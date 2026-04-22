ملخص اليوم: وقف إطلاق النار من جانب واحد يكفي وول ستريت

قرر دونالد ترامب أمس تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد لإتاحة المزيد من الوقت لإيران للتفاوض .



وتعرب إيران عن رغبتها في العودة إلى مفاوضات السلام، لكنها في الوقت نفسه تطالب برفع الحصار الأمريكي عن مضيق هرمز .



وتزعم إيران أنها لا تزال قادرة على تصدير النفط. وفي الوقت نفسه، احتجزت إيران سفينتين حاولتا اختراق الحصار الإيراني، مما قد يزيد التوتر قليلاً .



وأشار ترامب إلى إمكانية استئناف المحادثات يوم الجمعة. وتبدي باكستان تفاؤلاً، مشيرةً إلى احتمالية كبيرة للعودة إلى طاولة المفاوضات .



ومنح ترامب إيران مهلة حتى يوم الأحد لبدء المحادثات .



ويشير البنتاغون إلى أن إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر، ولن تبدأ إلا بعد تحقيق السلام. وهذا يعني أن حركة المرور عبر المضيق ستكون محدودة للغاية حتى نهاية هذا العام تقريبًا .



ويواصل مؤشر 500 الأمريكي ارتفاعه، ولديه فرصة لتسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق عند الإغلاق اليوم. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك (US100) بأكثر من 1 %.



على الرغم من عدم وجود توترات ظاهرة في وول ستريت، إلا أن سوق النفط يتفاعل بمكاسب كبيرة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. ارتفع خام برنت بنسبة 2.5% (متجاوزًا 96 دولارًا للبرميل)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب 3%، ليختبر مستوى 93 دولارًا للبرميل .



يشهد الذهب مكاسب طفيفة (+0.4%)، بينما سُجلت زيادات أكبر في البلاتين (+2.1%) والفضة (+1.7%)، على الرغم من انتعاش الذهب وقوة الدولار الأمريكي .



يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاضه الحاد منذ أمس، مقتربًا من مستوى 1.1700 . احتمالات رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في أبريل ضئيلة للغاية .



يحذر فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، من عوامل الخطر في منطقة اليورو، مثل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع التضخم الناتج عن أسعار الطاقة .



خفضت ألمانيا توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام من 1.0% إلى 0.5% بسبب أزمة الطاقة .



ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.9 مليون برميل، مخالفةً التوقعات بانخفاضها. في المقابل، شهدت مخزونات المنتجات المكررة (البنزين والمشتقات النفطية) انخفاضات حادة .



جاء معدل التضخم في المملكة المتحدة لشهر مارس كما هو متوقع عند 3.3% على أساس سنوي، ولكنه ارتفع بشكل ملحوظ على أساس شهري إلى 0.7% على أساس شهري. ويستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي فوق 1.35 .



يقترب سعر البيتكوين اليوم من 80,000 دولار ، مدفوعًا بزيادة نشاط صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية، وذلك في أعقاب مكاسب وول ستريت .

