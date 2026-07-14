ملخص اليوم: انخفاض التضخم وضعف الدولار يدفعان الذهب و S&P 500 نحو الارتفاع.

📊 الاقتصاد الكلي والبنوك المركزية
- كان أهم ما نُشر اليوم هو مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يونيو، والذي جاء أقل بكثير من توقعات السوق.
- انخفض معدل التضخم إلى 3.5% على أساس سنوي من المستوى السابق البالغ 4.2% على أساس سنوي، بينما كانت توقعات السوق 3.8% على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.4%، مسجلةً أكبر انخفاض شهري منذ عام 2020. في الوقت نفسه، انخفض التضخم الأساسي السنوي إلى 2.6% على أساس سنوي من 2.9% على أساس سنوي، وهو أيضاً أقل من توقعات السوق.
- خلال جلسة استماع أمام الكونغرس الأمريكي، أوضح كيفن وارش خطته لإجراء تغييرات في تواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأشار إلى أن المهمة الرئيسية للبنك المركزي هي إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بعد أكثر من 60 شهراً من بقائه فوق مستوى 2% بشكل متواصل.
- خلال جلسة استماع أمام الكونغرس الأمريكي، عرض كيفن وارش خطته لإجراء تغييرات في تواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأشار إلى أن المهمة الرئيسية للبنك المركزي هي إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بعد أكثر من 60 شهراً من بقائه فوق مستوى 2% بشكل مستمر. إن غياب تصريحات حاسمة وحاسمة من جانب وارش، تُشير إلى أن أسعار الفائدة منخفضة للغاية حاليًا بحيث لا تسمح بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، يجعل موقفه الحالي يبدو أكثر غموضًا مما كان عليه خلال اجتماعه الأول.
- يؤكد وارش على ضرورة تغيير أساليب التواصل وطريقة فهم التضخم وسوق العمل والنمو الاقتصادي بشكل عام.
- كما أشار إلى أن مهمة استعادة استقرار الأسعار لم تنتهِ بعد، على الرغم من اعترافه بأن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو تبدو إيجابية.
💱 العملات
- استجابةً لانخفاض التضخم، ارتفع زوج العملات يورو/دولار أمريكي بنحو 50 نقطة أساسية من مستوى 1.1400. وقد تراجع جزء من هذا الارتفاع لاحقًا خلال شهادة كيفن وارش أمام الكونغرس الأمريكي.
🌍 الجغرافيا السياسية
- يعني تصاعد الوضع في الشرق الأوسط استمرار المخاوف من عودة التضخم. رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام في بداية جلسة اليوم، مواصلةً المكاسب الحادة التي شهدتها بداية الأسبوع، إلا أن السوق لا تزال بعيدة كل البعد عن مستوى القلق الذي ساد في مارس وأبريل.
- نفذت الولايات المتحدة ضربتها الصاروخية الثالثة على التوالي، والتي استهدفت الحد من قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
- أعلن دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحًا وأن الولايات المتحدة ستكون ضامنة أمنه، على الرغم من شن إيران هجمات علنية على ناقلات النفط العملاقة.
- تراجع ترامب عن فكرة فرض رسوم بنسبة 20% مقابل ضمانات الأمن في مضيق هرمز، معلنًا في الوقت نفسه أن هذه المسألة ستُحل من خلال الاستثمارات واتفاقيات تجارية جديدة مع دول الخليج العربي.
🛢️ السلع
- تتراجع أسعار النفط الخام عن أعلى مستوياتها اليوم، والتي بلغت 87.5 دولارًا للبرميل لخام برنت، و81.5 دولارًا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط. وتتجه الأسعار حاليًا نحو 85 دولارًا و79 دولارًا للبرميل على التوالي.
- ارتفع سعر الذهب بقوة بنحو 100 دولار للأونصة من مستوى 4000 دولار، ليصل حاليًا إلى حوالي 4060 دولارًا للأونصة. ومن الجدير بالذكر أن التحدي المتزايد الذي يواجه الولايات المتحدة هو العجز الضخم، والذي قد يؤدي، مع تراجع المخاوف من التضخم، إلى زيادة الطلب على الذهب، مما يجذب بالفعل اهتمامًا متزايدًا من المضاربين في سوق العقود الآجلة.
- تواصل أسعار الكاكاو ارتفاعها خلال تداولات اليوم، على الرغم من التصحيح الأخير، وتقترب مجددًا من حاجز 6000 دولار للطن. ويخشى المستثمرون في هذا السوق من المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة المتعلقة بمعالجة الكاكاو، والتي ستُنشر يوم الخميس المقبل.
📈 سوق الأسهم
- أدى انخفاض التضخم وتحسن معنويات السوق إلى انتعاش واضح في أسواق الأسهم اليوم. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بأكثر من 0.4%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 التكنولوجي (US100) بنسبة تصل إلى 1.3%. ومن الجدير بالذكر أن مؤشر US100 على بُعد 3% فقط من أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما مؤشر US500 على بُعد 0.5% فقط من رقمه القياسي.
- شهدت أسواق الأسهم الأوروبية مكاسب معتدلة اليوم في نطاق 0.3-0.6%. ومن بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية، برز مؤشر WIG20 البولندي بشكل واضح، محققًا مكاسب بنحو 1%.
🏢 الشركات والنتائج المالية
- انطلق موسم نشر النتائج المالية بشكل غير رسمي في وول ستريت، حيث بدأته أكبر المؤسسات المالية الأمريكية. ارتفعت أسهم غولدمان ساكس اليوم بنحو 8% بعد أن تجاوز البنك توقعات السوق لأرباح السهم بنسبة 45%، محققًا صافي إيرادات تجاوز 20 مليار دولار.
- كما حققت بنوك جي بي مورغان، وبنك أوف أمريكا، وويلز فارجو نتائج أفضل من توقعات السوق، ما اعتبره المستثمرون مؤشرًا إيجابيًا على قوة الاقتصاد الأمريكي وقوة الطلب على الائتمان. وتركز اهتمام السوق بشكل أساسي على نتائج أقسام التداول والاستثمار، بالإضافة إلى التعليقات المتعلقة بجودة محفظة القروض وتوقعات النصف الثاني من العام. ومن الجدير بالذكر أن بنك أوف أمريكا سجل إيرادات قياسية في تداول الأسهم، بينما جاءت توقعات جي بي مورغان مخيبة للآمال، حيث أشارت إلى ارتفاع التكاليف.
- تأثرت معنويات قطاع التكنولوجيا سلبًا بالنتائج المالية الأولية لشركة آي بي إم، مما أثار مخاوف بشأن وضع شركات البرمجيات. وسجلت آي بي إم إيرادات بلغت 17.2 مليار دولار (مقابل التوقعات البالغة 17.8 مليار دولار) وأرباحًا للسهم الواحد بلغت 2.93 دولار (مع متوسط توقعات بلغ 3 دولارات). بعد مكاسب قوية في الأرباع الأخيرة، انهار سهم شركة IBM بنسبة 25% اليوم، مسجلاً أكبر انخفاض يومي للشركة منذ انفجار فقاعة الإنترنت.
- انعكس هذا التراجع الحاد في أسهم IBM على انخفاض أسهم شركات عملاقة أخرى في القطاع، مثل مايكروسوفت، التي خسرت أسهمها ما يصل إلى 3% خلال اليوم (انخفضت هذه الخسارة لاحقًا إلى 1%).
- وأعلنت IBM في بيان رسمي أن عملاءها من الشركات يخفضون إنفاقهم على البرمجيات بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض أسهم شركات أخرى في هذا القطاع. وتراوحت نسبة انخفاض أسهم شركات مثل أكسنتشر، وكوجنيزانت، وسيرفس ناو، وسيلزفورس، وورك داي، وأدوبي بين 3% و8% اليوم.
جلسة أسئلة وأجوبة مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش من شهادته أمام الكونغرس: استقرار التضخم عامل أساسي
تجاوز مضيق هرمز: سباق دول الخليج مع الزمن
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