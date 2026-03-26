ملخص اليوم: وول ستريت على حافة الهاوية؛ انخفاض الفضة بنسبة 5% 🚨

يتسارع التراجع في وول ستريت بشكل واضح. فقد انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 2%، وبلغت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 أدنى مستوياتها خلال الجلسة.

وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتجدد المخاوف من التضخم، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3.5%، وتراجع الذهب بنسبة 2.8% متخليًا عن مكاسبه، ولا تزال معنويات السوق متحفظة. ويشهد أداء الفضة تراجعًا حادًا اليوم، حيث انخفضت بأكثر من 5%.

ويُعدّ الدولار الأمريكي والين الياباني الأفضل أداءً في سوق الفوركس. في المقابل، تتعرض عملات أستراليا ونيوزيلندا - الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي - لأكبر قدر من الضغوط الهبوطية.

وتساهم عدة عوامل في هذا الجو الكئيب: فقد أعلنت مايكروسوفت تجميد التوظيف في قسمي الحوسبة السحابية والمبيعات، مما يثير تساؤلات حول وضع قطاع التكنولوجيا برمته، وعلى رأسها، الضجة الإعلامية المحيطة بالذكاء الاصطناعي.

في غضون ذلك، تعود الجغرافيا السياسية لتفرض نفسها بقوة، فكما أفادت رويترز، عقب وفاة علي خامنئي في 28 فبراير/شباط، يُطالب الجناح السياسي المحافظ في إيران، الذي يتمحور أساسًا حول الحرس الثوري الإسلامي، بشكل متزايد بتطوير أسلحة نووية.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، صعّد ترامب لهجته بشكل ملحوظ ضد طهران، مصرحًا: "إيران هي التي تتوسل للتوصل إلى اتفاق، وليس أنا"، مضيفًا أن طهران كان ينبغي أن تُبرم الاتفاق قبل أربعة أسابيع. علاوة على ذلك، اعترف ترامب صراحةً بأنه لا يعلم ما إذا كان مستعدًا للتفاوض مع إيران في هذه المرحلة.

انخفضت أسهم شركة ميتا بلاتفورمز بأكثر من 6.4% اليوم، مما أدى إلى خسارة الشركة ما يقرب من 70 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة تداول واحدة.

تزامن هذا الانخفاض الحاد في الأسعار مع الإعلان عن حكمين تاريخيين لهيئات المحلفين، واللذين شكّلا معًا بُعدًا جديدًا للمخاطر القانونية التي تواجه قطاع التواصل الاجتماعي بأكمله. ويصاحب هذا الضغط القانوني برنامج إنفاق رأسمالي غير مسبوق.