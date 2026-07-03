ملخص اليوم: الولايات المتحدة تحتفل بيوم الاستقلال، وأوروبا تنتعش

الولايات المتحدة
لم يشهد السوق الأمريكي تداولات اليوم بسبب العطلة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في حجم التداول والتقلبات. وتشير العقود الآجلة إلى تحسن طفيف في المعنويات بعد انخفاضات الأمس؛ حيث أغلق مؤشر US100 مرتفعًا بنسبة 1.18%.
أخبار الشركات في الولايات المتحدة:
- أفادت التقارير أن شركة أنثروبيك اتخذت خطوات للحد من "المضاربة السريعة" على البيانات والخوارزميات من قبل الشركات الصينية. وفي الوقت نفسه، حظرت شركة علي بابا استخدام برنامج كلود داخليًا، مشيرةً إلى "مخاوف أمنية".
- أُقيمت جنازة في إيران لـ"المرشد الأعلى" السابق، حيث حضر، وفقًا لتقارير إعلامية، العديد من المسؤولين الحكوميين الإيرانيين الذين لم يظهروا علنًا منذ أشهر. وينظر السوق إلى هذا الحدث على أنه تأكيد على انتهاء الصراع الأمريكي الإيراني.
- ووفقًا لوكالة رويترز، صرّح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بأن تطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع. وفي الوقت نفسه، أعلن ألكسندر وانغ، رئيس قسم "الذكاء الخارق" في ميتا، علنًا أن نماذج الذكاء الاصطناعي الداخلية للشركة قد لحقت بمنتجات الشركات الرائدة في هذا المجال - أوبن إيه آي وأنثروبيك.
- أعلن مايكل بوري عن اتخاذه مركز بيع على المكشوف في شركة مايكرون، مشيرًا إلى أن تقييماتها منفصلة عن أساسياتها، وإلى طبيعة الشركة الدورية.
- أجرى دونالد ترامب مقابلة مع قناة سي إن بي سي. ومن بين التصريحات ذات الصلة بالسوق، قال الرئيس الأمريكي إن هدفه هو أن "يُنتج ما بين 40 و60% من رقائق المعالجات عالميًا في الولايات المتحدة"، وأن "يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي حوالي 12-13%".
- كما صرّح الرئيس بأنه يعتزم مواصلة الجهود لعزل ليزا كوك (عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي) من منصبها عقب صدور حكم قضائي.
- تدعم شركتا تسلا وآبل تقييمات الشركات الصينية التي تُورّد لهاتين التكتلين. وتشهد الشركات الصينية ارتفاعًا في الطلب والإنتاج لدى شركات مُختارة.
أوروبا
- يشهد السوق الأوروبي انقسامًا بين خفض التصعيد المستمر على الجبهة الأمريكية الإيرانية، والمخاوف بشأن مخزونات الغاز، وسياسة البنك المركزي الأوروبي. وأنهت معظم المؤشرات الأوروبية اليوم على ارتفاع. ومن بين العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية، تصدّر مؤشرا SPA35 وNED25 قائمة الرابحين، بارتفاع يزيد عن 1%.
أخبار الشركات، أوروبا:
- ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع. ويعود ذلك إلى المخاوف بشأن انخفاض المخزونات في أوروبا، لا سيما في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها القارة.
- تشهد أسهم الشركات الأوروبية الرائدة في مجال أشباه الموصلات ارتفاعًا. فقد ارتفعت أسهم شركات ASML ونوكيا وSTM وASM بأكثر من 3%، مدفوعةً بتوقعات المزيد من الطلبات من آسيا والولايات المتحدة. ويشير العديد من المحللين إلى أن أوروبا قد تكون في وضعٍ ممتاز لتحقيق المزيد من المكاسب، إذ يسمح لها هيكلها الاقتصادي الفريد بالاستفادة من مجموعة من المزايا الناتجة عن توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع تجنب التكاليف الباهظة.
- ارتفعت أسهم شركة Auto1 بأكثر من 5%. وقد تلقت الشركة الألمانية المتخصصة في بيع السيارات المستعملة توصيةً من بنك JP Morgan الاستثماري، الذي يشير إلى تحسن العديد من مؤشرات الأداء التشغيلية.
- وقّعت شركتا Critical Metals وEuropean Lithium Limited نسخةً محدثةً من اتفاقيتهما بشأن شراء الشركة الأوروبية. وانخفضت أسهم الشركتين بأكثر من 2%.
- سوق الصرف الأجنبي: سجّلت أكبر التحركات في سوق الصرف الأجنبي على زوجي الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني/الين الياباني. ويؤدي التضخم المرتفع نسبيًا في المملكة المتحدة وأستراليا إلى دفع السوق لتسعير أسعار فائدة أعلى. ارتفعت هذه العملات بنحو 0.2% مقابل باقي سلة العملات الرئيسية.
السلع
يُحدّ من تقلبات أسعار السلع انخفاض التداول في الولايات المتحدة.
- ارتفعت أسعار الفضة والزنك بنسبة 2%.
- ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والذهب بنسبة 1%.
العملات الرقمية
يُلاحظ تحسن واضح في معنويات المستثمرين في سوق العملات الرقمية، مع مكاسب واسعة النطاق في مختلف أنحاء السوق.
- ارتفع سعر البيتكوين بنحو 1%، وعاد ليتجاوز 62,000 دولار أمريكي.
- ارتفعت أسعار الإيثيريوم وتشين لينك بنسبة 2% لكل منهما.
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