تكنولوجي ارتفاعًا ملحوظًا بعد إعلان شركة إنفيديا عن استثمار استراتيجي بقيمة ملياري دولار أمريكي في الشركة. تهدف هذه الشراكة إلى دمج رقائق مارفيل في أنظمة إنفيديا للذكاء الاصطناعي (AI Factory) وشبكات الوصول الراديوي للذكاء الاصطناعي (AI-RAN) عبر تقنية NVLink Fusion. ويمثل هذا خطوة أخرى في جهود إنفيديا لبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانتها الرائدة في السوق ويخلق في الوقت نفسه قيمة مضافة لشركائها الرئيسيين.

ارتفع سهم سناب بأكثر من 12% بعد أن أفادت بلومبيرغ بأن شركة الاستثمار الناشطة "إيرينيك كابيتال مانجمنت" تستحوذ على حصة في الشركة. وفي رسالة علنية إلى الرئيس التنفيذي إيفان شبيغل، حددت "إيرينيك" خطةً لرفع قيمة الشركة إلى 26.37 دولارًا، مقارنةً بحوالي 4.50 دولارًا عند منتصف النهار. في المقابل، سجل سهم فريزيا أحد أكبر الانخفاضات خلال الجلسة بعد خفض توقعاته لإيرادات العام بأكمله بشكل كبير، متجاوزًا التوقعات. وارتفع سهم نايكي بشكل طفيف وسط ترقب حذر لإعلان أرباح الربع القادم بعد إغلاق السوق.

💱 سوق العملات الأجنبية - اليورو يهيمن، والدولار الأمريكي تحت الضغط

يُعد اليورو العملة الأقوى أداءً اليوم، حيث ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.8% تقريبًا ليصل إلى 1.1552، ويؤكد مؤشر قوة العملات تفوق اليورو. يتراجع الدولار على نطاق واسع: انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.69% إلى حوالي 99.7، وتراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.58% إلى 158.80، وخسر الدولار الأمريكي مقابل الزلوتي البولندي 0.68% إلى 3.7142. في المقابل، يرتفع الين الياباني والجنيه الإسترليني (+0.47% مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.3243) باعتبارهما عملتين يُنظر إليهما على أنهما أكثر أمانًا في ظل ظروف خفض التصعيد.

في أسواق العملات الإقليمية، يُتداول اليورو مقابل الزلوتي البولندي عند 4.2910 (+0.19%)، مستفيدًا من ضعف الدولار، على الرغم من أن مكاسبه مقابل اليورو لا تزال محدودة. أما الفرنك السويسري، فعلى عكس دوره التقليدي كملاذ آمن، يُعد من أضعف العملات اليوم، مما يؤكد أن تحركات اليوم هي في الأساس تراجع في علاوة المخاطر الجيوسياسية وليست لجوءًا تقليديًا إلى الملاذات الآمنة.

🛢️ السلع - تراجع أسعار النفط على خلفية إشارات السلام

تراجعت أسعار النفط الخام بشكل حاد عقب تصريحات الرئيسين - حيث انخفض سعر خام برنت (عقود الفروقات على النفط) بنحو 3.8% إلى 104.50 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8% إلى حوالي 102.00 دولارًا. وقد بدأ السوق في التخلص من تأثير الحوافز الجيوسياسية التي كانت تُضخّم أسعار النفط بعد إعلان الرئيس بيزشكيان استعداده لإنهاء الصراع، وتأكيدات الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة ستنسحب من المنطقة قريبًا، وتوقعه إعادة فتح مضيق هرمز. وهذا رد فعل طبيعي في أسواق الطاقة تجاه إشارات خفض التصعيد - فأي خطوة نحو فتح الممر الملاحي تؤثر سلبًا على أسعار النفط.

في المقابل، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 3.3% مسجلاً مستوى قياسيًا بلغ 4660 دولارًا للأونصة، بينما قفز سعر الفضة بنسبة 6.6% إلى 74.7 دولارًا - وقد استفاد كلا المعدنين النفيسين بشكل أساسي من الانعكاس الحاد لقوة الدولار الأمريكي الذي شهده سوق الفوركس اليوم.