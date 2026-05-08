ملخص اليوم: التكنولوجيا تدفع وول ستريت إلى مستويات قياسية رغم التوترات في الخليج العربي

تُختتم جلسة التداول الأمريكية الأسبوعية بأجواء إيجابية، حيث حققت المؤشرات الرئيسية مكاسب مدعومة بتفاؤل السوق. ارتفع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 1.5%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 0.8%، مما يشير إلى سيطرة واضحة للمشترين، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.

يُظهر مؤشر داو جونز أداءً أضعف، حيث يتذبذب حول سعر إغلاق الأمس ولا يشارك في موجة الصعود الأوسع للسوق.

جاءت أحدث بيانات سوق العمل الأمريكية ( NFP ) أعلى من التوقعات، مما يُبرز مرونة الاقتصاد الأمريكي، حيث زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 115 ألف وظيفة مقابل توقعات بلغت 62 ألف وظيفة، إلى جانب استقرار معدل البطالة عند 4.3%. مع ذلك، تُشير تفاصيل التقرير - مثل تباطؤ نمو الأجور وانخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة - إلى تراجع في جودة سوق العمل.

تنتظر الولايات المتحدة حاليًا رد إيران على مقترح يهدف إلى إنهاء النزاع، وتأمل في تلقي "عرض جاد" من طهران، على الرغم من استمرار تبادل الضربات بين الجانبين.

في الوقت نفسه، يتصاعد التوتر في المنطقة، حيث تهاجم القوات الأمريكية وحدات وناقلات نفط إيرانية تحاول الالتفاف على الحصار، بينما تتهم إيران واشنطن بشن غارات على أهداف مدنية.

وتحذر إيران من رد عسكري محتمل على التحركات البحرية الأمريكية، وتلمح إلى أن أي حصار بحري سيُقابل برد عسكري.

في غضون ذلك، يحذر سياسيون إيرانيون من مزيد من التصعيد في منطقة الخليج العربي، مشيرين إلى إمكانية اتخاذ إجراءات ضد الإمارات العربية المتحدة ودول مجاورة أخرى، مع استمرار الضغط حول مضيق هرمز، الذي تسعى طهران إلى تنظيمه قانونيًا.

ومع ذلك، يزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريًا، على الرغم من أن الوضع في مضيق هرمز لا يزال متوترًا، مع ورود تقارير عن تبادل محدود لإطلاق النار.

تجري محادثات دبلوماسية في الخفاء، بما في ذلك اجتماعات بين نائب الرئيس الأمريكي وممثلين قطريين، مما يشير إلى محاولة للحفاظ على قنوات التفاوض رغم التهديدات المتبادلة والحوادث المسلحة المحدودة.

على الرغم من الفوضى المعلوماتية والتوترات الجيوسياسية، انخفضت أسعار النفط اليوم انخفاضًا طفيفًا، حيث استقر سعر خام برنت عند حوالي 100 دولار للبرميل.

أظهر تقرير أولي صادر عن جامعة ميشيغان تراجعًا طفيفًا في ثقة المستهلك الأمريكي، إذ انخفض مؤشر الثقة إلى 48.2 نقطة مقارنةً بتوقعات بلغت 49.5 نقطة. في الوقت نفسه، انخفضت توقعات التضخم على المديين القصير والطويل مقارنةً بالقراءات السابقة، مما يشير إلى أن الأمريكيين لا يرون حاليًا ضغوطًا متزايدة على الأسعار.

كما هيمنت المشاعر السلبية على جلسة التداول الأوروبية اليوم، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية على انخفاض ملحوظ. فقد انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.4%، وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بأكثر من 1%، كما انخفض مؤشر إيبكس 35 الإسباني، بينما خسر مؤشر داكس الألماني ما يقرب من 1.5%.

ظهر مشهد مختلف في سوق المعادن النفيسة، حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 0.4%، متجاوزًا 4700 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.7% فوق 80 دولارًا للأونصة، مواصلًا بذلك الطلب القوي على الأصول الآمنة.