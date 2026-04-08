ملخص اليوم - النفط الخام أقل من 100 دولار وسط وقف إطلاق النار

أدت الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، التي تم التوصل إليها قبيل بدء موجة القصف في 7 أبريل/نيسان 2026، إلى انخفاض أسعار خام برنت من 120 دولارًا إلى 90 دولارًا فقط، على الرغم من استمرار توتر الأوضاع الاقتصادية. وتطالب إيران إسرائيل بوقف هجماتها على لبنان، مهددةً بإلغاء الاتفاق.

وتفيد دول مثل قطر والكويت باستمرار الهجمات الإيرانية، مما قد يشير إلى عدم التزام إيران بالاتفاق. وترفض إيران الاعتراف بالهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وتفيد مصادر في البيت الأبيض بأن خطة السلام الإيرانية المكونة من عشر نقاط، والتي نُشرت اليوم، تختلف عما حصلت عليه الولايات المتحدة عبر باكستان. ومع ذلك، يجب احترام اتفاق وقف إطلاق النار، ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات السلام في 10 أبريل/نيسان. إلا أن العديد من نقاط التوتر لا تزال قائمة، وقد تكون غير مقبولة لأي من الطرفين.

وهناك أكثر من 800 سفينة (تحمل ما يقارب 150-200 مليون برميل من المكافئ النفطي والغاز الطبيعي المسال) عالقة في المنطقة. حتى مع تحقيق السلام التام، سيستغرق العودة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة سنوات (بسبب الأضرار التي لحقت بقطر والكويت وقطاع البتروكيماويات الإيراني).

تسعى إيران إلى إضفاء الطابع الرسمي على رسوم عبور مضيق هرمز (مليوني دولار أمريكي لكل سفينة)، والتي قد تصبح عنصرًا جديدًا ودائمًا في سعر البرميل.

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.08 مليون برميل (للأسبوع السابع على التوالي)، مما يشير إلى انخفاض أسعار المواد الخام.

استجابت أسعار النفط الخام بارتفاع إلى 95 دولارًا أمريكيًا للبرميل بعد تقارير تفيد بأن إيران توقف مرور السفن حتى توقف إسرائيل هجماتها على لبنان. وأشار البيت الأبيض إلى أن قضية لبنان لم تُؤخذ في الاعتبار في خطة وقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، انخفضت مخزونات المشتقات النفطية بشكل حاد (-3.14 مليون برميل)، مما حافظ على هوامش ربح عالية في التكرير ومنع انخفاضًا سريعًا في أسعار الوقود في محطات البنزين (خاصة الديزل).

يبقى منحنى العقود الآجلة في سوق النفط مستقرًا لعقود نوفمبر وديسمبر، والتي تم تداولها بأقل بقليل من 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل الأسبوع الماضي واليوم.

أدى انحسار التوتر إلى ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي نحو مستوى 1.1700، مع تراجع طفيف خلال اليوم.

سجلت العقود الآجلة الأمريكية انتعاشًا بنسبة 2-3% اليوم. ويتداول مؤشر داو جونز 500 عند أعلى مستوى له منذ 6 مارس.

يشهد سعر البيتكوين انتعاشًا اليوم نحو 72,000 دولار أمريكي وسط ضعف الدولار الأمريكي. وتشير التقارير إلى أن إيران تعتزم تحصيل رسوم عبور مضيق هرمز بالعملات المشفرة.

يسجل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث وصل إلى 4,800 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر الفضة إلى 77 دولارًا للأونصة. وانخفضت الأسعار بشكل طفيف خلال اليوم.

كما لوحظ تراجع حاد في أسعار الأسواق التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط. وشهدت أسعار الذرة والسكر والقمح تراجعات حادة.

وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس أن رفع أسعار الفائدة قد يعود إلى الواجهة في حال حدوث صدمة تضخمية مستمرة. ومع ذلك، أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه إلى أن التقييم الحالي للوضع بالغ الصعوبة.

يُعاني الاحتياطي الفيدرالي من شللٍ نتيجةً لـ"مخاطر مزدوجة": فهو يخشى التضخم المتجذر، ولكنه في الوقت نفسه يُحذّر من احتمال انهيار سوق العمل الهشّ فجأةً. وتضمنت محاضر الاجتماع تصريحاتٍ تُشير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط قد يُؤدي إلى انهيار سوق العمل، الأمر الذي يُبرّر بدوره العودة إلى خفض أسعار الفائدة.