ملخص اليوم: مؤشر الولايات المتحدة 100 يختتم الجلسة بارتفاع قوي 🚀

العامل الرئيسي المؤثر على التقلبات

كان الموضوع المهيمن على اليوم هو ميزان القوى المحيط بالنزاع الأمريكي الإيراني وتأثيره على الأسواق العالمية. في أعقاب الهجمات العسكرية التي وقعت في نهاية الأسبوع في مضيق هرمز، أعلن الجانبان تعليق الأعمال العدائية مساء الأحد، مما حفز مكاسب في وول ستريت. ومع ذلك، كانت التقلبات واضحة: إذ تذبذب المستثمرون بين النشوة والقلق في ظل غياب تأكيد رسمي من طهران على وقف إطلاق النار، والتي نفت عقد أي محادثات فنية. وشهد السوق تقلبات حادة قبل أن يسيطر المضاربون على الصعود مع نهاية الجلسة.

الجيوسياسة

اتفقت الولايات المتحدة وإيران على تعليق العمليات العسكرية والسماح بحرية مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز. وسافر المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى قطر للقاء رئيس الوزراء يوم الثلاثاء واستئناف محادثات السلام. في غضون ذلك، علقت قطر عملياتها البحرية بعد مقتل أحد مواطنيها بشظايا خلال عمليات عسكرية. أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً تاريخياً، إذ أكدت استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ومنعت قرار الرئيس ترامب بإقالة الحاكمة ليزا كوك لأسباب إجرائية، لكنها في الوقت نفسه أقرت بحق ترامب في إقالة مفوضة لجنة التجارة الفيدرالية ريبيكا سلوتر، ناقضةً بذلك سابقةً تعود لعام ١٩٣٥.

البيانات الاقتصادية الكلية

على الرغم من قصر الأسبوع بسبب عيد الاستقلال (٤ يوليو)، إلا أن جدول البيانات الاقتصادية الكلية لا يزال حافلاً. سيصدر تقرير الوظائف لشهر يونيو يوم الخميس: تتوقع غولدمان ساكس زيادة في الوظائف بمقدار ١٣٠ ألف وظيفة (مقابل ١١٥ ألف وظيفة وفقاً لتوقعات المحللين)، بينما تتوقع دويتشه بنك زيادة قدرها ٧٥ ألف وظيفة فقط، عازيةً ذلك إلى عوامل موسمية. وسيلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش كلمةً يوم الأربعاء في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا، والذي ستراقبه الأسواق عن كثب في ضوء مسار أسعار الفائدة. في بولندا، ينتهي برنامج "خفض أسعار الوقود" (CPN) في الأول من يوليو، وسيعود تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 23% على الوقود، ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر البنزين 95 أوكتان إلى ما يقارب 6.50-6.80 زلوتي بولندي للتر الواحد، وبالتالي زيادة معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية.

المؤشرات:

أغلقت وول ستريت الجلسة على مكاسب كبيرة: ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 302 نقطة (0.58%) ليصل إلى 52,175 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.51% إلى 7,392 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك بنسبة 0.79% إلى 25,497 نقطة، محافظًا بذلك على مستوى دعمه قرب المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا. وشهدت الأسواق الآسيوية تداولات أكثر استقرارًا: ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.15%، وزاد مؤشر CHN.cash الصيني بنسبة 0.93%. أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة التداول على تباين: استقر مؤشر ستوكس 600 تقريبًا، بينما انخفض كل من مؤشري داكس (DE40) وفوتسي (UK100) بنحو 0.2%، على الرغم من انتعاش قطاع التكنولوجيا بأكثر من 1% عقب موجة البيع التي شهدها الأسبوع الماضي. وانخفض مؤشر W20 البولندي بنسبة 0.34%، في تناقض واضح مع التفاؤل السائد في أوروبا.

الأسهم

كانت شركة ألفابت نجمة اليوم، حيث ارتفعت أسهمها بأكثر من 4% في أول يوم تداول لها كمكون من مكونات مؤشر داو جونز الصناعي. وارتفعت أسهم كومكاست بنسبة 6-7% بعد الإعلان عن فصل محفظتها الإعلامية (NBCUniversal وSky) إلى شركتين منفصلتين مدرجتين في البورصة. وشهدت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات تقلبات حادة: فقد ارتفع مؤشر SMH ETF في نهاية المطاف بنسبة 2.5% بعد انخفاض سابق بنسبة 3.1%، وانتعشت أسهم إنفيديا بنسبة 0.6%، بينما بقيت أسهم مايكرون منخفضة بنحو 2%. من جهة أخرى، انخفض سهم شركة توب بيلد بنسبة 12%، مسجلاً أسوأ أداء يومي له منذ مارس 2020، وذلك على خلفية استحواذ شركة كيو إكس أو عليها مقابل 17 مليار دولار.

العملات

بقي الدولار تحت ضغط طفيف: انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.23%، مقترباً من مستوى 100.88. وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.39% (EURUSD عند 1.1424) و0.43% (GBPUSD عند 1.3253) على التوالي مقابل الدولار. وارتفع زوج اليورو/الزلوتي البولندي (EURPLN) بشكل طفيف بنسبة 0.12% إلى 4.29، بينما انخفض زوج الدولار الأمريكي/الزلوتي البولندي (USDPLN) بنسبة 0.24% إلى 3.75، وهو ما يُعدّ مؤشراً إيجابياً لواردات المواد الخام وتكاليف الوقود في بولندا. وظل الين الياباني (USDJPY) مستقراً عند 161.94.

السلع الأساسية

ارتفعت أسعار النفط الخام وسط التوترات المحيطة بمضيق هرمز: ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7% إلى 70.38 دولارًا، وارتفع خام برنت بنسبة 1.24% إلى 72.88 دولارًا للبرميل. وتعرض الذهب والفضة لضغوط كبيرة: انخفض الذهب بنسبة 1.20% إلى 4022 دولارًا، وتراجعت الفضة بنسبة 1.36% إلى 58.08 دولارًا، وهو تحرك طبيعي في ظل تحسن الإقبال على المخاطرة. وسجل الغاز الطبيعي (NATGAS) أكبر انخفاض بين جميع الأدوات المالية: حيث تراجع بنسبة 3.58% إلى 3.18 دولارًا، وهو ما قد يعكس توقعات بعودة أسرع لإمدادات الغاز الطبيعي المسال.

العملات المشفرة

ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.74%، متداولًا في نطاق 60280 إلى 60478 دولارًا. ويُعد ارتفاع أسعار العملات المشفرة جزءًا من توجه المستثمرين نحو المخاطرة في الأسواق، مدفوعًا بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. شهدت الصناعة أيضاً أخباراً هامة في الوقت نفسه: فقد بدأت شركة xAI (إيلون ماسك) اختبار Grok 4.5 الخاص بها في شركتي تسلا وسبيس إكس، استناداً إلى بنية V9 الجديدة التي تضم حوالي 1.5 تريليون مُعامل، وهو ما قد يؤثر على تقييمات الشركات في منظومة ماسك على المدى الطويل. وتحقق تسلا مكاسب قوية، يُفسر جزء منها كرد فعل على طموحات المجموعة في دمج الذكاء الاصطناعي.