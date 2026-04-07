ملخص اليوم: وول ستريت تُقلّص خسائرها المبكرة في انتظار قرار ترامب النهائي بشأن الضربة الإيرانية 🗽(07.04.2026)

استعادت مؤشرات الأسهم الأمريكية جزءًا من خسائرها الأولية، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% مقارنة بانخفاض تجاوز 1% بعد الافتتاح مباشرة. وانخفضت طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% على أساس شهري، وهو ما يتجاوز الانخفاض المتوقع البالغ -1.2% بعد أن كانت 0% سابقًا. ومع ذلك، ارتفعت الطلبات الأساسية (باستثناء النقل) بنسبة 0.8% مقابل توقعات بلغت 0.5%. ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام واحد، وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى 3.4% (مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 3.5% و3% سابقًا)، بينما حذر أوستن غولسبي، من بنك الاحتياطي الفيدرالي، من مخاطر تضخم حقيقية ناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على النمو ويعقد جهود مكافحة التضخم.