سوق دبي الحرة تعتمد الدفع بالعملات المشفرة

في خطوة تعكس تسارع التحول الرقمي في دولة الإمارات، أعلنت سوق دبي الحرة عن إتاحة خدمة الدفع بالعملات المشفرة للمقيمين المؤهلين داخل الدولة، وذلك عند التسوق في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، بالإضافة إلى متجرها الإلكتروني. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع منصة Crypto.com، التي تتولى معالجة عمليات الدفع ضمن إطار تنظيمي يضمن تحويل قيمة المشتريات إلى الدرهم الإماراتي.

آلية دفع مبتكرة تضمن استقرار المعاملات

تعتمد الخدمة على نظام يتيح للمتسوقين استخدام محافظهم الرقمية عبر تطبيق Crypto.com لإتمام عمليات الشراء، بينما تتلقى سوق دبي الحرة قيمة المبيعات بالعملة المحلية. ويؤدي هذا النموذج إلى حماية التاجر من تقلبات أسعار العملات المشفرة، حيث تتولى منصة الدفع مسؤولية تحويل القيمة وتسوية المعاملات بشكل مباشر.

ويُعد هذا الأسلوب من أبرز مزايا الخدمة، إذ يجمع بين سهولة استخدام الأصول الرقمية ومتطلبات الامتثال المالي، دون أن تضطر الجهة التجارية إلى الاحتفاظ بالعملات المشفرة أو تحمل مخاطر تغير قيمتها.

كيف تتم عملية الدفع؟

عند اختيار Crypto.com Pay أثناء التسوق داخل متاجر سوق دبي الحرة، يقوم النظام بإنشاء رمز استجابة سريعة (QR Code) يتضمن قيمة المشتريات بالدرهم الإماراتي. ويقوم العميل بمسح الرمز عبر تطبيق Crypto.com، ثم يراجع بيانات العملية ويؤكد الدفع من محفظته الرقمية.

وبمجرد اعتماد العملية، يتم إرسال إشعار فوري إلى نظام نقاط البيع، ما يسمح بإتمام الشراء بسهولة ودون الحاجة إلى أنظمة إضافية داخل المتجر.

أما بالنسبة للتسوق عبر الإنترنت، فينتقل المستخدم من الهاتف الذكي إلى تطبيق Crypto.com للموافقة على الدفع، ثم يعود إلى الموقع الإلكتروني لاستكمال الطلب. بينما يستطيع مستخدمو أجهزة الكمبيوتر مسح رمز الاستجابة السريعة الظاهر على الشاشة عبر التطبيق لتأكيد المعاملة.

تعزيز استخدام العملات المشفرة في الحياة اليومية

تمثل هذه المبادرة خطوة جديدة في دمج العملات المشفرة ضمن أنشطة التجارة اليومية في الإمارات، بعد أن كان استخدامها يتركز بشكل رئيسي في الاستثمار والتداول. كما تصبح سوق دبي الحرة أول شركة تجزئة في مطارات الشرق الأوسط توفر خيار دفع منظم باستخدام الأصول الرقمية ضمن هذا النموذج.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دعم انتشار حلول الدفع الرقمية، خاصة في قطاعات التجزئة والسفر والضيافة، مع الاستفادة من الحركة الكبيرة للمسافرين عبر مطارات دبي.

الخدمة مخصصة لفئة محددة من العملاء

ورغم أهمية المبادرة، فإن الخدمة تقتصر على المقيمين المؤهلين في دولة الإمارات الذين يستوفون متطلبات الأهلية الخاصة بحساباتهم لدى منصة Crypto.com، ما يعني أنها ليست متاحة لجميع المسافرين في الوقت الحالي.

ويُتوقع أن يشكل نجاح هذه التجربة دافعًا لتوسيع نموذج الدفع بالعملات المشفرة في قطاعات أخرى، بما يعزز مكانة الإمارات كإحدى أبرز الأسواق الداعمة للابتكار في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية.