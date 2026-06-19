ملخص اليوم: نهاية أسبوع شديد الحماس

بسبب يوم التحرير (جونتينث)، الذي يُحيي ذكرى إلغاء العبودية في الولايات المتحدة، لا توجد جلسة تداول في سوق الأسهم الأمريكية اليوم. وتشير العقود الآجلة إلى انخفاضات طفيفة للمؤشرات الرئيسية، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1%.

الجيوسياسة

تأثرت أسواق الأسهم العالمية في البداية سلبًا بتقارير تأجيل الجولة القادمة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كان من المقرر عقدها اليوم في سويسرا. وتحسنت المعنويات قليلاً بعد أنباء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وكانت عمليات القصف الإسرائيلية السابقة قد ألقت بظلال من الشك على متانة مذكرة التفاهم الموقعة يوم الأربعاء بين الولايات المتحدة وإيران. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة تمنح الطرفين 60 يومًا لصياغة اتفاق سلام دقيق. وفي هذه الأثناء، من المتوقع فتح مضيق هرمز.

السلع

لا تزال أسعار سلع الطاقة الرئيسية متقلبة.

لنأخذ النفط الخام كمثال:

شهدنا في البداية ارتفاعًا في الأسعار اليوم، كرد فعل لتأجيل الجولة القادمة من محادثات السلام.

ثم تلاه تصحيح في الأسعار، يُعزى جزئيًا إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

في نهاية المطاف، أنهى خام برنت اليوم بارتفاع قدره 1%، ليغلق قرب 81 دولارًا للبرميل. وسندفع ما يقارب 78 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط.

المخطط 1: النفط [يوم واحد] (23/10/2024 - 19/06/2026)

المصدر: xStation, 19.06.2026

الغاز الطبيعي:

أنهى سعر الغاز الطبيعي الأسبوع عند 3.2 دولار.

ويحوم سعره حول 42.1 دولار.

المعادن النفيسة تواصل انخفاضها:

يبلغ سعر أونصة الذهب حاليًا حوالي 4156 دولارًا، والفضة 64.9 دولارًا.

يعود هذا الانخفاض الذي يزيد عن 1% إلى حد كبير إلى الارتفاع المستمر في عوائد السندات الحكومية في أكبر الاقتصادات، والتي تُعد بديلًا مباشرًا للمعادن النفيسة كأصل منخفض المخاطر.

سوق الأسهم: باستثناء مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي (+0.3%) ومؤشر دبليو آي جي 20 البولندي (+0.2%)، أغلقت الأسواق الأوروبية اليوم على انخفاض. وسجلت مؤشرات ستوكس 50 الأوروبية (-0.1%)، وداكس الألماني (-0.2%)، وفوتسي 100 البريطاني (-0.4%) خسائر.

مع ذلك، سجل مؤشر كاك 40 الفرنسي أكبر انخفاض (-0.6%)، على الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققتها رينو (+3.9%)، والتي تُعزى بالدرجة الأولى إلى استحواذها على حصة 65% في شركة فليكسيس، المتخصصة في خدمات التوصيل للميل الأخير.

المخطط 2: لوحة بيانات مؤشر يورو ستوكس 50 (19/06/2026)

المصدر: XTB Research, 19.06.2026

المخطط 3: الرابحون والخاسرون في مؤشر يورو ستوكس 50 (19/06/2026)

المصدر: XTB Research, 19.06.2026

المخطط 4: خريطة حرارية لمؤشر يورو ستوكس 50 (19/06/2026)

المصدر: XTB Research, 19.06.2026

البيانات الاقتصادية الكلية والعملات

بدأنا اليوم بقراءة مؤشر أسعار المستهلكين الياباني.

لم تحمل القراءة أي مفاجآت، حيث بلغ معدل التضخم الرئيسي 1.5%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 1.4%.

بقيت توقعات رفع أسعار الفائدة ثابتة إلى حد كبير، إذ يُرجّح السوق حدوث ذلك بنسبة 95% تقريبًا قبل نهاية العام.

أنهى زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني اليوم دون تغيير يُذكر، مُحومًا حول مستوى 161.3.

على أساس أسبوعي، بلغ انخفاض قيمة الين مقابل الدولار 0.7%، وهو انخفاض طفيف نسبيًا مقارنةً بعملات مجموعة العشر الأخرى.

لاحقًا، حان وقت البيانات الاقتصادية من المملكة المتحدة.

حققت مبيعات التجزئة نموًا أقوى بكثير مما توقعه السوق (بنسبة 1.2% شهريًا، و3.2% سنويًا).

سمح هذا بارتفاع طفيف في قيمة الجنيه الإسترليني (+0.2%).

مع ذلك، لم تشهد العملة البريطانية أداءً جيدًا خلال الأيام القليلة الماضية. انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.3% مقارنةً بافتتاح جلسة يوم الاثنين.

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في شركة XTB