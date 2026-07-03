ملخص اليوم: الولايات المتحدة تحتفل بيوم الاستقلال، وأوروبا تنتعش

الولايات المتحدة

لم يشهد السوق الأمريكي تداولات اليوم بسبب العطلة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في حجم التداول والتقلبات. وتشير العقود الآجلة إلى تحسن طفيف في المعنويات بعد انخفاضات الأمس؛ حيث أغلق مؤشر US100 مرتفعًا بنسبة 1.18%.

أخبار الشركات في الولايات المتحدة:

أفادت التقارير أن شركة أنثروبيك اتخذت خطوات للحد من "المضاربة السريعة" على البيانات والخوارزميات من قبل الشركات الصينية. وفي الوقت نفسه، حظرت شركة علي بابا استخدام برنامج كلود داخليًا، مشيرةً إلى "مخاوف أمنية".

أُقيمت جنازة في إيران لـ"المرشد الأعلى" السابق، حيث حضر، وفقًا لتقارير إعلامية، العديد من المسؤولين الحكوميين الإيرانيين الذين لم يظهروا علنًا منذ أشهر. وينظر السوق إلى هذا الحدث على أنه تأكيد على انتهاء الصراع الأمريكي الإيراني.

ووفقًا لوكالة رويترز، صرّح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بأن تطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع. وفي الوقت نفسه، أعلن ألكسندر وانغ، رئيس قسم "الذكاء الخارق" في ميتا، علنًا أن نماذج الذكاء الاصطناعي الداخلية للشركة قد لحقت بمنتجات الشركات الرائدة في هذا المجال - أوبن إيه آي وأنثروبيك.

أعلن مايكل بوري عن اتخاذه مركز بيع على المكشوف في شركة مايكرون، مشيرًا إلى أن تقييماتها منفصلة عن أساسياتها، وإلى طبيعة الشركة الدورية.

أجرى دونالد ترامب مقابلة مع قناة سي إن بي سي. ومن بين التصريحات ذات الصلة بالسوق، قال الرئيس الأمريكي إن هدفه هو أن "يُنتج ما بين 40 و60% من رقائق المعالجات عالميًا في الولايات المتحدة"، وأن "يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي حوالي 12-13%".

كما صرّح الرئيس بأنه يعتزم مواصلة الجهود لعزل ليزا كوك (عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي) من منصبها عقب صدور حكم قضائي.