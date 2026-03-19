ملخص اليوم: انخفاض أسعار النفط بنسبة 2%، وتراجع الدولار الأمريكي 📉 هل سينتعش مؤشر US500؟

أغلقت جلسة التداول الأوروبية على انخفاض حاد، حيث تراجع مؤشر يورو ستوكس 50 بأكثر من 2%. وانخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 3% خلال اليوم، ليصل انخفاضه منذ بداية العام إلى ما يقارب 7%. ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن آفاق الاقتصاد الأوروبي، وسط مخاوف من النمو واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة التي تُثقل كاهل المستهلكين والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

افتتحت وول ستريت على انخفاض طفيف، لكنها بدأت تتعافى تدريجياً وتعود إلى المنطقة الإيجابية، مدعومة بتراجع سعر خام برنت من حوالي 111 دولاراً إلى ما دون 104 دولارات للبرميل. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.8%، كما تراجعت عوائد السندات.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 205 آلاف، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 215 ألفاً، وأقل من التوقعات السابقة التي بلغت 213 ألفاً. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع بشكل غير متوقع في فبراير/شباط إلى ما فوق 18 نقطة، مقارنة بتوقعات سابقة بانخفاضه إلى 8 نقاط من 16.3 نقطة. في غضون ذلك، ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة - التي تُعتبر مؤشراً على الطلب على العمالة وسهولة إيجاد وظيفة جديدة - بمقدار 10 آلاف طلب لتصل إلى 1.857 مليون طلب.

شهد سوق المعادن النفيسة انخفاضاً حاداً. فقد تراجع سعر الذهب بنحو 9% على أساس أسبوعي، متجهاً نحو أسوأ أداء أسبوعي له منذ عام 1983. وانخفض سعر الفضة بأكثر من 10% في وقت سابق من اليوم، لكنه انتعش بعد اختبار مستوى دعم رئيسي قرب متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، ويتداول حالياً بانخفاض بنحو 5%.

انخفضت أسهم شركة علي بابا الصينية العملاقة للتكنولوجيا بنحو 8% بعد انخفاض صافي دخلها بنسبة 66% على أساس سنوي وإيرادات مخيبة للآمال. في الوقت نفسه، تتراجع أسهم شركة مايكرون بنحو 4.5% على الرغم من نتائجها المالية القوية.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2%، بما يتماشى مع التوقعات. وأشار البنك إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يزيد من حالة عدم اليقين ويُشكل مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. تم تعديل توقعات التضخم بشكل طفيف بالزيادة من 2% إلى 2.1%، بينما يشهد سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا اليوم من حوالي 1.144 إلى 1.155.