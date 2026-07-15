ملخص اليوم: مكاسب وول ستريت، ومؤشر داو جونز يقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق بعد بيانات ضعيفة لمؤشر أسعار المنتجين

تشهد المؤشرات الأمريكية أداءً قويًا اليوم، حيث انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة تقل عن 0.2% رغم عمليات البيع المكثفة التي شهدتها أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي في البداية. ويرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، ويتداول بالقرب من مستوى 7600 نقطة، بينما يبقى مؤشر داو جونز قرب مستويات قياسية. وجاء معدل تضخم أسعار المنتجين في يونيو/حزيران أقل من التوقعات، وهو ما دعم، إلى جانب الأرباح القوية وارتفاع أسهم شركة ASML، الأصول عالية المخاطر.

مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو (شهريًا): -0.3% (المتوقع: 0.0%؛ السابق: 0.6%)

مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو (سنويًا): 5.5% (المتوقع: 6.2%؛ السابق: 6.0%)

مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (شهريًا): 0.2% (المتوقع: 0.3%؛ السابق: 0.4%)

مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (سنويًا): 4.7% (المتوقع: 5.2%؛ السابق: 4.9%)

جاء تقرير التضخم الأمريكي مفاجئًا بانخفاضه. فقد تراجعت أسعار المنتجين بنسبة 0.3% على أساس شهري، بينما تباطأ كل من مؤشر التضخم العام والأساسي السنوي بوتيرة أسرع مما توقعه الاقتصاديون. عززت هذه البيانات تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر أمس، والذي جاء أقل من المتوقع، مما عزز التوقعات باستمرار انحسار الضغوط التضخمية.

تتصدر أسهم شركات ميتا بلاتفورمز، وألفابت، ومايكروسوفت، وآبل، وأمازون، وأوراكل، مكاسب بورصة وول ستريت اليوم، مما قد يشير إلى تحول تدريجي في توجهات المستثمرين وانتقال رؤوس الأموال من موردي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي نحو هذه الشركات السبع الرائدة. كما تشهد أسهم البنوك أداءً قويًا، مدعومةً بجولة أخرى من الأرباح القياسية، ويتصدر قطاع الخدمات المالية بشكل عام شركة بلاك روك. فقد ارتفعت أسهم عملاق إدارة الأصول بأكثر من 6% بعد أن تجاوزت الشركة التوقعات في الإيرادات والأرباح والأصول المُدارة، والتي بلغت رقمًا قياسيًا قدره 15 تريليون دولار.

أبقى بنك كندا المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، بما يتماشى مع توقعات السوق. وأكد صناع السياسات أن مستوى أسعار الفائدة الحالي لا يزال مناسبًا لدعم الانتعاش الاقتصادي. وخفض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 0.7% من 1.2%، بينما رفع توقعاته لعام 2027 إلى 1.8% من 1.6%. كما رفع البنك المركزي الكندي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثاني إلى 2.5%، بعد انكماش بنسبة 0.1% في الربع الأول.

ويتوقع البنك المركزي الكندي تسارع النمو الاقتصادي تدريجيًا خلال عامي 2027 و2028. ويتوقع أن يتباطأ التضخم إلى حوالي 2.5% في النصف الثاني من عام 2026 قبل أن يعود إلى هدفه البالغ 2% في أوائل عام 2027. وأشار البنك المركزي أيضًا إلى أن توقعات التضخم في قطاع الأعمال على المدى الطويل لا تزال مستقرة، في حين أن سوق العمل الكندي لا يزال ضعيفًا ولكنه مستقر بشكل عام.

رسم بياني لعقود مؤشر داو جونز الصناعي الآجلة (مؤشر داو جونز الأمريكي 30، فاصل زمني يومي)

المصدر: xStation5