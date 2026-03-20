ملخص اليوم: انخفاض وول ستريت، وانخفاض الذهب، والدولار يواصل مكاسبه في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة (20/03/2026)

اتخذت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية موقفًا دفاعيًا شاملًا في أعقاب تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط. وتتصدر أسهم الشركات الصغيرة المدرجة في مؤشر راسل 2000 قائمة الخاسرين (انخفاض بنسبة 2.7%، وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين)، تليها مباشرةً مؤشرات ناسداك (انخفاض بنسبة 2%)، وستاندرد آند بورز 500 (انخفاض بنسبة 1.6%)، وداو جونز (انخفاض بنسبة 1.2%).

وتعود هذه الانخفاضات الحادة إلى الهجمات الإيرانية التي استهدفت بنى تحتية رئيسية للنفط والغاز في دول الخليج العربي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع. ويشهد خام برنت انتعاشًا اليوم بنسبة 3.8%، ليصل إلى ما يقارب 107 دولارات للبرميل. وقد ازداد الضغط بعد إعلان إيران عدم نيتها التفاوض بشأن أمن مضيق هرمز خلال العمليات العسكرية.

ووفقًا لشبكة سي بي إس، تستعد الولايات المتحدة لهجوم بري محتمل على إيران. أفادت التقارير أن كبار القادة العسكريين طلبوا الموافقات اللازمة للاستعداد لعملية محتملة. إضافةً إلى ذلك، تُسرّع الولايات المتحدة من وتيرة نشر قوات المارينز في الشرق الأوسط (مع احتمال وصول 2200 جندي من المارينز الأسبوع المقبل).

يُعزز تزايد خطر حدوث صدمة مطولة في أسعار الطاقة توقعات التضخم، ويُغذي الرهانات على سياسة نقدية متشددة. وتُشير أسعار العقود الآجلة حاليًا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر (حتى يوم أمس، لم يتوقع السيناريو الأساسي أي زيادات في عام 2026).

يشهد مؤشر الدولار انتعاشًا بنسبة 0.25%، مُعوضًا خسائره التي أعقبت اجتماعًا متوازنًا نسبيًا للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. ويتجلى بوضوح تأثير هذا التوجه نحو الدولار في التدفق المتماثل لرؤوس الأموال الخارجة من العملات ذات المخاطر العالية (الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي: -0.9%، الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي: -0.6%) ومن الملاذات الآمنة التقليدية (الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني: +0.9%). يواجه الدولار الأمريكي مقاومة فقط من الدولار الكندي المدعوم بالنفط ( USDCAD: -0.2% ) والفرنك السويسري ( USDCHF: -0.05% ). ويتراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى 1.156.