ملخص اليوم: آمال السلام وأسهم شركات الفضاء تحت الأضواء

- تقترب جلسة تداول وول ستريت، التي شهدت نشاطًا مكثفًا، من نهايتها. فقد انخفضت المؤشرات الرئيسية في وقت مبكر بنسبة تصل إلى 2% بعد خطاب الرئيس ترامب الذي لم يقدم أي توجيهات بشأن خفض التصعيد في المنطقة. ومع ذلك، في منتصف الجلسة، ظهرت تقارير إعلامية تفيد بأن إيران تعمل رسميًا على بروتوكول يهدف إلى تسهيل العبور الآمن عبر المضيق. وقد استعادت معظم مؤشرات الأسهم خسائرها، وتتراوح أسعار العقود الآجلة حاليًا بين 0.1% و0.3% دون مستوى الافتتاح.
- لم تُثبت البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة في الولايات المتحدة يوم الخميس أنها عامل مؤثر في الأسعار:
- طلبات إعانة البطالة الأولية: أقل بقليل من التوقعات، حيث انخفضت إلى 202 ألف طلب.
- تقرير تشالنجر: ارتفاع يصل إلى 60 ألف طلب.
- الميزان التجاري الأمريكي: انخفض العجز إلى 57.3 مليار دولار أمريكي.
- هيمنت شركات الفضاء على سوق الأسهم، حيث ارتفعت أسهمها مدفوعةً بالأخبار الإيجابية والتفاؤل الذي أعقب إطلاق مهمة أرتميس 2.
- تُشير تقارير غير مؤكدة إلى احتمال استحواذ أمازون على شركة غلوبال ستار، وقد ارتفع سهمها بنسبة 7%.
- ارتفاع سهم إنتويتيف ماشينز بنسبة 14%.
- أما تسلا، فقد خيبت الآمال في عدد المركبات المُسلّمة، ما أدى إلى انخفاض سهمها بأكثر من 3%.
- وانخفاض سهم بلو آول بنحو 3% بعد فرض قيود إضافية على عمليات السحب من قِبل عملاء الائتمان الخاص.
- بدأت الجلسة الأوروبية بتشاؤم واضح، والذي - على خلفية التكهنات حول إعادة فتح مضيق هرمز - سمح للأسواق باستعادة جزء من خسائرها السابقة. وسجل مؤشر داكس أكبر الانخفاضات، حيث أنهت عقوده الآجلة اليوم بانخفاض بنحو 0.5%. وكان أداء مؤشري فوتسي 100 وWIG20 أفضل، إذ ارتفعت عقودهما الآجلة بأقل من 1%.
- في سوق الصرف الأجنبي، سُجلت خسائر ملحوظة في الجنيه الإسترليني والين والدولار الكندي، حيث انخفض بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ونحو 0.2% مقابل اليورو. انخفض اليورو نفسه مقابل الدولار بنحو 0.2%.
في أسواق السلع:
- بين السلع الزراعية، يواصل الكاكاو خسائره، متراجعًا بأكثر من 3%.
- لا يبدو أن متداولي الطاقة متفائلون بشأن احتمالات خفض التوتر. ارتفع خام برنت بنسبة 7% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 12%، ليصلا إلى 107 دولارات و110 دولارات للبرميل على التوالي.
- تتراجع أسعار المعادن النفيسة: انخفضت الفضة بنسبة 3%، بينما تراجع الذهب بنسبة 2%.
- في سوق العملات الرقمية، تستمر الانخفاضات الواسعة والتشاؤم الشديد. تسجل معظم العملات الرقمية خسائر كبيرة، على الرغم من أن العملات الرقمية الكبرى تحافظ على استقرارها بشكل أفضل نسبيًا. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.5% إلى 67,200 دولار. وانخفض سعر الإيثيريوم بأكثر من 4% إلى 2,060 دولارًا. أما سولانا، فقد انخفضت بنحو 2.5%، ويقل سعرها عن 80 دولارًا.
ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2% وسط ضعف الدولار الأمريكي 📈
تقلبات سوق الفوركس المرتبطة بالحرب: انخفاض حاد في الدولار الأمريكي 💥؛ انتعاش الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي والفرنك السويسري 🚀
NZDUSD: قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتشدد وتداولات شركة تاكو تدعم الدولار النيوزيلندي 🚀
انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% 📉