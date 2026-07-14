ملخص اليوم: انخفاض التضخم وضعف الدولار يدفعان الذهب و S&P 500 نحو الارتفاع.

أدى انخفاض التضخم وتحسن معنويات السوق إلى انتعاش واضح في أسواق الأسهم اليوم. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (

US500

) بأكثر من 0.4%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 التكنولوجي (

US100

) بنسبة تصل إلى 1.3%. ومن الجدير بالذكر أن مؤشر

US100

على بُعد 3% فقط من أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما مؤشر

US500

على بُعد 0.5% فقط من رقمه القياسي.