ملخص اليوم: مع ابتعاد وقف إطلاق النار، تتراجع الأسواق

تسود جلسة التداول في وول ستريت أجواء حذرة إلى حد ما . فقد تلاشت جميع المكاسب المبكرة، وتتراجع المؤشرات الرئيسية بشكل طفيف. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.2%، بينما يتراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنحو 0.5%.



ولا تزال التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض تشكل ضغطاً. فقد أعلن دونالد ترامب أنه لا ينوي تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وصرح بأنه "مستعد للعودة إلى الحرب" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الهدنة غداً.



وتفيد التقارير أيضاً بأن جيه. دي. فانس لم يغادر لإجراء محادثات مع إيران، في حين يشير مسؤولون في الوقت نفسه إلى أن "جميع الخيارات مطروحة" بشأن طهران. ويُقال إن السلطات الأمريكية قد أعدت خططاً لاستئناف العمليات الهجومية إذا اتخذ ترامب مثل هذا القرار.



في غضون ذلك، وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية ضد سفينتين إيرانيتين بأنها "قرصنة بحرية وإرهاب دولة"، كما شكك في مصداقية واشنطن في عملية التفاوض، وفقًا لما ذكره التلفزيون الرسمي.



ولم تحسم إيران موقفها بعد بشأن المشاركة في المحادثات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمفاوضات مع باكستان، ما يعني عدم وجود موقف نهائي حتى الآن.



ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فقد تم تعليق العملية الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران مؤقتًا، ولم ترد طهران بعد بشأن استئناف المحادثات، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل المفاوضات.



وفي الوقت نفسه، تطالب إيران برفع الحصار الأمريكي كشرط لاستئناف محادثات السلام.



بالإضافة إلى ذلك، وردت أنباء عن هجمات صاروخية شنها حزب الله استهدفت القوات الإسرائيلية.



ونتيجة لذلك، انتعشت أسعار النفط. فقد ارتفع سعر خام برنت بنحو 5%، ليختبر مستوى 95 دولارًا للبرميل.



وجاءت مبيعات التجزئة الأمريكية أعلى من التوقعات، متجاوزة توقعات السوق بشكل ملحوظ، ما يشير إلى قوة الطلب الاستهلاكي.



أدلى كيفن وارش بشهادته أمام مجلس الشيوخ اليوم، مؤكدًا استقلاليته ومصرحًا بأنه لن يكون "أداة في يد الرئيس". كما سلط الضوء على ضرورة إصلاح الاحتياطي الفيدرالي وتغيير نهج السياسة النقدية.



وشهدت الجلسة توترًا في أوروبا أيضًا، حيث تعرضت معظم المؤشرات الرئيسية لضغوط . فقد انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني ومؤشر كاك 40 الفرنسي بأكثر من 1%، بينما تراجع مؤشر داكس الألماني ومؤشر إيبكس 35 الإسباني بنحو 0.5%.



كما تعرضت المعادن النفيسة لضغوط ملحوظة. فقد انخفض سعر الذهب بأكثر من 2%، ليصل إلى 4700 دولار للأونصة، بينما تراجعت الفضة بنحو 4.5% لتصل إلى 76 دولارًا للأونصة.