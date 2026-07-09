ملخص اليوم: التكنولوجيا تقود وول ستريت نحو الارتفاع. الأسواق تتجاهل التوترات الأمريكية الإيرانية.

📈 سوق الأسهم

عودة جزئية للتفاؤل إلى وول ستريت بعد أيام من عمليات البيع المكثفة، حيث تتداول مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية الرئيسية اليوم في المنطقة الخضراء.

يرتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.3%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، بينما يبقى مؤشر ناسداك 100، الذي يضم شركات التكنولوجيا، متصدراً قائمة النمو، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1.2%.

يعزى هذا التحسن في المعنويات، من بين أمور أخرى، إلى انتعاش قطاع أشباه الموصلات، الذي يستعيد بعض خسائره الأخيرة، على الرغم من أن مكاسب المؤشرات الأمريكية تأتي في ظل تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة بين الولايات المتحدة وإيران.

انتعشت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات الأمريكية من انخفاضات سابقة، عقب مكاسب قوية حققتها الشركات الصينية في هذا القطاع.

اعتبر المستثمرون ذلك مؤشراً على استمرار الطلب على التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما عزز المعنويات في هذا القطاع ودعم أسهم شركات مثل مايكرون، وإنتل، وإيه إم دي، ومارفيل.

في قطاع أشباه الموصلات، لفت قرار شركة مايكرون بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى أكثر من 250 مليار دولار بحلول عام 2035 أنظار المستثمرين.

سيتم تخصيص هذه الأموال لتوسيع إنتاج ذاكرة أشباه الموصلات محليًا، بما في ذلك تقنية HBM المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة في نيويورك وأيداهو وفرجينيا، مما سيخلق عشرات الآلاف من فرص العمل.

وتأتي استثمارات مايكرون استجابةً للطلب المتزايد على الذاكرة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وجهود الولايات المتحدة لتحقيق استقلالية سلسلة التوريد عن آسيا.

قد لاقت المعلومات المتعلقة بشركة ميتا بلاتفورمز استحسانًا كبيرًا، حيث تخطط الشركة لبدء إنتاج شريحة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في سبتمبر المقبل، ومضاعفة قدرتها الحاسوبية لتقليل اعتمادها على موردي الشرائح الخارجيين.

كما يدعم هذا القطاع أيضًا الاكتتاب العام الأولي المزمع لشركة إس كيه هاينكس في الولايات المتحدة، والذي قد يحقق قيمة سوقية تتجاوز 26 مليار دولار، ليصبح بذلك أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية في التاريخ.

سيطرت المكاسب على قاعات التداول الأوروبية اليوم، باستثناء السوق البريطانية، حيث تراجع مؤشر فوتسي 100 بنسبة تقل قليلاً عن 0.2%.